Владимир Зеленский: Макрон посетит саммит по Украине в Швейцарии
Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в мирной конференции по Украине на швейцарском курорте Бюргеншток в центре страны недалеко от города Люцерн. Об этом сообщил Владимир Зеленский во вторник 14 мая 2024 года на сайте X (бывший Twitter).
По словам украинского президента, в ходе телефонного разговора с президентом Франции он сказал французскому лидеру, что он высоко ценит роль Франции в реализации мирной формулы, особенно в вопросе ядерной безопасности. Э. Макрон и В. Зеленский также обсудили важность привлечение к участию в конференции стран Глобального Юга.
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Эммануэль Макрон в Швейцарии: «Поддержка Украины необходима»
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Президент Франции находится в Швейцарии с официальным государственным визитом. По его словам, он уважает традиции швейцарского нейтралитета.
Саммит по Украине в Швейцарии пройдет 15-16 июня 2024 года. По данным Министерства иностранных дел Швейцарии (EDA) свое участие в саммите уже подтвердили многие европейские страны, включая Германию, Испанию и соседнюю с Украиной Молдову. В Швейцарию приедет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Италия также заявила о своем участии.
Из стран так называемого глобального Юга о своем участии в саммите пока заявила только Кабо-Верде. А вот стран важной группы БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка) в списке участников, предоставленном швейцарским министерством иностранных дел, пока нет. Окончательный список, сообщил МИД, будет опубликован только «незадолго до конференции».
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Эммануэль Макрон: «Вы можете этого не знать, но вы уже европейцы»
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Главной темой первого дня государственного визита Эммануэля Макрона в Швейцарию были отношения между Конфедерацией и Европой. Не забыта и Украина.
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