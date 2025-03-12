Мартин Пфистер избран новым министром правительства Швейцарии

Новым членом Федерального совета Швейцарии был избран Мартин Пфистер (Martin Pfister), представляющий кантон Цуг. Keystone / Anthony Anex

Во втором туре голосования, набрав 134 голоса, новым членом Федерального совета Швейцарии был избран Мартин Пфистер (Martin Pfister), представляющий кантон Цуг. Он сменит уходящую в отставку Виолу Амхерд (Viola Amherd).

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Мартин Пфистер не имел опыта работы в Берне, но в его пользу сказались его практический опыт, накопленный им в качестве министра здравоохранения кантона Цуг, а также его армейская карьера и образование историка. Он обошёл Маркуса Риттера (Markus Ritter), активного лоббиста фермеров и всего сельхозсектора страны.

Избрание Мартина Пфистера позволило сохранить языковой баланс в Федеральном совете: теперь в нём представлены четыре немецкоязычных и три франкоязычных министра. Однако гендерный баланс изменился: в правительстве теперь остались лишь две женщины.

Итого в обновлённый состав Федерального совета (правительства) входят теперь Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), Элизабет Бом-Шнайдер (Élisabeth Baume-Schneider), Ги Пармелен (Guy Parmelin), Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis), Альберт Рёшти (Albert Rösti), Беат Янс (Beat Jans) и — Мартин Пфистер.

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Партия «Центр» не включила ни одной женщины в свой официальный список кандидатов, что вызвало недовольство Социал-демократической партии и «Зелёных». Левая феминистская группировка «Альянс F» также выразил обеспокоенность «недостаточным представительством женщин в Федеральном совете».

В последний раз кантон Цуг был представлен в Федеральном совете Хансом Хюрлиманном (Hans Hürlimann) с 1974 по 1982 год. По-прежнему ни разу своих министров в правительстве не имели кантоны Ури, Швиц, Нидвальден и Шаффхаузен.

В своей речи после избрания Мартин Пфистер подчеркнул роль Федерального совета в укреплении доверия общества к политике. Он признался, что раньше был более знаком с казарменной жизнью, чем с политикой под куполом Федерального дворца, но теперь он «намерен активно работать в исполнительной власти».

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Новый министр отметил, что фундаментальные принципы, на которых строится политический проект Швейцарии — доверие, сотрудничество и стабильность — нуждаются в укреплении, особенно в нынешнем геополитическом контексте (агрессия России против Украины, события на Ближнем Востоке). Также он поблагодарил Маркуса Риттера за честную предвыборную борьбу, подчеркнув, что «кампания была напряжённой, но справедливой».

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