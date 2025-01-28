Швейцарские озера становятся теплее и из них исчезает рыба

Швейцарские водоемы и прежде всего большие озера постепенно становятся всё теплее, и оттуда по этой причине уже начинают исчезать некоторые виды рыб. А с ними пропадает и сама основа для дальнейшего существования такой некогда весьма распространенной в Швейцарии профессии как рыбак.

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По оценкам экспертов, Женевское озеро прогревается темпами, которые могут быть в 4–5 раз быстрее, чем темп прогрева мирового океана в целом. В результате в последние годы из вод озера исчезли или там стали встречаться гораздо реже многие традиционные для него виды рыб, такие как окунь, фера* или арктический голец. А с ними исчезает и сама основа для существования такой некогда весьма распространенной в Швейцарии профессии как рыбак.

Летом 2024 года Швейцария снова пережила несколько периодов сильной жары. В начале августа поэтому температура поверхностных слоёв вод Женевского озера составляла почти 26° по Цельсию. Таковы данные авторитетного Швейцарского федерального НИИ изучения водных ресурсов и технологий (Eawag). По словам Дориана Баана (Dorian Baan) из министерства экологии кантона Во, в сокращении популяции рыбы в Женевском озере отчасти виноваты как раз потепление климата.

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В интервью швейцарскому общественному франкоязычному телеканалу RTS он недавно заявил, что сильнее всего страдают от прогрева озерной воды так называемые холодные стенотермы – организмы, живущие только при постоянно низких температурах. А есть ещё эвритермы, то есть организмы, способные жить в условиях значительных колебаний температуры окружающей среды.

Согласно данным, опубликованным телеканалом RTS, сокращение рыбных запасов в Женевском озере уже видно даже невооруженным глазом. Уловы профессиональных рыбаков и рыбаков-любителей на озере резко сократились: в 2014 году тут было поймано 30 тонн арктического гольца, сегодня эта цифра составляет менее 10 тонн. Рыбе фера была уготована еще более печальная участь: её улов с 1000 тонн в 2014 году сократился до 200 тонн, а уловы форели сократились с 15 тонн до менее чем 10 тонн в год.

Какую роль играет перемешивание водных слоёв?

Ключевую! Проблема, как говорят эксперты, заключается в том, что вода в озерах не перемешивается, теплые верхние слои, богатые кислородом и бедные питательными веществами, не уходят вниз и не охлаждаются, а нижние слои, богатые питательными веществами и бедные кислородом, не поднимаются и не нагреваются. Остановка или замедление этого процесса способны негативно повлиять как на рыбу, так и на другие виды живых существ, образующих озёрную экосреду.

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Еще в 2021 году НИИ Eawag предупреждал, что изменение климата грозит нанести удар по механизму перемешивания водных слоев в швейцарских озерах, и вот, похоже, это предсказание сбывается. «Многое при этом зависит от высоты, на которых находятся озера, а также от их размера. Особенно же чувствительны (к потеплению) озера, расположенные на средних высотах», — говорит Лав Роман Винна (Love Råman Vinnå) из НИИ Eawag.

Франсуа Лиани (François Liani), профессиональный рыбак, работающий на Женевском озере, этим летом оказался непосредственно затронутым всеми этими переменами. Как он рассказал телеканалу RTS, «сегодня мы ловим за один раз 6–7 кг окуня вместо обычных 50–60 кг, которые обычно должны быть в это время года. Чтобы оплачивать счета, мы уже вынуждены задействовать наши финансовые резервы». В этом видеорепортаже мы познакомимся и с другими рыбаками, непосредственно затронутыми процессом нагрева Женевского озера, а также с учеными, исследующими это явление.

Примечание:

*Фера — пресноводная белая рыба до 35–40 см в длину, относится к семейству обыкновенных сиговых рыб (Coregonus lavaretus sensu lato).

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Англоязычный оригинал отредактировал Рето Гизи фон Вартбург (Reto Gysi von Wartburg), русскоязычный оригинал видео подготовила Людмила Клот, русскоязычный оригинал статьи подготовлен, адаптирован и отредактирован русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.