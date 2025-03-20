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Швейцария выделит 666 млн на программы ЕС

Швейцарские ученые-исследователи вновь получили возможность участвовать в научных программах ЕС.
Швейцарские ученые-исследователи вновь получили возможность участвовать в научных программах ЕС. Keystone-SDA

Швейцарские ученые-исследователи вновь получили возможность участвовать в научных программах ЕС.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Швейцарские ученые-исследователи вновь получили возможность участвовать в научных программах ЕС. Федеральный совет (кабинет министров) запросил на эти цели 666 миллионов швейцарских франков. Окончательное решение предстоит принять парламенту.

В пятницу, 14 марта 2025 года, федеральное правительство одобрило в общей сложности семь запросов на дополнительные кредиты на сумму около 675 миллионов швейцарских франков. Из них 666 миллионов предназначены для финансирования участия в программах ЕС в области исследований и инноваций.

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