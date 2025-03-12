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Индустрия зависимостей: доходов миллиарды, потерь – тоже

Индустрия зависимостей: доходов миллиарды, потерь – тоже
Индустрия зависимостей: доходов миллиарды, потерь – тоже. Keystone-SDA

Алкоголь, табак и азартные игры – это не только многомиллиардная индустрия, но и огромные социальные издержки.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Алкоголь, табак и азартные игры – это не только многомиллиардная индустрия, но и огромные социальные издержки. Организация Sucht Schweiz призывает политиков учитывать прежде всего вопросы здоровья. В опубликованном во вторник 4 марта докладе «Швейцарская панорама зависимости 2025» (SCHWEIZER SUCHTPANORAMA 2025Внешняя ссылка) фонд защиты интересов людей с тяжелыми формами зависимости Sucht Schweiz подчёркивает, что значительная часть доходов индустрии зависимостей формируется за счёт людей с проблемным потреблением и их семей.

«Прибыль приватизируется, а последствия ложатся на плечи общества», – заявляет директор организации Таня Северин. По данным этого фонда, ежегодно в Швейцарии в результате употребления веществ, вызывающих зависимость, умирает более 10 000 человек. Экономические издержки, связанные с этой проблемой, оцениваются в 7,9 млрд франков в год, включая затраты на социальные программы.

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