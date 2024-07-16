Предложение ввести налог на наследство раскалывает Швейцарию

Предложение ввести налог на наследство раскалывает Швейцарию. Keystone

Эта инициатива «швейцарских комсомольцев», молодежной организации партии социалистов, не имеет шансов на референдуме, её еще даже не обсуждал парламент, но она уже раскалывает общество и наглядно показывает, как работает прямая демократия в Швейцарии.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Этот заголовокВнешняя ссылка в швейцарской прессе наделал много шума: «Die Juso zwingt mich auszuwandern» («Молодые социалисты вынуждают меня эмигрировать»). Произнес эти слова, вынесенные потом газетами на первые страницы, ни кто-нибудь, а сам Петер Шпюлер (Peter Spuhler), глава вагоностроительной компании «Штадлер Рейл», одного из ведущих предприятий страны.

Целью такого заявления было нанести по намерению молодежной организации социалистической партии ввести налог на наследствоВнешняя ссылка решительный удар. Однако получилось иначе. Швейцарский политолог Михаэль Херманн (Michael Hermann) считает, что этот сюжет стал идеально-типическим примером того, как в Швейцарии работает прямая демократия даже в перерывах между референдумами.

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«Петеру Шпюлеру удалось с одной стороны показать, что эта идея, когда настанет время, будет, что называется, задушена в зародыше». Однако в ответ на это интервью новая президент молодежной организации партии социалистов (Juso) Мирьям Хостетманн (Mirjam Hostetmann) разразилась резким «твитом» на платформе X, после чего в соцсетях завязалась, мягко говоря, бурная дискуссия. А вот как раз это-то авторам инициативы очень даже выгодно. Таково мнение Михаэля Херманна, высказанное им на общественном радио SRFВнешняя ссылка.

«Для Juso, конечно, сложилась идеальная ситуация, потому что у этой инициативы все равно нет шансов. Но при этом молодые социалисты хотели бы доминировать в процессе общественного обсуждения (идеи насчет налога на наследство). Резкая реакция на эту инициативу помогла Juso, потому что теперь они получили себе свою собственную общественную сцену». Тем не менее М. Херманн критикует тот факт, что именно таким образом в медийной шумихе порой тонут по-настоящему важные вопросы.

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Кроме того, на данном этапе, по его словам, выигрывают как раз те, кто выступает против налога на наследство. «Мы в Швейцарии отменили такой налог на наследство почти везде. Инициативы, предлагающие снова его ввести, не имеют ни единого шанса. Но этот вопрос все равно был бы очень важен, потому что люди, вступающие в наследство, становятся в Швейцарии все старше и старше. Однако действительно важные вопросы порой преждевременно (сгорают в таких «дебатах») ещё до того, как возникли условия (для их рационального обсуждения)».

Как подчеркивает Михаэль Херманн, многие считают, что эта инициатива слишком радикальна, но, вероятно, по-настоящему этот вопрос встанет на повестке дня только в следующем году, когда парламент будет обсуждать вопрос о том, стоит ли депутатам выдвинуть к этой инициативе свое более умеренное контрпредложение.

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