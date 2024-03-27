Глава Минэнерго Швейцарии агитирует в пользу «чистой энергии»

Министр энергетики Швейцарии Альберт Рёшти (SVP) выступает за увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников. KEYSTONE/© KEYSTONE / PETER SCHNEIDER

Министр энергетики Швейцарии Альберт Рёшти (SVP) выступает за увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников, за счет которых, по его мнению, могла бы быть обеспечена безопасность в сфере поставок энергии в условиях постепенной реструктуризации системы электроснабжения в Европе и международных конфликтов.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss energy minister advocates for more renewable electricity production Оригинал Читать далее Swiss energy minister advocates for more renewable electricity production

Швейцария должна быть в состоянии производить больше электроэнергии из возобновляемых экологически чистых источников, обеспечивая при этом надежное электроснабжение экономики и общества. Вот почему, по мнению министра энергетики Альберта Рёшти на референдуме 9 июня 2024 годаВнешняя ссылка, гражданам Швейцарии следует голосовать за новый «Федеральный Закон Об основах надежного энергоснабжения за счет возобновляемых источников» (Bundesgesetz vom 29. September 2023 über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien).

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Постепенная реструктуризация системы электроснабжения в Европе и международные конфликты могут привести в Швейцарии в зимний период к нехватке электроэнергии. Об этом говорится в пресс-релизе швейцарского Министерства энергетики, транспорта, экологии и коммуникации, опубликованном в понедельник 18 марта 2024 года. При этом Швейцария будет скоро нуждаться в еще большем объеме электроэнергии: она потребуется как в целом экономике, так и для все более популярных электромобилей и «тепловых насосов» (холодильников наоборот), используемых для отопления жилых строений.

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«Безопасность в области поставок энергии в краткосрочной и среднесрочной перспективе может быть обеспечена только за счет увеличения объема электроэнергии, производимой из возобновляемых источников», — цитируется в пресс-релизе министерства глава энергетического ведомства страны Альберт Рёшти (представляет правоконсервативную Швейцарскую народную партию SVP). Новая редакция «Закона Об основах надежного энергоснабжения» создает правовые условия для ускоренного развития возобновляемых чистых мощностей производства энергии. Экологический «Фонд Франца Вебера» выступил против этого закона, принятого в парламенте абсолютным большинством голосов, и организовал референдум.

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