Учиться в Швейцарии станет дороже?
Соответствующее предложение в среду 29 мая 2024 года одобрил Национальный совет, большая палата парламента Швейцарии. На очереди малая палата, Совет кантонов. Решения в швейцарском парламенте принимаются на основании консенсуса обеих равноправных палат.
Иностранным студентам Вышей технической школы Цюриха (ETHZ) и Лозанского Политеха (EPFL), возможно, вскоре придется платить за обучение как минимум в три раза больше, чем студентам с паспортами Швейцарии. Национальный совет добрил это предложение в среду 29 мая. На очереди малая палата, Совет кантонов. В настоящее время плата за обучение в вузах Швейцарии одинакова для швейцарских и для иностранных студентов.
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Данное решение было принято в ходе обсуждения плана правительства Швейцарии, Федерального совета, о мерах по дальнейшему развитию сферы образования, исследований и инноваций на период с 2025 по 2028 год. Депутаты большой палаты сошлись во мнении, что швейцарские студенты в самых известных зарубежных университетах платят порой в 40 раз больше, чем иностранные студенты в Швейцарии. При этом швейцарские Политехи в Лозанне и Цюрихе являются одними из лучших в мире.
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Швейцарские вузы ограничат прием иностранцев?
Плата за обучение в вузах Швейцарии — сегодня одна из самых низких в мире. Даже если бы она была увеличена в три раза, она все равно была бы одной из самых умеренных в глобальном зачете. На это указала Катя Крист, депутат от партии «Зелёных Либералов» (GLP, кантон Базель-городской). Поскольку швейцарские и иностранные студенты ETHZ и EPFL в настоящее время платят одинаковую сумму, это решение будет означать, что плата за обучение иностранных студентов в этих двух вузах университетского уровня увеличится в три раза.
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Данное решение было принято на фоне стремления Федерального совета притормозить темпы увеличения расходов на образование и научные исследования в условиях грозящего дефицита федеральных общественных финансов. В начале 2024 года кабмин принял решение урезать первоначально запланированный бюджет, выделяемый на образование, исследования и инновации, на сумму в 500 млн франков, сократив его до 29,2 млрд франков (32,02 миллиарда долларов).
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Парламент со своей стороны также неоднократно заявлял, что образовательным учреждениям самим следует активнее искать источники дополнительных доходов. Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен напомнил, что руководящий орган, управляющий обеими «Вышками» в Лозанне и Цюрихе, давно уже имеет полномочия по своему усмотрению взимать со швейцарских и иностранных студентов разные тарифы за обучение, и что лично он против вмешательства в автономную сферу полномочий Совета ВТШ.
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