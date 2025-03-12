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Национальная политика

Мартин Пфистер избран новым министром правительства Швейцарии

Новым членом Федерального совета Швейцарии был избран Мартин Пфистер (Martin Pfister), представляющий кантон Цуг.
Новым членом Федерального совета Швейцарии был избран Мартин Пфистер (Martin Pfister), представляющий кантон Цуг. Keystone / Anthony Anex

Во втором туре голосования, набрав 134 голоса, новым членом Федерального совета Швейцарии был избран Мартин Пфистер (Martin Pfister), представляющий кантон Цуг. Он сменит уходящую в отставку Виолу Амхерд (Viola Amherd).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Мартин Пфистер не имел опыта работы в Берне, но в его пользу сказались его практический опыт, накопленный им в качестве министра здравоохранения кантона Цуг, а также его армейская карьера и образование историка. Он обошёл Маркуса Риттера (Markus Ritter), активного лоббиста фермеров и всего сельхозсектора страны.

Избрание Мартина Пфистера позволило сохранить языковой баланс в Федеральном совете: теперь в нём представлены четыре немецкоязычных и три франкоязычных министра. Однако гендерный баланс изменился: в правительстве теперь остались лишь две женщины.

Итого в обновлённый состав Федерального совета (правительства) входят теперь Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), Элизабет Бом-Шнайдер (Élisabeth Baume-Schneider), Ги Пармелен (Guy Parmelin), Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis), Альберт Рёшти (Albert Rösti), Беат Янс (Beat Jans) и — Мартин Пфистер.

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Партия «Центр» не включила ни одной женщины в свой официальный список кандидатов, что вызвало недовольство Социал-демократической партии и «Зелёных». Левая феминистская группировка «Альянс F» также выразил обеспокоенность «недостаточным представительством женщин в Федеральном совете».

В последний раз кантон Цуг был представлен в Федеральном совете Хансом Хюрлиманном (Hans Hürlimann) с 1974 по 1982 год. По-прежнему ни разу своих министров в правительстве не имели кантоны Ури, Швиц, Нидвальден и Шаффхаузен.

В своей речи после избрания Мартин Пфистер подчеркнул роль Федерального совета в укреплении доверия общества к политике. Он признался, что раньше был более знаком с казарменной жизнью, чем с политикой под куполом Федерального дворца, но теперь он «намерен активно работать в исполнительной власти».

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Новый министр отметил, что фундаментальные принципы, на которых строится политический проект Швейцарии — доверие, сотрудничество и стабильность — нуждаются в укреплении, особенно в нынешнем геополитическом контексте (агрессия России против Украины, события на Ближнем Востоке). Также он поблагодарил Маркуса Риттера за честную предвыборную борьбу, подчеркнув, что «кампания была напряжённой, но справедливой».

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