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Национальная политика

Швейцарский министр не согласен с критикой миграционной политики

Федеральный советник (так в Швейцарии называют министров) Беат Янс, курирующий миграцию, считает швейцарскую политику предоставления убежища адекватной.
Федеральный советник (так в Швейцарии называют министров) Беат Янс, курирующий миграцию, считает швейцарскую политику предоставления убежища адекватной. Keystone-SDA

Министр юстиции и полиции Швейцарии Беат Янс (курирует миграционное досье) отвергает критику со стороны Швейцарской народной партии (SVP) в адрес швейцарской политики в области предоставления убежища. По его мнению, по сравнению с другими европейскими странами Швейцария, которая не входит в Евросоюз, демонстрирует вполне хорошие результаты.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

По словам Беата Янса количество ходатайств с просьбами о предоставлении убежища сократилось, число нерассмотренных дел уменьшилось, все больше просителей убежища, которым было отказано в позитивном заключении на их ходатайства, возвращаются в свои страны. Об этом Беат Янс рассказал в интервью, опубликованных в газетах издательского холдинга Tamedia. Новая блиц-процедура рассмотрения ходатайств в течение одних суток показала свою работоспособность, в федеральных центрах первичного приема и размещения просителей стало еще более безопасно, на швейцарских границах за отчетный период, то есть за 2024 год, было произведено в два раза меньше задержаний незаконных мигрантов, чем в предыдущем 2023 году.

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Министр юстиции Швейцарии также прокомментировал последние изменения в политике предоставления убежища в европейских странах. По его, там наблюдается всплеск суматошной активности. В качестве примера он привел Италию: правительство этой страны хотело организовать пункты рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища сразу в Албании, но суд в Риме отказал ему в этом. В этом интервью Беат Янс также не согласился с критикой в адрес нового главы Государственного секретариата по делам миграции (SEM). Министр убежден, что пытный практик Винченцо Массиоли (Vincenzo Mascioli) — правильный человек на правильном месте. Уточним, что назначение В. Массиоли на эту должность в последние недели подвергалось резкой критике со стороны партий правого центра, Швейцарской народной партии (SVP) и партии «Либералы» (FDP).

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Они утверждали, что в течение нескольких последних лет в качестве заместителя директора SEM В. Массиоли отвечал за политику Швейцарии в области репатриации, и за это время количество реадмиссий не росло, а, наоборот, увеличивалось. Отвечая на вопрос информационного агентства Keystone-SDA, пресс-секретарь SVP Андреа ЗоммерВнешняя ссылка указала, что выбор Массиоли — это неправильный выбор. «Нынешняя политика предоставления убежища не отвечает интересам населения Швейцарии. Необходимо срочно принять более строгие меры в области предоставления убежища, например, против разгула злоупотреблений в сфере предоставления убежища и расширения масштабов, связанной с предоставлением убежища преступности».

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Напомним также, что Государственный секретариат по миграции (SEM) намерен сократить штат сотрудников, оказывающих поддержку несопровождаемым несовершеннолетним просителям убежища. Всего на национальном уровне будет сокращено 120 должностей, Госсекретариат SEM подтвердил со своей стороны опубликованное в субботу 19 октября 2024 года сообщение швейцарской франкоязычной газеты из кантона Невшатель ArcInfo. Причина такого решения — сокращение численности несовершеннолетних просителей убежища, прибывающих в Швейцарию. По официальным данным число таких лиц в федеральных Центрах по первичному приему и размещению беженцев сократилось с 1 500 человек в сентябре 2023 года до 600 человек в настоящее время (октябрь 2024 года). Это решение не затрагивает специально обученных воспитателей и социальных педагогов.

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