Идея экологической ответственности не нашла поддержки у избирателей

Инициатива по экологической ответственности экономики не нашла поддержки у избирателей Швейцарии. Keystone / Laurent Gillieron

Инициатива по экологической ответственности экономики не нашла поддержки у избирателей Швейцарии. Как и ожидалось, инициатива «Молодых зелёных» потерпела поражение: 69,8 % избирателей проголосовали против неё.

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Это предложение не получило большинства ни в одном кантоне, и уже на ранней стадии голосования стало очевидно, что оно обречено на поражение. Окончательный провал оказался даже более очевидным, чем предсказывали опросы перед голосованием. Явка составила 38%, что ниже среднего долгосрочного показателя в 45% (2011–2023 годы). Низкий интерес избирателей был предсказуем, так как это был единственный общенациональный вопрос на голосовании в этот день.

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По словам Лукаса Гольдера, политолога НИИ изучения общественного мнения gfs.bern, инициатива была поддержана только левыми и экологическими кругами. В среде других групп избирателей, однако, поддержать такое «радикальное» предложение желающих не оказалось, пусть даже защита климата и окружающей среды остаются важными вопросами для многих граждан.

Инициатива, напомним, выдвинутая молодёжным отделением партии «Зелёных» (GPS), предлагала внести в Конституцию поправку, требующую от швейцарской экономики соблюдения «планетарных границ», то есть «пороговых значений природного самовосстановления и воспроизводства».

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Но для этого, как подсчитала организация «Гринпис Швейцария», нужно было бы серьёзно ограничить выбросы CO₂ и сократить «углеродный след» на душу населения более чем на 90 %. Сторонники этой идеи, включая левых социал-демократов и коалицию неправительственных организаций, не сумели ничего конкретно сказать на предмет того, какими методами можно было бы достичь заявленных целей. Хотя они отметили, что это должно быть сделано «социально приемлемым» способом и в течение десяти лет, а за проработку деталей должен был бы отвечать парламент.

Правильная цель, неправильная стратегия?

«В очередной раз запугивание со стороны буржуазии и крупных корпораций возымело действие», — заявили «Молодые зелёные» в своём пресс-релизе по итогам голосования. Несмотря на поражение, организация настроена решительно и считает политическую кампанию накануне референдума значимым шагом: «Один только тот факт, что мы смогли организовать сбор подписей и провести референдум, уже стал огромным достижением». Другие сторонники этой инициативы придерживались более умеренного тона.

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Депутат парламента от организации социал-демократов (SP) кантона Шаффхаузен Линда де Вентура (Linda De Ventura) указала в интервью телеканалу SRF, что такой результат был ожидаем. По её словам, инициативы молодёжных партий неизменно терпят в Швейцарии неудачу на референдумах. «Однако этот результат не является выступлением против защиты климата. Предыдущие референдумы, на которых народ, например, одобрил новый закон об энергетике, показывают, что граждане Швейцарии хотят прогресса в области защиты окружающей среды, просто не в той форме, что была предложена в данном случае».

Максим Муа (Maxime Moix), вице-президент молодёжной секции партии «Центр» (Mitte), указал в интервью швейцарскому общественному телеканалу RTS, что избиратели в стране склонны защищать окружающую среду, однако они хотят защищать её «прагматично», не ухудшая качества своей жизни и не в такие нереальные сроки. Именно эти принципы и лежали в основе агитационной кампании противников инициативы. Правительство, парламентское большинство и влиятельные бизнес-ассоциации утверждали, что инициатива окажется губительной для финансов государства. Кроме того, компании могут принять решение о переносе своего производства за границу, а потребители столкнутся с ростом цен.

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«От многого из того, что составляет нынешний уровень жизни в Швейцарии, пришлось бы отказаться», — указывал кабмин Швейцарии, Федеральный совет. Многие даже предупреждали, что такая реформа фактически отбросит Швейцарию в список развивающихся стран. «Мы уничтожим швейцарское процветание и вернёмся на экономический уровень, схожий с такими странами, как Афганистан, Гаити или Мадагаскар», — заявил накануне голосования Николя Колли (Nicolas Kolly), парламентарий от фрибурской организации правой Швейцарской народной партии (SVP).

Одним из факторов, приведших инициативу к поражению, могло стать ощущение того, что итог голосования был предрешён заранее. По данным политологического портала Année Politique Suisse, созданного политологами Бернского университета, в СМИ эта инициатива освещалась довольно скудно. Другими причинами могли быть скромные агитационно-рекламные бюджеты, инвестированные в кампанию, и политические события, отвлекавшие внимание народа от темы голосования, такие как отставка министра обороны Швейцарии Виолы Амхерд, о которой было объявлено в январе.

Каковы выводы?

Как указывает политический обозреватель телеканала SRFВнешняя ссылка, швейцарская модель демократии позволяет выдвигать смелые законодательные инициативы, но их шансы на успех невелики. Избиратели редко поддерживают радикальные изменения. Швейцария остаётся консервативной страной. Хотя в последние годы электорат несколько сместился влево, большинство в парламенте и в большинстве кантонов по-прежнему удерживают консервативные силы.

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Радикальные цели воспринимаются в Швейцарии с осторожностью. Даже если идея инициативы и показалась многим разумной, слишком жёсткие временные рамки (например, десять лет на достижение предложенных целей) и возможные экономические последствия вызвали у большинства избирателей реакцию отторжения. Боязнь потери экономической конкурентоспособности осталась и на сей раз ключевым фактором. Многие избиратели предпочитают стабильность и опасаются инициатив, которые могут ослабить экономику и позиции Швейцарии на международной арене. Запуск общественной дискуссии — важный, но недостаточный успех.

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Молодёжные организации, такие как «Молодые зелёные», могут гордиться тем, что они могут инициировать дебаты на важные социальные и экологические темы. Однако чтобы убедить большинство избирателей в необходимости предложенных изменений этого недостаточно. Политические утопии редко находят поддержку большинства швейцарцев. В Швейцарии у всех партий есть возможность предлагать амбициозные инициативы, но добиться их одобрения крайне сложно. Итоги голосования по инициативе «Молодых зелёных» об экологической ответственности бизнеса наглядно это демонстрируют.

Впрочем, терпят поражение и молодежные организации бюргерских партий. Пенсионная инициатива «Молодых либералов» (FDP), предлагавшая повышение пенсионного возраста, также не нашла поддержки у избирателей. Это показывает, что не только левые, но и правоцентристские молодёжные инициативы сталкиваются с народным скепсисом. В Швейцарии политическая реальность часто оказывается сильнее идеологических амбиций. Как говорится, деревья не растут до неба – амбициозные инициативы сталкиваются с политическими и экономическими ограничениями, а электорат остаётся осторожным, особенно в принятии далеко идущих решений».

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап. Дополнительная информация: агентство Keystone-SDA / телеканал SRF/ телеканал RTS

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