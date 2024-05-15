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Национальная политика

Владимир Зеленский: Макрон посетит саммит по Украине в Швейцарии

Президент Франции Эммануэль Макрон (в центре слева) с супругой Брижит Макрон (слева) и тогдашний президент Швейцарии Ален Берсе (в центре справа) с супругой Мюриэль Зендер Берсе (справа) Федеральным дворцом, зданием швейцарского парламента, в Берне, Швейцария, в среду, 15 ноября 2023 года.
Президент Франции Эммануэль Макрон (в центре слева) с супругой Брижит Макрон (слева) и тогдашний президент Швейцарии Ален Берсе (в центре справа) с супругой Мюриэль Зендер Берсе (справа) перед Федеральным дворцом, зданием швейцарского парламента, в Берне, Швейцария, в среду, 15 ноября 2023 года. KEYSTONE/© KEYSTONE /ANTHONY ANEX

Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в мирной конференции по Украине на швейцарском курорте Бюргеншток в центре страны недалеко от города Люцерн. Об этом сообщил Владимир Зеленский во вторник 14 мая 2024 года на сайте X (бывший Twitter).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

По словам украинского президента, в ходе телефонного разговора с президентом Франции он сказал французскому лидеру, что он высоко ценит роль Франции в реализации мирной формулы, особенно в вопросе ядерной безопасности. Э. Макрон и В. Зеленский также обсудили важность привлечение к участию в конференции стран Глобального Юга.

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French President Emanuel Macron

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Эммануэль Макрон в Швейцарии: «Поддержка Украины необходима»

Этот контент был опубликован на Президент Франции находится в Швейцарии с официальным государственным визитом. По его словам, он уважает традиции швейцарского нейтралитета.

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Саммит по Украине в Швейцарии пройдет 15-16 июня 2024 года. По данным Министерства иностранных дел Швейцарии (EDA) свое участие в саммите уже подтвердили многие европейские страны, включая Германию, Испанию и соседнюю с Украиной Молдову. В Швейцарию приедет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Италия также заявила о своем участии.

+Все, что вы хотели узнать о конференции на Бюргенштоке

Из стран так называемого глобального Юга о своем участии в саммите пока заявила только Кабо-Верде. А вот стран важной группы БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка) в списке участников, предоставленном швейцарским министерством иностранных дел, пока нет. Окончательный список, сообщил МИД, будет опубликован только «незадолго до конференции».

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Cаммит по Украине пройдет с 15 по 16 июня 2024 года на горе Бюргеншток в кантоне Нидвальден над городом Люцерн. При необходимости этот комплекс может стать неприступной крепостью.

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«Конференция по Украине восстановит потускневший имидж Бюргенштока»

Этот контент был опубликован на Жареная колбаса и VIP-ужин: когда-то на Бюргенштоке можно было получить и то, и другое, но сегодня сверхроскошный курорт для широкой публики ничего не предлагает.

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Женева, Базель, Санкт-Галлен хотят провести Евровидение в 2025 году

Этот контент был опубликован на За право провести Евровидение-2025 уже начали конкурировать три швейцарских города. Хотеть, однако, это одно, а быть в состоянии — это совсем иное.

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Швейцария победила на 68 конкурсе песни Евровидение

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Швейцария победила на 68 конкурсе песни «Евровидение»

Этот контент был опубликован на Небинарная персона Немо победил с композицией The Code на 68-м конкурсе песни «Евровидение» в шведском городе Мальмё.

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Умер пресс-секретарь кабмина Швейцарии Андре Симонацци

Этот контент был опубликован на Он умер 9 апреля 2024 года в пятницу во время пешей прогулки в горах, о чем сообщила Федеральная канцелярия в Берне.

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Этот контент был опубликован на Небольшие швейцарские издательства играют важную культуртрегерскую роль — страдая от инфляции и слишком сильного франка.

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Харьков

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Посол Китая: В конференции по Украине должна участвовать Россия

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Президент Швейцарии отвергла критику Москвы в связи с саммитом по Украине

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«Россия использует энергию и миграцию как оружие против Европы»

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«Многое напоминает мне о времени перед Второй мировой»

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