Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Национальная политика

Учиться в Швейцарии станет дороже?

Швейцария может втрое повысить плату за обучение, взимаемую с иностранных студентов вузов и университетов
Швейцария может втрое повысить плату за обучение, взимаемую с иностранных студентов вузов и университетов. Keystone / Georgios Kefalas

Соответствующее предложение в среду 29 мая 2024 года одобрил Национальный совет, большая палата парламента Швейцарии. На очереди малая палата, Совет кантонов. Решения в швейцарском парламенте принимаются на основании консенсуса обеих равноправных палат.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Иностранным студентам Вышей технической школы Цюриха (ETHZ) и Лозанского Политеха (EPFL), возможно, вскоре придется платить за обучение как минимум в три раза больше, чем студентам с паспортами Швейцарии. Национальный совет добрил это предложение в среду 29 мая. На очереди малая палата, Совет кантонов. В настоящее время плата за обучение в вузах Швейцарии одинакова для швейцарских и для иностранных студентов.

Показать больше

Показать больше

Иностранные выпускники вузов и поиск работы в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Смогут ли иностранные студенты, получившие образование в Швейцарии, решить проблему нехватки в этой стране рабочих рук?

Читать далее Иностранные выпускники вузов и поиск работы в Швейцарии

Данное решение было принято в ходе обсуждения плана правительства Швейцарии, Федерального совета, о мерах по дальнейшему развитию сферы образования, исследований и инноваций на период с 2025 по 2028 год. Депутаты большой палаты сошлись во мнении, что швейцарские студенты в самых известных зарубежных университетах платят порой в 40 раз больше, чем иностранные студенты в Швейцарии. При этом швейцарские Политехи в Лозанне и Цюрихе являются одними из лучших в мире.

Показать больше
EPFL students outside Learrning Centre.

Показать больше

Швейцарские вузы ограничат прием иностранцев?

Этот контент был опубликован на Престижные швейцарские вузы, цюрихский и лозаннский политехи (ETHZ и EPFL), могут ограничить прием иностранцев в число своих студентов.

Читать далее Швейцарские вузы ограничат прием иностранцев?

Плата за обучение в вузах Швейцарии — сегодня одна из самых низких в мире. Даже если бы она была увеличена в три раза, она все равно была бы одной из самых умеренных в глобальном зачете. На это указала Катя Крист, депутат от партии «Зелёных Либералов» (GLP, кантон Базель-городской). Поскольку швейцарские и иностранные студенты ETHZ и EPFL в настоящее время платят одинаковую сумму, это решение будет означать, что плата за обучение иностранных студентов в этих двух вузах университетского уровня увеличится в три раза.

Показать больше
Престижный швейцарский Федеральный технологический институт Лозанны (EPFL) рассматривает возможность ограничить количество учебных мест для иностранных студентов. Цель: надо, якобы, сохранять «качество образования» на высоком уровне.

Показать больше

Швейцарские вузы – жертвы собственного успеха?

Этот контент был опубликован на Престижный швейцарский вуз планирует ограничить количество учебных мест для иностранных студентов. Почему? Наша аналитика.

Читать далее Швейцарские вузы – жертвы собственного успеха?

Данное решение было принято на фоне стремления Федерального совета притормозить темпы увеличения расходов на образование и научные исследования в условиях грозящего дефицита федеральных общественных финансов. В начале 2024 года кабмин принял решение урезать первоначально запланированный бюджет, выделяемый на образование, исследования и инновации, на сумму в 500 млн франков, сократив его до 29,2 млрд франков (32,02 миллиарда долларов).

Показать больше

Парламент со своей стороны также неоднократно заявлял, что образовательным учреждениям самим следует активнее искать источники дополнительных доходов. Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен напомнил, что руководящий орган, управляющий обеими «Вышками» в Лозанне и Цюрихе, давно уже имеет полномочия по своему усмотрению взимать со швейцарских и иностранных студентов разные тарифы за обучение, и что лично он против вмешательства в автономную сферу полномочий Совета ВТШ.

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Май Эльмахди

Почему в Вашей стране люди становятся бездомными?

Каковы в Вашей стране причины, по которым люди вдруг оказываются на улице? Как можно было бы решить эту проблему?

Присоединяйтесь к дискуссии
29 Отметки «мне нравится»
41 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Бруно Кауфманн

Как противостоять ложным новостям и дезинформации?

Как распознать фальшивые новости и что нужно сделать, чтобы сократитть их влияние на людей?

Присоединяйтесь к дискуссии
11 Отметки «мне нравится»
31 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Бруно Кауфманн

Как следует в школах преподавать основы государства и права?

Каким образом у вас в стране организовано политическое просвещение детей и юношества? Чем вы довольны, чем не очень или совсем недовольны?

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Отметки «мне нравится»
30 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Более четверти всех швейцарских банков предлагают клиентам доступ к криптовалютным инвестициям, или же они планируют создать такие сервисы.

Показать больше

Швейцарские банки больше не боятся биткойна

Этот контент был опубликован на Более четверти всех швейцарских банков предлагают клиентам доступ к криптовалютным инвестициям, или же они планируют создать такие сервисы.

Читать далее Швейцарские банки больше не боятся биткойна
Во второй день саммита по Украине в Швейцарии международное сообщество на Бюргенштоке с трудом пытается согласовать итоговую декларацию.

Показать больше

Конференция по Украине завершится «открытой» декларацией?

Этот контент был опубликован на Во второй день саммита по Украине в Швейцарии международное сообщество на Бюргенштоке с трудом пытается согласовать итоговую декларацию.

Читать далее Конференция по Украине завершится «открытой» декларацией?
Нильс Фихтер, глава молодежного крыла Швейцарской народной партии, в интервью российской государственной, контролируемой властями, телерадиокомпании RT вынес уничтожающий вердикт переговорам. «Конференция ничего не даст», — указал Нильс Фихтер в интервью RT накануне консультаций на Бюргенштоке. «Все это — абсолютный фарс и позор для нашей страны».

Показать больше

Саммит по Украине привел к новым дебатам о нейтралитете Швейцарии

Этот контент был опубликован на Саммит на Бюргенштоке вызывает неоднозначную реакцию в политических кругах Швейцарии.

Читать далее Саммит по Украине привел к новым дебатам о нейтралитете Швейцарии
Итоговая декларация саммита в Швейцарии без консенсуса?

Показать больше

Итоговая декларация саммита в Швейцарии без консенсуса?

Этот контент был опубликован на Мирный саммит в Украине: по итоговой декларации, скорее всего, полного консенсуса не будет.

Читать далее Итоговая декларация саммита в Швейцарии без консенсуса?
Президент Украины Владимир Зеленский: «Мы собрались здесь сегодня, чтобы способствовать справедливому миру. Международное сообщество должно положить конец войне России против Украины. Я убежден, что здесь, на этом саммите, мы пишем историю».

Показать больше

Конференция по Украине стремится к «справедливому миру»

Этот контент был опубликован на Участники саммита усиливают давление на Москву с целью мотивировать ее присоединиться к мирному процессу.

Читать далее Конференция по Украине стремится к «справедливому миру»
Пока на Бюргенштоке обсуждается мировая политика, украинцы надеются на конкретные результаты.

Показать больше

Украинки надеются на конкретные результаты на Бюргенштоке

Этот контент был опубликован на Пока на Бюргенштоке обсуждается мировая политика, украинцы надеются на конкретные результаты.

Читать далее Украинки надеются на конкретные результаты на Бюргенштоке
Итоговая декларация саммита в Швейцарии без консенсуса?

Показать больше

Декларацию саммита по Украине в Швейцарии поддержали 84 делегации

Этот контент был опубликован на Итоговую декларацию саммита по Украине в Швейцарии поддержали 84 делегации из 100 участвовавших в саммите на курорте Бюргеншток.

Читать далее Декларацию саммита по Украине в Швейцарии поддержали 84 делегации
Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и Федеральный президент Швейцарии Виола Амхерд (справа) перед совместной пресс-конференцией на Саммите по вопросам мира в Украине, Швейцария, суббота, 15 июня 2024 г

Показать больше

Владимир Зеленский в Швейцарии: «Убежден, мы пишем сегодня историю»

Этот контент был опубликован на На мирном саммите в Швейцарии Киев хочет «войти в историю», но Берн ставит перед саммитом «скромные цели».

Читать далее Владимир Зеленский в Швейцарии: «Убежден, мы пишем сегодня историю»
Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и Федеральный президент Швейцарии Виола Амхерд (справа) пожимают друг другу руки во время Саммита по вопросам мира в Украине, Бюргеншток, Швейцария, в субботу, 15 июня 2024 года.

Показать больше

«Приглашение на Бюргеншток России сделало бы Швейцарию менее уязвимой»

Этот контент был опубликован на Высокопоставленный швейцарский дипломат Томас Гремингер критикует тот факт, что Россия не была приглашена на Бюргеншток.

Читать далее «Приглашение на Бюргеншток России сделало бы Швейцарию менее уязвимой»
В списке участников и участниц мирной конференции в Швейцарии по Украине находятся сто стран и международных организаций.

Показать больше

Сто стран и организаций-участниц — первый успех Бюргенштока

Этот контент был опубликован на В списке участников и участниц мирной конференции в Швейцарии по Украине находятся сто стран и международных организаций.

Читать далее Сто стран и организаций-участниц — первый успех Бюргенштока

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
A lecture hall filled with university students

Показать больше

Выпускники вузов из-за рубежа смогут работать в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Высшее образование, полученное в швейцарском университете, должно облегчать иностранцам получение работы в Конфедерации.

Читать далее Выпускники вузов из-за рубежа смогут работать в Швейцарии
Students at the University of Basel

Показать больше

Пандемия ушла, дистанционное образование осталось

Этот контент был опубликован на Очевидно, что при всех недостатках оно все-таки имело и множество положительных аспектов и отказываться от них, конечно же, было бы странно.

Читать далее Пандемия ушла, дистанционное образование осталось
Vue aérienne de la rade de Genève

Показать больше

Почему столь востребованы непризнанные дипломы частных вузов Женевы?

Этот контент был опубликован на В Женеве частные университеты предлагают дорогие курсы, не признанные швейцарскими академическими властями.

Читать далее Почему столь востребованы непризнанные дипломы частных вузов Женевы?
flags on a table

Показать больше

Как вузы Швейцарии выстраивают научные связи с Европой?

Этот контент был опубликован на Соглашения с зарубежными образовательными учреждениями и ассоциациями вынужденно стали заменой участия Конфедерации в программе Erasmus+.

Читать далее Как вузы Швейцарии выстраивают научные связи с Европой?
Eröffnung des CAS Wiederaufbau Ukraine am 27. Februar

Показать больше

Восстановлению Украины можно научиться в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Причем совершенно конкретно, в рамках образовательного модуля CAS для тех, кто ранее уже профессионально занимается капитальным строительством.

Читать далее Восстановлению Украины можно научиться в Швейцарии
Zwei Personen vor Automotor und Wandtafel

Показать больше

Дуальная система образования в Швейцарии: особенности и возможности

Этот контент был опубликован на За отсутствие в стране молодежной безработицы Швейцария должна благодарить свою «дуальную систему» образования. Что это такое? Краткий экскурс.

Читать далее Дуальная система образования в Швейцарии: особенности и возможности

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR