Торгово-экономические отношения ЕС и Швейцарии в 8 графиках

Новый пакет соглашений между Швейцарией и ЕС стал поводом для анализа экономических связей, объединяющих Конфедерацию и ЕС. Keystone / Martin Ruetschi

Новый (третий) пакет двусторонних соглашений между Швейцарией и ЕС, который скоро может вступить в силу, выявил высокую степень экономической взаимозависимости Берна и Брюсселя, в очередной раз подчеркнул общие интересы сторон и вновь высветил застарелые противоречия.

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В конце декабря 2024 года Швейцария и Европейский союз (ЕС) завершили консультации по вопросу нового (уже третьего) пакета двусторонних (билатеральных/секторальных) соглашений. Это событие стало для нас поводом для детального анализа экономических связей, объединяющих Конфедерацию и ЕС уже на протяжении нескольких последних десятилетий, и оценки реального влияния этого механизма кооперации сторон на их экономики.

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О завершении консультаций по новому пакету двусторонних соглашений между Швейцарской Конфедерацией и ЕС было объявлено 20 декабря 2024 года. Это событие стало итогом многолетних переговоров. На швейцарской стороне новые документы еще предстоит утвердить парламенту, и, возможно, их придется вынести на всенародное голосование.

Эти соглашения вызвали неоднозначную реакцию. Деловые круги и либеральные политики приветствовали их подписание, видя в этом шаг к укреплению экономического сотрудничества Швейцарии с Европой. Однако левые профсоюзы выразили обеспокоенность, указывая на недостаточную защиту швейцарского рынка труда и заработной платы от европейского демпинга и на дальнейшую либерализацию швейцарского рынка электроэнергии.

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Против выступила и правая Швейцарская народная партия (SVP), традиционно критикующая Европу и усматривающая в режиме свободного перемещения людей, услуг и капиталов между Швейцарией и ЕС источник проблем, прежде всего в области миграции. Для этой партии ключевой целью остается восстановление иммиграционных квот. Сейчас они действуют только в отношении граждан «третьих стран» (не входящих в ЕС/ЕАСТ), но эта партия требует введения таких ограничительных квот и для граждан стран Евросоюза.

Экономическая взаимозависимость

Центральным аспектом швейцарских дебатов о новых двусторонних соглашениях является факт тесной экономической взаимозависимости ЕС и Швейцарии. Швейцария не является членом ЕС, но, в отличие от Исландии, Норвегии или Лихтенштейна, она не входит и в так называемую Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ). При этом она традиционно поддерживает с ЕС тесные экономические связи.

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На данный момент торгово-экономические отношения между Швейцарией и ЕС регулируются двумя пакетами двусторонних соглашений, которые обеспечивают значительную степень гармонизации швейцарского законодательства с нормами ЕС. Эти соглашения позволяют швейцарским компаниям получать прямой доступ к европейскому рынку и наоборот.

Подробнее об истории двусторонних отношений Швейцарии и ЕС: по ссылке в материале ниже.

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«Эти соглашения выходят далеко за рамки классических соглашений о свободной торговле», — отмечает Михаэль Фридрих (Michael Friedrich), возглавляющий отдел экономики и торговли Постоянного Представительства ЕС в Швейцарии и Княжестве Лихтенштейн. Он подчеркивает, что такие элементы, как свободное перемещение людей и взаимное признание стандартов соответствия, отсутствуют во многих других международных торговых соглашениях, но при этом являются взаимовыгодными для обеих сторон.

По его словам, для небольшой промышленно развитой страны с ограниченными природными ресурсами участие в международной торговле и в глобальном разделении труда, а особенно кооперация с сопредельными странами, является естественной стратегией неуклонного экономического развития и процветания.

Оценка третьего пакета секторальных соглашений

По данным Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO, автономное подразделение Минэкономики Швейцарии), именно два предыдущих пакета двусторонних соглашений «в значительной степени способствовали достижению Швейцарией высоких экономических показателей. Отказ от этих соглашений привел бы к значительным потерям для экономики Конфедерации». Не все эксперты разделяют этот оптимизм.

Некоторые критики утверждают, что реальное влияние двусторонних соглашений на экономику Швейцарии трудно измерить, а их роль в процветании страны не столь уж и значительна, как утверждают сторонники «билатерального формата кооперации Швейцарии и ЕС». Ассоциация economiesuisse, представляющая интересы швейцарских деловых кругов, тем не менее называет двусторонние соглашения с ЕС «важнейшей опорой» швейцарской экономики. Так или иначе, споры о будущем сотрудничества Швейцарии с ЕС продолжаются, окончательное решение будет зависеть от позиции парламента и, возможно, избирателей.

Ниже мы подробнее остановимся на следующих факторах, тезисах и цифрах:

ЕС продолжает доминировать во внешней торговле Швейцарии

Близость ключевых партнеров: важнейший фактор

Швейцария импортирует большую часть товаров и услуг из ЕС

Швейцария — не такой уж и маленький партнер для своего большого соседа

Фармацевтическая промышленность — авангард торговых отношений между Швейцарией и ЕС

Торговый баланс склоняется в пользу ЕС

Европейцы — основная иностранная рабочая сила в Швейцарии

1. ЕС продолжает доминировать во внешней торговле Швейцарии

За последние 30 лет объем торговли Швейцарии с Европейским союзом (ЕС) вырос в 2,5 раза — с 115 миллиардов швейцарских франков в 1993 году до почти 300 миллиардов франков в 2023 году. В период с 1990-х годов до конца 2000-х годов на сделки с ЕС приходилось почти 70% международной торговли Швейцарии. Однако эта доля со временем снизилась, поскольку возросло значение других рынков, в частности Соединенных Штатов (менее 8% в 1990–2000-х годах по сравнению с 13% в 2023 году) и Китая (с менее 2% до почти 7% сегодня). Несмотря на эти изменения, ЕС по-прежнему остается крупнейшим торговым партнером Швейцарии. В настоящее время на страны ЕС приходится около 60% внешней торговли Конфедерации, что подтверждает устойчивую экономическую взаимозависимость между сторонами.

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2. Близость ключевых партнеров: важнейший фактор

Соседние со Швейцарией страны остаются одними из ее важнейших экономических партнеров, хотя за последнее десятилетие заметно укрепила свои позиции в торговле со Швейцарией Словения: прежде всего счет фармацевтической отрасли. Согласно данным Федерального департамента/Министерства иностранных дел Швейцарии (ФДИД/EDA), треть торговли Швейцарии с ЕС приходится на приграничные регионы, такие как федеральная земля Баден-Вюртемберг в Германии и область Ломбардия в Италии.

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По мнению Михаэля Фридриха (Michael Friedrich), короткие дистанции уже сами по себе играют важную роль и могут стать еще более значимым фактором, особенно на фоне нынешнего увеличения степени неопределенности в отношениях с другими торговыми партнерами, такими как Соединенные Штаты. В настоящее время Германия является вторым по значимости направлением швейцарского экспорта после США, а на страны ЕС в целом приходится 47% внешней торговли Конфедерации. За последние 30 лет эта доля, однако, значительно сократилась: в 1993 году на ЕС приходилось до 60% внешней торговли Швейцарии, что свидетельствует о постепенной диверсификации экспортных рынков Швейцарии.

Соседние со Швейцарией страны остаются одними из ее важнейших экономических партнеров. SWI

3. Швейцария импортирует большую часть товаров и услуг из ЕС

Почти 70% товаров, импортируемых Швейцарией, поступает из Европейского союза (ЕС), при этом крупнейшей страной-поставщиком остается Германия. В сфере услуг ЕС также является ключевым партнером Конфедерации: в 2023 году на страны ЕС приходилось 40% швейцарского экспорта услуг и 45% импорта. Еще одним показателем важности экономических связей между Швейцарией и 27 странами ЕС является объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

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На компании из ЕС, возглавляемые Нидерландами, приходится почти две трети всех ПИИ в Швейцарии — 601 миллиард франков. Большинство швейцарских компаний, инвестирующих за границу, также ориентированы преимущественно на ЕС: объем таких инвестиций составляет 588 млрд франков, что соответствует почти половине всех швейцарских ПИИ за рубежом. Однако если рассматривать страны по отдельности, то ведущим рынком для швейцарских инвестиций по-прежнему остаются Соединенные Штаты.

4. Швейцария — не такой уж и маленький партнер для своего большого соседа

Внутренний рынок Европейского союза (ЕС) — это экономический гигант по сравнению со Швейцарией. Население ЕС в 50 раз превышает население Швейцарской Конфедерации, а совокупный ВВП стран-членов ЕС более чем в 20 раз больше швейцарского. Тем не менее высокая покупательная способность граждан и жителей Швейцарии является важным преимуществом, а специализация экономики страны на отраслях с высокой добавленной стоимостью делает ее практически непревзойденным лидером в целом ряде секторов и отраслей.

Среди торговых партнеров ЕС Швейцария занимает 4-е место (хотя и значительно уступает лидирующей тройке), обеспечивая ЕС более 7% товарного экспорта и почти 6% импорта. Доля Швейцарии во внешней торговле Франции и Германии более скромная (9-е место), однако Швейцария является ведущим торговым партнером Словении: на нее приходится 20% международной торговли этой страны. Еще более велик этот показатель в сфере услуг.

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В 2022 году в сфере торговли услугами Швейцария заняла 3-е место среди крупнейших партнеров ЕС, уступая только США и Великобритании. На нее приходилось 11% услуг, экспортируемых странами ЕС-27, и 7% импорта. Швейцарские компании также играют значительную роль в области прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В 2022 году Швейцария стала 3-м крупнейшим партнером ЕС по объему входящих и исходящих инвестиций (9%), уступая лишь США и Великобритании.

5. Фармацевтическая промышленность — авангард торговых отношений между Швейцарией и ЕС

Химическая и фармацевтическая продукция занимает одно из ведущих мест в торговле между Швейцарией и Европейским союзом (ЕС), составляя более трети от общей стоимости торговли между сторонами (108 миллиардов евро). Швейцария является вторым крупнейшим поставщиком фармацевтической продукции в ЕС после Соединенных Штатов. Кроме того, она занимает 1-е место среди поставщиков золота и часов в ЕС и 3-е место среди стран-поставщиков точных приборов, уступая только США и Китаю.

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С другой стороны, Швейцарская Конфедерация в значительных объемах импортирует из ЕС продукцию, производство которой в стране практически не развито, в том числе автомобили, нефтепродукты и мебель. В сфере услуг Швейцария больше импортирует, чем экспортирует, особенно в таких отраслях, как туризм, IT и транспорт. Положительное сальдо наблюдается, однако, в ключевых для нее секторах, таких как финансовые услуги (9 миллиардов швейцарских франков) и страхование (2,5 миллиарда швейцарских франков).

6. Торговый баланс склоняется в пользу ЕС

На протяжении уже многих лет Швейцария имеет отрицательный торговый баланс с Европейским союзом (ЕС), что означает превышение импорта над экспортом — в том числе и в сфере фармацевтики. Однако, согласно статье, опубликованной в 2018 году двумя экономистами Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) в швейцарском онлайн-журнале Die Volkswirtschaft, этот дисбаланс «не представляет собой экономической проблемы. Более того, он отражает высокую степень взаимозависимости обеих сторон».

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По их словам, современные производственные цепочки все чаще включают в себя компоненты и этапы, выполняемые в самых разных странах, что в итоге влияет и на конечные показатели торговли. Так, Швейцария импортирует из ЕС отдельные компоненты, которые затем используются для производства продукции, экспортируемой в третьи страны. Этим, в частности, объясняется избыточный импорт химической и фармацевтической продукции из Ирландии. Поэтому, по мнению этих экспертов, цифры двусторонних торговых балансов не столь уж и показательны. Ключевым же ориентиром остается общий торговый баланс Швейцарии, который в 2023 году был активно профицитным и составил 48 миллиардов швейцарских франков.

7. Европейцы — основная иностранная рабочая сила в Швейцарии

В 2002 году вступило в силу Соглашение о свободном перемещении физических лиц между ЕС и Швейцарией. Граждане стран Европейского союза (ЕС) получили возможность жить и работать в Швейцарии без ограничений, при условии наличия у них адекватного источника дохода. Такое же право имеют и швейцарские граждане в странах ЕС. Это Соглашение значительно изменило структуру и характер иммиграции в Швейцарию: сегодня среди мигрантов здесь преобладают граждане ЕС, главным образом из соседних со Швейцарией государств (Германии, Австрии, Италии, Франции, плюс Кн. Лихтенштейн).

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В 2024 году чистая миграция в Швейцарию из ЕС составила 64 000 человек. Большая часть этой миграции связана с трудоустройством, что подтверждается тем, что её количественные показатели колеблются в такт с экономическими циклами. Благодаря широкому спектру трудовых возможностей и высоким зарплатам, Швейцария остается для европейских специалистов очень привлекательным направлением.

Многие иммигранты оседают в стране на долгосрочной основе, будучи мотивированы высоким уровнем жизни и развитыми социальными гарантиями. За последние 25 лет доля европейских иммигрантов в структуре населения Швейцарии неуклонно росла и в 2023 году достигла в абсолютных цифрах 1,5 миллиона человек, что составляет 17% от общего населения страны (9 млн человек). Число трансграничных работников — европейцев, ежедневно пересекающих границу для работы в Швейцарии и вечером уезжающих домой в Европу, — увеличилось с 163 000 в 2002 году до почти 400 000 человек в 2023 году.

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Столь же точных данных о количестве людей, ежегодно покидающих Швейцарию ради жизни в ЕС, не существует. Однако, судя по далеко не полным данным Евростата, в 2022 году около 30 000 человек, переехавших на ПМЖ в страны ЕС, ранее проживали в Швейцарии (с учетом всех гражданств). В том же году около 5000 граждан Швейцарии эмигрировали в Германию, 4000 — во Францию. В целом в странах ЕС проживает чуть менее 460 000 граждан Швейцарии.

Миграция из Европы — инструмент решения проблемы нехватки кадров

Наибольшие дебаты в Швейцарии вызывает, однако, именно Соглашение о свободном перемещении физических лиц (FMPA). Порой полярным образом оцениваются, в частности, его экономические последствия. Открытие рынка труда Швейцарии в сторону Европы вызвало волну скепсиса и опасений, особенно в приграничных кантонах: там возникла обеспокоенность по поводу возможного снижения заработной платы на фоне дешевой европейской рабочей силы и общего усиления конкуренции на рынке труда, а это могло бы поставить в невыгодное положение именно местное население. Однако многочисленные исследования, проведенные по этому вопросу, как правило, приходят к выводу, что так называемые «фланкирующие меры» позволили избежать подобных негативных сценариев.

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В последнем отчете SECO делается вывод о том, что свобода передвижения физических лиц между ЕС и Швейцарией «позволила удовлетворить спрос на рабочую силу, которую неоткуда было бы взять в Швейцарии или которой не было бы в достаточном количестве». Этот вывод подкрепляется и наблюдаемым в настоящее время дефицитом специалистов в ряде отраслей и секторов экономики Конфедерации. Некоторые противники политики режима свободного передвижения людей призывают к возвращению системы миграционных квот, утверждая, что она не помешает Швейцарии привлекать иностранную рабочую силу — по мере необходимости.

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По мнению же SECO, «такие квоты приведут к сокращению предложения рабочей силы и повысят стоимость труда». Михаэль Фридрих из Постоянного представительства ЕС в Швейцарии подчеркивает, что экономические выгоды двусторонних соглашений не могут рассматриваться изолированно от общего контекста: «Если Швейцария рассматривается европейскими компаниями как привлекательное место для инвестиций, то ещё и потому, что они знают: если они откроют здесь свой филиал, то у них не будет проблем с набором местного или отправкой в страну своего персонала».

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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