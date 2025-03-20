Швейцария выделит 666 млн на программы ЕС
Швейцарские ученые-исследователи вновь получили возможность участвовать в научных программах ЕС.
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Швейцарские ученые-исследователи вновь получили возможность участвовать в научных программах ЕС. Федеральный совет (кабинет министров) запросил на эти цели 666 миллионов швейцарских франков. Окончательное решение предстоит принять парламенту.
В пятницу, 14 марта 2025 года, федеральное правительство одобрило в общей сложности семь запросов на дополнительные кредиты на сумму около 675 миллионов швейцарских франков. Из них 666 миллионов предназначены для финансирования участия в программах ЕС в области исследований и инноваций.
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Возвращение Швейцарии к этим программам стало частью переговоров о третьем пакете секторальных соглашений между Швейцарией и ЕС. С начала 2025 года швейцарские исследователи снова получили возможность подавать заявки на участие в программах Horizon Europe, Euratom и Digital Europe.
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