Ученые из России не смогут сотрудничать с ЦЕРН
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратит сотрудничество примерно с пятью сотнями ученых, связанными с российскими научными институтами. Их трудовые соглашения с ЦЕРН истекают 30 ноября 2024 года. Чтобы продолжить свою научную работу в Швейцарии и после этой даты ученый должен перейти на работу в любой нероссийский научный институт.
В ответ на агрессию России против Украины в июне 2022 года Совет ЦЕРН принял решение прекратить сотрудничество с Россией и с ее союзницей Белоруссией. Эта мера должна будет вступить в силу 30 ноября 2024 года (в отношении Москвы), и она уже действует с 27 июня 2024 года в отношении Беларуси. Эти две страны сотрудничали с ЦЕРН на основе соглашений сроком на пять лет, и организация решила не возобновлять их.
Как сообщил в воскресенье 29 сентября 2024 года новостному агентству Keystone-SDA Арно Марсолье, глава отдела по связям с прессой ЦЕРН, сотрудничать с Европейской организацией по ядерным исследованиям больше не смогут примерно 500 российских ученых, связанных с российскими НИИ и прочими аналогичными научными структурами. Тем самым Арно Марсолье подтвердил информацию, ранее опубликованную в журнале Nature.
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ЦЕРН не разрывает всех связей с Россией
Прекращение сотрудничества с Россией привело к тому, что бюджет проекта по модернизации Большого адронного коллайдера (БАК) недосчитался 40 миллионов швейцарских франков. Это проект позволит уже с 2029 го увеличить так называемую «светимость» БАК в три раза. Российская сторона также на 4,5% финансирует общий бюджет БАК. Тем не менее российские ученые смогут продолжать работать в ЦЕРН, если они не будут связаны с российскими научными институтами.
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Правильно ли было исключать Россию из ЦЕРН?
В резолюции Совета ЦЕРН говорится, что все такого рода меры касаются отношений между ЦЕРН и российскими и (белорусскими) научными институтами и не затрагивают отношений с учеными с российскими паспортами, связанными с другими структурами. При этом сотрудники Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), расположенного в Дубне, в 120 километрах к северу от Москвы, исключены из ЦЕРН не были, что вызвало негативную реакцию украинской стороны. Напомним, что 1993 году по причинам войны и эмбарго ООН ЦЕРН приостановил все виды своего сотрудничества с Республикой Югославия.
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CERN не будет продлевать научные контакты с Россией и Беларусью
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