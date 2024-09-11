В Швейцарии ужесточили условия рекламирования табака

В Швейцарии вступают в силу более строгие правила продажи, рекламы и маркировки табачных изделий, включая электронные сигареты. Keystone-SDA

С 1 октября 2024 года в Швейцарии вступают в силу более строгие правила продажи, рекламы и маркировки табачных изделий, включая электронные сигареты. В настоящее время парламент страны обсуждает дальнейшее возможное ужесточение положений «Закона о табачных изделиях».

2 минут

Keystone-SDA Доступно на 2 других языках English en Stricter Swiss sales and ad rules for tobacco products Читать далее Stricter Swiss sales and ad rules for tobacco products

Deutsch de Schärfere Verkaufs- und Werberegeln für Tabakprodukte ab Oktober Оригинал Читать далее Schärfere Verkaufs- und Werberegeln für Tabakprodukte ab Oktober

Ужесточение произойдет на основе новой редакции Федерального Закона «Об охране здоровья граждан Швейцарии от последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» и «Распоряжения правительства о табачных изделиях» (Tabakproduktegesetz / Tabakprodukteverordnung).

Меры, вступающие в силу в Швейцарии с начала октября, включают в себя единый общенациональный запрет на продажу табачных и никотинсодержащих изделий молодым людям до 18 лет и более строгие ограничения в области рекламирования табака и табачных изделий, например, на общественном транспорте, в кинотеатрах и в пределах иных общедоступных пространств, таких как вокзалы, аэропорты и спортивные площадки.

Показать больше

Показать больше Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Там, где курение уже запрещено, этот запрет будет распространяться и на такие изделия, как электронные сигареты. Табачным компаниями больше не разрешается выступать в качестве спонсора спортивно-культурных мероприятий международного масштаба, а также культурно-массовых мероприятий, ориентированных на несовершеннолетнюю аудиторию.

Кроме того, на упаковках табачных изделий появятся новые пиктографические предупреждения. В настоящее время парламент страны обсуждает дальнейшее ужесточения положений «Закона о табачных изделиях».

Показать больше

Показать больше Треть детей в Швейцарии растут в курящих семьях Этот контент был опубликован на Одна треть детей в Швейцарии растут в курящих семьях, где хотя бы один родитель ежедневно употребляет никотин. Читать далее Треть детей в Швейцарии растут в курящих семьях