Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Национальная политика

Глава Минэнерго Швейцарии агитирует в пользу «чистой энергии»

Министр энергетики Швейцарии Альберт Рёшти (SVP) выступает за увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников.
Министр энергетики Швейцарии Альберт Рёшти (SVP) выступает за увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников. KEYSTONE/© KEYSTONE / PETER SCHNEIDER

Министр энергетики Швейцарии Альберт Рёшти (SVP) выступает за увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников, за счет которых, по его мнению, могла бы быть обеспечена безопасность в сфере поставок энергии в условиях постепенной реструктуризации системы электроснабжения в Европе и международных конфликтов.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Швейцария должна быть в состоянии производить больше электроэнергии из возобновляемых экологически чистых источников, обеспечивая при этом надежное электроснабжение экономики и общества. Вот почему, по мнению министра энергетики Альберта Рёшти на референдуме 9 июня 2024 годаВнешняя ссылка, гражданам Швейцарии следует голосовать за новый «Федеральный Закон Об основах надежного энергоснабжения за счет возобновляемых источников» (Bundesgesetz vom 29. September 2023 über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien).

Показать больше
Energy Minister Sommaruga in yellow vest and red hard hat

Показать больше

Швейцария сократит импорт газа за счет чистой энергии?

Этот контент был опубликован на Швейцарский министр энергетики призывает к более активному использованию возобновляемых источников энергии с целью замещения импорта газа.

Читать далее Швейцария сократит импорт газа за счет чистой энергии?

Постепенная реструктуризация системы электроснабжения в Европе и международные конфликты могут привести в Швейцарии в зимний период к нехватке электроэнергии. Об этом говорится в пресс-релизе швейцарского Министерства энергетики, транспорта, экологии и коммуникации, опубликованном в понедельник 18 марта 2024 года. При этом Швейцария будет скоро нуждаться в еще большем объеме электроэнергии: она потребуется как в целом экономике, так и для все более популярных электромобилей и «тепловых насосов» (холодильников наоборот), используемых для отопления жилых строений.

Понравился материал? Хотите получать в большем объёме и чаще нашу самую свежую информацию в полном соответствии с вашими личными предпочтениями? Тогда вы можете выбрать здесь себе информационную рассылку по душе.

«Безопасность в области поставок энергии в краткосрочной и среднесрочной перспективе может быть обеспечена только за счет увеличения объема электроэнергии, производимой из возобновляемых источников», — цитируется в пресс-релизе министерства глава энергетического ведомства страны Альберт Рёшти (представляет правоконсервативную Швейцарскую народную партию SVP). Новая редакция «Закона Об основах надежного энергоснабжения» создает правовые условия для ускоренного развития возобновляемых чистых мощностей производства энергии. Экологический «Фонд Франца Вебера» выступил против этого закона, принятого в парламенте абсолютным большинством голосов, и организовал референдум.

Показать больше
столб на горе в тумане

Показать больше

Энергосистема Швейцарии: в центре Европы, но за ее пределами

Этот контент был опубликован на Без Швейцарии энергетика Старого света немыслима, но сама она не может на равных участвовать в работе европейского рынка электричества.

Читать далее Энергосистема Швейцарии: в центре Европы, но за ее пределами

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Женщины празднуют принятие закона о климате

Показать больше

Швейцарцы сказали уверенное «Да» закону о климате

Этот контент был опубликован на Новый климатический закон, получивший 59,1% голосов, впервые в своей истории вооружает Швейцарию юридическим арсеналом, призванным ускорить переход на возобновляемые источники энергии. В частности, он устанавливает цель: достичь климатической нейтральности к 2050 году. Закон также предусматривает финансовую поддержку в размере двух миллиардов швейцарских франков в течение десяти лет для замены газовых и нефтяных систем отопления на…

Читать далее Швейцарцы сказали уверенное «Да» закону о климате
Мнение

Показать больше

«Зелёный водород»: шансы, риски и вопрос баланса

Этот контент был опубликован на «Зелёный водород» может помочь решить задачу сокращения эмиссии парниковых газов, но к его использованию нужно подходить осторожно.

Читать далее «Зелёный водород»: шансы, риски и вопрос баланса
Landfill outside Zurich

Показать больше

Швейцария создаст дополнительные полигоны утилизации ТБО

Этот контент был опубликован на С этой целью федеральное правительство намерено смягчить требования к проектам по созданию новых свалок твердых бытовых отходов.

Читать далее Швейцария создаст дополнительные полигоны утилизации ТБО
ein Mann bereitet sich darauf vor, einen Lastwagen mit Wasserstoff zu betanken

Показать больше

Швейцария тоже включилась в охоту за природным водородом

Этот контент был опубликован на Во Франции обнаружено месторождение природного водорода. Этот источник энергии может произвести революцию в энергоснабжении.

Читать далее Швейцария тоже включилась в охоту за природным водородом
wind farm

Показать больше

Производство ветровой энергии в Швейцарии увеличивается

Этот контент был опубликован на По данным отраслевой ассоциации Suisse Eole в 2022 году швейцарские ветряные электростанции произвели энергии больше, чем когда бы то ни было.

Читать далее Производство ветровой энергии в Швейцарии увеличивается
Zurich canton

Показать больше

В Цюрихе ограничат масштабы установки солнечных панелей

Этот контент был опубликован на В связи с этим обращает на себя внимание исследование, проведенное Андреасом Цюттелем из ВТШ Лозанны. Только у нас: подробности.

Читать далее В Цюрихе ограничат масштабы установки солнечных панелей

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR