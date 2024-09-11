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В Швейцарии ужесточили условия рекламирования табака

В Швейцарии вступают в силу более строгие правила продажи, рекламы и маркировки табачных изделий, включая электронные сигареты.
В Швейцарии вступают в силу более строгие правила продажи, рекламы и маркировки табачных изделий, включая электронные сигареты. Keystone-SDA

С 1 октября 2024 года в Швейцарии вступают в силу более строгие правила продажи, рекламы и маркировки табачных изделий, включая электронные сигареты. В настоящее время парламент страны обсуждает дальнейшее возможное ужесточение положений «Закона о табачных изделиях».

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Keystone-SDA

Ужесточение произойдет на основе новой редакции Федерального Закона «Об охране здоровья граждан Швейцарии от последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» и «Распоряжения правительства о табачных изделиях» (Tabakproduktegesetz / Tabakprodukteverordnung).

Меры, вступающие в силу в Швейцарии с начала октября, включают в себя единый общенациональный запрет на продажу табачных и никотинсодержащих изделий молодым людям до 18 лет и более строгие ограничения в области рекламирования табака и табачных изделий, например, на общественном транспорте, в кинотеатрах и в пределах иных общедоступных пространств, таких как вокзалы, аэропорты и спортивные площадки.

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Там, где курение уже запрещено, этот запрет будет распространяться и на такие изделия, как электронные сигареты. Табачным компаниями больше не разрешается выступать в качестве спонсора спортивно-культурных мероприятий международного масштаба, а также культурно-массовых мероприятий, ориентированных на несовершеннолетнюю аудиторию.

Кроме того, на упаковках табачных изделий появятся новые пиктографические предупреждения. В настоящее время парламент страны обсуждает дальнейшее ужесточения положений «Закона о табачных изделиях».

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