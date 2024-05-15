Владимир Зеленский: Макрон посетит саммит по Украине в Швейцарии

Президент Франции Эммануэль Макрон (в центре слева) с супругой Брижит Макрон (слева) и тогдашний президент Швейцарии Ален Берсе (в центре справа) с супругой Мюриэль Зендер Берсе (справа) перед Федеральным дворцом, зданием швейцарского парламента, в Берне, Швейцария, в среду, 15 ноября 2023 года. KEYSTONE/© KEYSTONE /ANTHONY ANEX

Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в мирной конференции по Украине на швейцарском курорте Бюргеншток в центре страны недалеко от города Люцерн. Об этом сообщил Владимир Зеленский во вторник 14 мая 2024 года на сайте X (бывший Twitter).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Macron will attend Swiss summit on Ukraine, says Zelensky Оригинал Читать далее Macron will attend Swiss summit on Ukraine, says Zelensky

По словам украинского президента, в ходе телефонного разговора с президентом Франции он сказал французскому лидеру, что он высоко ценит роль Франции в реализации мирной формулы, особенно в вопросе ядерной безопасности. Э. Макрон и В. Зеленский также обсудили важность привлечение к участию в конференции стран Глобального Юга.

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Саммит по Украине в Швейцарии пройдет 15-16 июня 2024 года. По данным Министерства иностранных дел Швейцарии (EDA) свое участие в саммите уже подтвердили многие европейские страны, включая Германию, Испанию и соседнюю с Украиной Молдову. В Швейцарию приедет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Италия также заявила о своем участии.

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Из стран так называемого глобального Юга о своем участии в саммите пока заявила только Кабо-Верде. А вот стран важной группы БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка) в списке участников, предоставленном швейцарским министерством иностранных дел, пока нет. Окончательный список, сообщил МИД, будет опубликован только «незадолго до конференции».

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