Суд подтвердил оправдательный приговор Блаттеру и Платини
Суд в городе Муттенц (кантон Базель-сельский) подтвердил прежнее судебное решение оправдать бывшего главу ФИФА Йозефа Блаттера (Joseph Blatter) и бывшего президента УЕФА Мишеля Платини (Michel Platini) по делу о мошенничестве.
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Таким образом, суд удовлетворил апелляционный иск двух некогда самых влиятельных людей в мировом футболе в рамках разбирательства по поводу выплаты на сумму около двух миллионов франков. Прокуратура требовала для каждого из обвиняемых условного тюремного заключения сроком на один год и восемь месяцев.
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Блаттер и Платини снова предстанут перед судом
Летом 2022 года Йозеф Блаттер (89 лет) и Мишель Платини (69 лет) были оправданы судом первой инстанции, поскольку мошенничество «не было доказано с вероятностью, граничащей с уверенностью». Осенью того же года прокурор подал апелляцию, к которой присоединилась ФИФА, считающая себя пострадавшей стороной. Однако на слушаниях в Муттенце международная футбольная ассоциация представлена не была.
По мнению обвинения, Йозеф Блаттер без достаточных оснований выплатил Мишелю Платини из бюджета ФИФА сумму, эквивалентную примерно двум миллионам швейцарских франков. И швейцарец Блаттер, и француз Платини с самого начала расследования объясняли выплату как устно оговорённый гонорар за консультационные услуги, оказанные Платини в ФИФА с 1999 по 2002 год. Блаттер назвал это «джентльменским соглашением».
Федеральная прокуратура Швейцарии настаивала на том, что законных оснований для такой выплаты не было, и что Блаттер необоснованно оказывал Платини «особые знаки финансового внимания». Согласно письменному соглашению с ФИФА, Мишель Платини ежегодно в период с 1998 по 2002 год получал 300 000 швейцарских франков за консультационную работу, и эти суммы полностью были ему выплачены.
По мнению прокуратуры Йозеф Блаттер и Мишель Платини обманным путём убедили ФИФА в том, что организация задолжала Платини ещё два миллиона франков, что и было квалифицировано как мошенничество. Защита утверждала, что указанный платёж являлся ретроспективной выплатой зарплаты за выполненные консультационные услуги и был поэтому полностью законным. С суммы платежа были, кроме того, удержаны взносы на социальное страхование, а сам Платини уплатил с полученных двух миллионов все налоги.
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