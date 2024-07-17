Капсула смерти «Сарко»: многие вопросы всё ещё не имеют ответа

В Швейцарии использование капсулы для эвтаназии при помощи инертного газа является юридически спорным делом. Exit International

Уже через несколько недель в Швейцарии должно произойти первое самоубийство при помощи «капсулы для самоубийства» «Сарко». Изобретатель этого устройства, австралиец Филипп Ничке (Philip Nitschke), для своего первого «теста» выбрал именно Швейцарию. Однако и здесь использование капсулы для эвтаназии при помощи инертного газа является юридически спорным делом. Что говорит правовед?

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Николетта Георгиев (Nicoletta Gueorguiev), телеканал SRF / портал SWI

Способ действия капсулы прост: после нажатия кнопки она наполняется азотом, а находящийся в ней человек умирает от недостатка кислорода. Изобретатель опирается на экспертное заключение профессора права из Санкт-Галлена, который еще несколько лет назад пришел к выводу, что капсула «Сарко» не нарушает никаких швейцарских законов.

Керстин Ноэль Вокингер (Kerstin Noëlle Vokinger), профессор права и медицины Университета Цюриха говорит в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка, что в сфере эвтаназии или ассистированного самоубийства грань между законностью и незаконностью очень тонкая.

Тем более что в данном случае точные обстоятельства применения этой капсулы никому не известны, так что худшем случае её применение может иметь серьезные как административные, так и уголовные последствия, включая возможное нарушение положений швейцарских законов, регулирующих сферу производства медицинской продукции.

Капсула «Сарко» — медицинское устройство?

По мнению Керстин Ноэль Вокингер для начала необходимо детально выяснить, как следует классифицировать Sarco? Это медицинское изделие или нет? Дело в том, что в Швейцарии к медицинским изделиям / продукцииВнешняя ссылка относятся не только те их виды, что предназначены для облегчения состояния и лечения пациентов, но и те, что способны менять ход патологических процессов в организме пациента.

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И если будет подтверждено, что капсула — это медицинское изделие, то тогда в её отношении будут применяться положения Федерального Закона «О лекарственных препаратах и медицинских изделиях» (Bundesgesetz über Arzneimittel und MedizinprodukteВнешняя ссылка) и соответствующих правительственных постановлений и прочих подзаконных актов. Действовать будут тогда и специальные положения, касающиеся порядка импорта такого изделия в Швейцарию, а также надзора за «изделием» со стороны швейцарского Ведомства по контролю за оборотом лекарственных препаратов и медтехники Swissmedic.

Отсутствие сопровождения — правовая новелла

«Конкретные обстоятельства использования капсулы пока не известны, по крайней мере, они не известны мне», — отмечает эксперт по правовым вопросам Керстин Ноэль Вокингер. При этом прежние формы ассистированного самоубийства с помощью пентабарбитала резко отличаются от капсулы, ведь раньше желающих умереть всегда сопровождал врач и при этом всегда учитывались медико-этические нормы и рекомендации. В случае же с «Сарко», напротив, всё происходит без медицинского наблюдения и вместо лекарственного препарата используется азот.

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И, наконец, как говорит Керстин Ноэль Вокингер, необходимо выяснить в рамках уголовного права, нет ли здесь состава преступления в виде «склонения к самоубийству из корыстных побуждений»: имеются в виду возможные правовые последствия для самого изобретателя капсулы. В зависимости от того, участвуют ли в процессе врачи, или нет, необходимо также сначала изучить трудовое законодательство.

Поэтому вопрос о том, можно ли использовать капсулу в Швейцарии, все ещё юридически неясен. Согласно недавнему сообщению в газете Blick, некоторые кантоны уже угрожают изобретателю и оператору капсулы юридическими последствиями.

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