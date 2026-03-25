Насколько эффективна система образования в Швейцарии?

Министр образования кантона Вале Кристоф Дарбелле дает интервью прессе, 23 марта 2026 года. Keystone-SDA

К 25 годам почти все молодые люди в Швейцарии должны иметь квалификационные документы либо об окончании общеобразовательной школы, либо о получении среднего специального (профессионального) образования. Однако сегодня такой документ имеют только 90,1% всех 25-летних жителей страны, тогда как целевой показатель составляет 95%. Об этом говорится в новом докладе «О положении в области образования» (PDF Внешняя ссылка ), который в Швейцарии публикуется раз в четыре года.

Эксперт по вопросам образования Штефан Вольтер (Stefan Wolter) объясняет в интервью телекомпании SRFВнешняя ссылка, почему так важно сохранять равновесие между общеобразовательной школой и средним специальным (профессиональным) образованием и почему искусственный интеллект никогда не сможет заменить полноценное школьное образование.

Итак, сегодня только 90,1% всех 25-летних имеют документ об окончании так называемой Sekundarstufe II, или второй ступени среднего образования. Здесь сразу нужно пояснить, о чём идёт речь. В швейцарской системе это уровень после обязательной школы начальной 8-летней школы. Он состоит как из общеобразовательной, так и профессиональной траектории. Данную ступень составляют гимназии, ведущие к аттестату зрелости (gymnasiale Maturitätsschulen), средние специальные профтехшколы (Fachmittelschulen), а также иные формы профессиональной подготовки. Другими словами, это тот уровень, по достижению которого молодой человек либо получает полноценную профессию, либо завершает школьное обучение, открывающее затем дорогу к высшему образованию.

В 2016 году Sekundarstufe II одолевали 91,5% молодых людей. Об этом напоминают как федеральные власти Швейцарии, так и Конференция кантональных директоров (министров) образования (Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren, EDK). Одновременно они подчёркивают, что в целом в стране доля 25-летних молодых людей с таким уровнем образования уже много лет остаётся стабильно высокой. А для швейцарского рынка труда это особенно важно, потому что именно к 25 годам становится ясно, насколько молодой человек готов к нормальной профессиональной деятельности.

Точную причину того, почему цель в 95% до сих пор не достигнута, установить трудно. Но одно ясно, подчёркивает Штефан Вольтер: такой диплом или аттестат имеет решающее значение для дальнейшей судьбы молодых людей. Лица, не окончившие ни средней специальной школы, ни общеобразовательную школу с получением аттестата зрелости, чаще остаются без работы, чаще вынуждены получать социальную помощь, а в итоге они получают более низкую пенсию.

Должна вмешатся политика?

На вопрос о том, какие кантоны показывают лучшие результаты, Штефан Вольтер отвечает: прежде всего те, где особенно сильна система профессионально-технического образования. По его мнению, доля выпускников, идущих по линии общеобразовательной школы, то есть через гимназию или Fachmittelschule в вуз, должна составлять примерно 20%. В среднем же по Швейцарии этот показатель уже превышает 30%. Штефан Вольтер считает, что здесь уже должна вмешаться политика. По его словам, государство само делает академический маршрут более престижным. В результате всё больше подростков выбирают гимназию вместо среднего специального (профессионального) обучения, а это, по мнению Штефана Вольтера, в целом ослабляет швейцарскую дуальную систему образования.

С 2015 года в Швейцарии одновременно снижаются и результаты школьников в тестах PISA. Штефан Вольтер видит здесь две причины. С одной стороны, рынок труда постоянно повышает минимальные требования к знаниям и навыкам, а значит, растут и ожидания к результатам школьников. С другой стороны, данные показывают и реальное ухудшение: если сравнивать ответы на одни и те же или близкие по типу задания в разных циклах PISA, то школьники сегодня справляются с ними хуже, чем их предшественники в прошлые годы. По словам Штефана Вольтера, это уже не только швейцарская проблема, а международная тенденция, причины которой пока до конца не ясны. Швейцария, к счастью, теряет позиции не так резко, как некоторые другие страны, но отрицательный тренд всё равно остаётся проблемой.

ИИ решит все проблемы?

На вопрос о том, может ли искусственный интеллект восполнить нехватку знаний и навыков, Штефан Вольтер отвечает однозначно отрицательно. По словам Штефана Вольтера, искусственный интеллект — это «сладкий яд». Можно поддаться соблазну и решить, будто знания уже не так важны, потому что машина всё переведёт, отредактирует, подсчитает и сформулирует сама. Но в действительности всё обстоит ровным счётом наоборот. В руках необразованного пользователя искусственный интеллект остаётся просто глупым инструментом. Его настоящая сила раскрывается только у людей с очень хорошей профессиональной подготовкой.

Искусственный интеллект, подчёркивает Штефан Вольтер, не прощает ни логических ошибок, ни неточного языка, мультиплицируя их. Из этого Штефан Вольтер делает прямой вывод: предметные знания и базовые навыки из-за искусственного интеллекта становятся не менее, а даже более важными, чем раньше. Это усиливает нагрузку на учащихся, но при этом данное обстоятельство может и дополнительно мотивировать молодых людей: школьники и школьницы видят, что при условии прочной базы знаний и при грамотном использовании искусственного интеллекта можно добиться очень многого. Таким образом, обязательная школа остаётся ключом к успешной образовательной и профессиональной траектории.

Уточним, что обязательная школа в Швейцарии охватывает начальную школу и нижнюю ступень средней школы, то есть весь базовый цикл, который проходят все дети. Именно здесь закладываются основные знания и формируются навыки, от которых затем зависит весь дальнейший образовательный путь. Сейчас в Швейцарии идут споры о так называемой интегративной модели. Речь идёт о подходе, при котором дети с особыми образовательными потребностями по возможности учатся вместе с остальными, а не переводятся в отдельные специальные классы. Многие учителя работают в такой ситуации на пределе возможностей, поэтому и возникает вопрос, не стало бы возвращение к большему числу специальных классов выходом из положения.

Интеграционная школа?

Однако Штефан Вольтер ссылается на исследования, которые показывают: для детей с особыми потребностями интеграция — это наилучший выход, и при этом он не вредит остальным, если только конечно состав классов остаётся сбалансированным. Полный возврат к раздельному обучению, по словам Штефана Вольтера, натолкнулся бы и на элементарное, но едва ли устранимое препятствие: в стране просто не хватило бы соответствующим образом подготовленных учителей. К тому же раздельное обучение чаще всего оказывается «дорогой в один конец»: около 80% детей, которых переводят в отдельные классы уже в первом классе начальной школы, остаются в такой системе и к концу начальной школьной ступени.

Каков вывод? Швейцарская система образования по-прежнему остаётся эффективной, она решает проблему молодежной безработицы, но именно поэтому её слабые места теперь становятся особенно заметными. Страна пока не достигает той цели, которую она наметила сама себе по доле молодых людей с завершённым образованием уровня Sekundarstufe II. Баланс между общеобразовательной школой и средним специальным (профессиональным) образованием, по мнению экспертов, начинает все сильнее нарушаться в ущерб профессионально-технической образовательной траектории. Результаты швейцарских школьников по итогам их участия в международных тестах ухудшаются, а искусственный интеллект не снимает старые проблемы, делая при этом качественное базовое образование ещё более важным фактором.

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

