Школьное образование в Швейцарии является обязательным и насчитывает 11 классов. Keystone / Peter Klaunzer

Школьное образование в Швейцарии является обязательным и насчитывает 11 классов. Обычно, после учебы в обычной школе, учащиеся учатсяя в гимназии, обучаются профессии на производстве или продолжают обучение в общеобразовательной школе. Организация учебного процесса может различаться в разных кантонах.

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В Швейцарии, обязательное школьное образование длится 11 лет. По Конституции, школьное образование в стране бесплатное и доступно всем детям.

За организацию работы обязательных школ отвечают власти кантонов: в связи с этим, в стране действует 26 самостоятельных систем школьного образования. При этом, согласно Конституции, кантоны обязаны следовать ряду единых стандартов касающихся задач образования и организации процесса. Большинство кантонов являются участниками соглашений, позволяющих им координировать организацию школьного образования между собой.

Дети должны посещать школу начиная с 4-летнего возраста. Первые 8 лет они учатся в начальной школе, первые два года которой обычно называются «школа для малышей» или детский сад. После начальной, следует средняя школа, обучение в которой длится еще три года. Таким образом, большинство учащихся заканчивают обязательное школьное обучение приблизительно в 15 лет.

Процесс поступления, перехода из одного класса в следующий и окончания обязательной школы может быть адаптирован с учетом индивидуальных особенностей ребенка, его потребностей и способностей.

Родители также могут записать ребенка на обучение в частную (платную) школу, если предлагаемое ей образование удовлетворяет критериям, которым следуют государственные школы. Прежде чем записать ребенка в частную школу, родители должны получить разрешение от коммуны проживания. Около половины кантонов также позволяют родителям обучать детей на домашнем обучении — для этого нужно получить индивидуальное разрешение и следовать определенным правилам.

Швейцария — многоязычная страна, и преподавание в каждой школе ведется на том языке, на котором говорят в регионе: на французском, немецком, итальянском или ретороманском. Во время обучения в школе дети изучают второй государственный язык помимо родного, а также английский.

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