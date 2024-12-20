Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Национальная политика

Аргау — самый «свободный» кантон Швейцарии

Кантон (субъект федерации) Ааргау занял первое место в Швейцарии в рейтинге социальной и экономической свободы.
Кантон (субъект федерации) Ааргау занял первое место в Швейцарии в рейтинге социальной и экономической свободы. Keystone-SDA

В рейтинге социальной и экономической свободы Avenir Suisse Freedom Index 2024 кантон Ааргау занял первое место, опередив Княжество Лихтенштейн (также включенный в число кантонов) и кантон Аппенцелль-Внешний.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Ежегодный рейтингВнешняя ссылка, составляемый Avenir Suisse — либеральным аналитическим центром — основывается на 29 экономических и социальных показателях. Речь в рейтинге идет о том, в каком кантоне и в какой степени власти регулируют и ограничивают индивидуальную свободу выбора и личную ответственность людей. В центре признают, что свобода остаётся субъективным понятием.

Каждый человек может по-разному оценивать свою свободу и относиться к закону или как к препятствию или, наоборот, как к социально-политическому «компасу». Именно поэтому индекс разработан в интерактивном режиме: каждый может выбрать свой оценочный показатель в соответствии со своими предпочтениями.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Наименее свободными в Швейцарии оказались кантоны Юра (25-е место), Ури (26-е место) и Вале (27-е место).

Самое читаемое
5-я Швейцария

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
14 Отметки «мне нравится»
39 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
12 Отметки «мне нравится»
24 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Мэтью Аллен

Как можно было бы избежать монополизации ИИ влиятельными странами и компаниями?

Развитием ИИ занимаются прежде всего развитые страны и ТНК. Как можно было бы избежать монополизации ИИ? Сообщите нам о своих мыслях.

Присоединяйтесь к дискуссии
23 Отметки «мне нравится»
22 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Разговор, прошедший в среду 18 декабря 2024 года, был посвящен войне против Украины, которую Москва начала в 2022 году.

Показать больше

Глава МИД Швейцарии поговорил с Сергеем Лавровым об Украине

Этот контент был опубликован на Разговор, прошедший в среду 18 декабря 2024 года, был посвящен войне против Украины, которую Москва начала в 2022 году.

Читать далее Глава МИД Швейцарии поговорил с Сергеем Лавровым об Украине
Почему в настоящее время в литературе Швейцарии удивительный бум переживает тема поисков отсутствующего отца?

Показать больше

Почему в Швейцарии так много вышло книг об отсутствующем отце?

Этот контент был опубликован на Почему в настоящее время в литературе Швейцарии удивительный бум переживает тема поисков отсутствующего отца?

Читать далее Почему в Швейцарии так много вышло книг об отсутствующем отце?
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе находится с визитом в охваченной политическим кризисом Грузии.

Показать больше

Генсекретарь Совета Европы Ален Берсе посещает Грузию

Этот контент был опубликован на Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе находится с визитом в охваченной политическим кризисом Грузии.

Читать далее Генсекретарь Совета Европы Ален Берсе посещает Грузию
Таковы результаты исследования, проведенного по заказу Федерального Ведомства Швейцарии по делам коммуникации и связи (BAKOM).

Показать больше

Медиаграмотность населения Швейцарии находится на низком уровне

Этот контент был опубликован на Таковы результаты исследования, проведенного по заказу Федерального Ведомства Швейцарии по делам коммуникации и связи (BAKOM).

Читать далее Медиаграмотность населения Швейцарии находится на низком уровне
Парламент Швейцарии завершает работу над законопроектом, необходимым для запуска электронного удостоверения личности.

Показать больше

Швейцария получит скоро электронное удостоверение личности

Этот контент был опубликован на Парламент Швейцарии завершает работу над законопроектом, необходимым для запуска электронного удостоверения личности.

Читать далее Швейцария получит скоро электронное удостоверение личности
Старую монету в 5 швейцарских франков 1928 года выпуска продали на аукционе за рекордную сумму.

Показать больше

Раритетную монету в 5 франков продали за рекордную сумму

Этот контент был опубликован на Старую монету в 5 швейцарских франков 1928 года выпуска продали на аукционе за рекордную сумму.

Читать далее Раритетную монету в 5 франков продали за рекордную сумму
Роджер Федерер решил отказаться от строительства «домика для лодочки» в своем имении на берегу Цюрихского озера в регионе Рапперсвиль-Йона (кантон Санкт-Галлен / SG)

Показать больше

Роджер Федерер не будет строить «домик для лодочки»

Этот контент был опубликован на Роджер Федерер решил отказаться от строительства «домика для лодочки» в своем имении на берегу Цюрихского озера в регионе Рапперсвиль-Йона (кантон Санкт-Галлен / SG)

Читать далее Роджер Федерер не будет строить «домик для лодочки»
Часто такие дома выполняют роль доступного социального жилья, предназначенного для совершенно конкретных целевых групп, таких, как например семьи с низким уровнем дохода. Надпись на транспаранте: «Дома «Шугус» останутся нашей родиной» (нем.).

Показать больше

Что произошло в Цюрихе с «домами в стиле «Зугус»?

Этот контент был опубликован на Что такое «дома в стиле «Зугус» и почему в Швейцарии вокруг них развернулась порой жесткая общественная полемика?

Читать далее Что произошло в Цюрихе с «домами в стиле «Зугус»?
Швейцария считается страной безопасной с минимальным уровнем преступности, однако и здесь случается насилие, например, в отношении секс-работниц.

Показать больше

Секс-работницы и в Швейцарии подвергаются насилию

Этот контент был опубликован на Швейцария считается страной безопасной с минимальным уровнем преступности, однако и здесь случается насилие, например, в отношении секс-работниц.

Читать далее Секс-работницы и в Швейцарии подвергаются насилию
В этом году швейцарские потребители намерены потратить на рождественские подарки ровно столько же, сколько и в прошлом году.

Показать больше

Сколько швейцарцы потратят на Рождественские подарки?

Этот контент был опубликован на В этом году швейцарские потребители намерены потратить на рождественские подарки ровно столько же, сколько и в прошлом году.

Читать далее Сколько швейцарцы потратят на Рождественские подарки?

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен пообещал фермерам снизить бюрократическое давление на аграрный сектор уже с 2026 года.

Показать больше

Швейцария снизит бюрократическое давление на аграриев

Этот контент был опубликован на Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен пообещал фермерам снизить бюрократическое давление на аграрный сектор уже с 2026 года.

Читать далее Швейцария снизит бюрократическое давление на аграриев
Экономисты UBS, крупнейшего банка Швейцарии, скорректировали в сторону понижения прогнозы роста экономики Швейцарии в следующем 2025 году.

Показать больше

Банк UBS скорректировал прогнозы роста швейцарской экономики

Этот контент был опубликован на Экономисты UBS, крупнейшего банка Швейцарии, скорректировали в сторону понижения прогнозы роста экономики Швейцарии в следующем 2025 году.

Читать далее Банк UBS скорректировал прогнозы роста швейцарской экономики
Tourists boarding the train at Zermatt, Switzerland

Показать больше

Швейцарский парламент выделил миллионы на развитие экономики

Этот контент был опубликован на Парламент намерен укрепить конкурентоспособность малых и средних предприятий (МСП) страны, а также ее регионов.

Читать далее Швейцарский парламент выделил миллионы на развитие экономики
Куда и почему «капитаны экономики» собираются направить корабль швейцарской экономики, а значит и политики.

Показать больше

Швейцарские миллиардеры против сближения с ЕС

Этот контент был опубликован на Куда и почему «капитаны экономики» собираются направить корабль швейцарской экономики, а значит и политики.

Читать далее Швейцарские миллиардеры против сближения с ЕС
Виллар-сюр-Оллон (кантон Во) и другие швейцарские горнолыжные курорты этой зимой не испытывали недостатка в посетителях.

Показать больше

Состояние швейцарской экономики: отчет за I квартал 2024 года

Этот контент был опубликован на В нашем отраслевом обзоре: ключевые цифры и факты, отражающие состояние экономики Швейцарии по итогам первого квартала 2024 года.

Читать далее Состояние швейцарской экономики: отчет за I квартал 2024 года

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR