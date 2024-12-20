Аргау — самый «свободный» кантон Швейцарии

Кантон (субъект федерации) Ааргау занял первое место в Швейцарии в рейтинге социальной и экономической свободы. Keystone-SDA

В рейтинге социальной и экономической свободы Avenir Suisse Freedom Index 2024 кантон Ааргау занял первое место, опередив Княжество Лихтенштейн (также включенный в число кантонов) и кантон Аппенцелль-Внешний.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Aargau is the ‘freest’ Swiss canton Читать далее Aargau is the ‘freest’ Swiss canton

Italiano it Argovia è il cantone più libero, Ticino è nono, perde una posizione Оригинал Читать далее Argovia è il cantone più libero, Ticino è nono, perde una posizione

Ежегодный рейтингВнешняя ссылка, составляемый Avenir Suisse — либеральным аналитическим центром — основывается на 29 экономических и социальных показателях. Речь в рейтинге идет о том, в каком кантоне и в какой степени власти регулируют и ограничивают индивидуальную свободу выбора и личную ответственность людей. В центре признают, что свобода остаётся субъективным понятием.

Каждый человек может по-разному оценивать свою свободу и относиться к закону или как к препятствию или, наоборот, как к социально-политическому «компасу». Именно поэтому индекс разработан в интерактивном режиме: каждый может выбрать свой оценочный показатель в соответствии со своими предпочтениями.

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Наименее свободными в Швейцарии оказались кантоны Юра (25-е место), Ури (26-е место) и Вале (27-е место).