Швейцария выделит 666 млн на программы ЕС

Швейцарские ученые-исследователи вновь получили возможность участвовать в научных программах ЕС. Keystone-SDA

Швейцарские ученые-исследователи вновь получили возможность участвовать в научных программах ЕС.

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Швейцарские ученые-исследователи вновь получили возможность участвовать в научных программах ЕС. Федеральный совет (кабинет министров) запросил на эти цели 666 миллионов швейцарских франков. Окончательное решение предстоит принять парламенту.

В пятницу, 14 марта 2025 года, федеральное правительство одобрило в общей сложности семь запросов на дополнительные кредиты на сумму около 675 миллионов швейцарских франков. Из них 666 миллионов предназначены для финансирования участия в программах ЕС в области исследований и инноваций.

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Возвращение Швейцарии к этим программам стало частью переговоров о третьем пакете секторальных соглашений между Швейцарией и ЕС. С начала 2025 года швейцарские исследователи снова получили возможность подавать заявки на участие в программах Horizon Europe, Euratom и Digital Europe.

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