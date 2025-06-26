Где в Швейцарии устанавливают солнечные панели?

Солнечные панели на плотине водохранилища Муттзее (Muttsee), Гларнские Альпы, 19 августа 2021 года. Keystone / Gian Ehrenzeller

Солнечная энергия может стать способом организации так называемого «энергетического перехода», но при этом фотоэлектрические панели требует для себя достаточно большого пространства. От железнодорожных путей до альпийских озёр — ниже мы представляем 5 самых необычных и перспективных идей, предложенных в Швейцарии с целью решения этой проблемы.

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Швейцария намерена резко нарастить производство солнечной энергии. К 2050 году фотоэлектрические станции и другие возобновляемые источники должны покрывать до 60% национального спроса на электроэнергию. В 2024 году, по данным Федерального ведомства энергетики (Bundesamt für Energie BFE), доля солнечной энергии в общем энергобалансе страны составила 7,5%. Это выше среднего мирового показателя, но значительно ниже, чем в таких странах, как Германия, Италия или Австрия.

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Согласно недавним подсчетам для достижения своих климатических целей Швейцарии потребуется увеличить мощность солнечных электростанций минимум в четыре раза. Наиболее подходящими для этой цели с технической точки зрения остаются крыши и фасады зданий. Если использовать их потенциал полностью, можно было бы вырабатывать в десять раз больше электроэнергии, чем сейчас. Однако инженерные и архитектурные решения не ограничиваются только крышами жилых домов или торговых центров. Некоторые проекты предполагают установку панелей и на гораздо менее традиционных поверхностях — что привлекает внимание за границей и вызывает оживлённые дискуссии в самой Швейцарии. Ниже — подборка из пяти самых оригинальных и технологически многообещающих швейцарских решений.

1. Солнечные панели между рельсами

Швейцарская компания Bankset Energy разработала солнечные панели, которые можно устанавливать прямо на железнодорожные шпалы между рельсами. Bankset Energy

Почему бы не использовать пространство между рельсами — там, где ничего не строится и есть свободное пространство? Этот вопрос несколько лет назад задал себе Джозеф Скудери, основатель швейцарского стартапа Sun-Ways. Весной 2025 года его идея стала реальностью: на участке железной дороги в городе Бютте в западной Швейцарии заработала первая в мире съёмная солнечная электроустановка, размещённая прямо между рельсами.

Панели можно легко снимать, если на линии предстоят ремонтные работы. В течение трёх лет инженеры будут проверять, как солнечная установка влияет на движение поездов и не мешает ли трафик выработке энергии. В компании Sun-Ways считают, что эту технологию можно было бы применять на половине железнодорожных линий по всему миру. В Швейцарии такие панели потенциально могли бы покрыть до 2% потребностей страны в электроэнергии.

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Впрочем, соединить железные дороги и солнечную энергетику пытается не только Sun-Ways. Женевская фирма Bankset Energy разработала систему, предлагающую крепить панели на шпалы — и оставлять их там в постоянном режиме. Прототипы таких панелей были созданы в партнёрстве с железнодорожными компаниями Франции, Германии и Швейцарии, в том числе с транспортной компанией Südostbahn. Первые испытания прошли ещё около десяти лет назад на одной из железнодорожных линий в кантоне Швиц.

Как рассказал в интервью SWI swissinfo.ch директор компании Марк Изоти, данная технология пока находится на ранней стадии — её эффективность только предстоит выяснить и подтвердить экспериментально. «Теперь всё зависит от политиков и железнодорожных компаний, — говорит он. — Нужно понять, стоит ли использовать такие системы и если да, то как именно». Подробнее читайте в материале по ссылке выше.

2. Солнечные электростанции на горных склонах и вершинах

Компьютерная визуализация будущего солнечного парка SedrunSolar в кантоне Граубюнден. Energia Alpina Energia Alpina

Швейцария планирует строить крупные солнечные электростанции в Альпах. Высотные установки работают особенно эффективно зимой, когда потребление электроэнергии возрастает, а в низинах солнечные панели часто не дают нужной отдачи из-за тумана. Подобные горные электростанции уже действуют в некоторых районах Китая, а также в несколько более скромных масштабах во Франции и Австрии.

В рамках правительственной программы Solar Express, направленной на развитие солнечной энергетики, в Швейцарских Альпах планируется создать около 30 крупных фотоэлектрических парков. Самый продвинутый проект реализуется вблизи деревни Седрун (Sedrun) в кантоне Граубюнден на высоте 2 200 метров над уровнем моря. Там инженеры планируют установить солнечные панели общей площадью 300 000 квадратных метров, которые смогут обеспечивать энергией примерно 6 500 домохозяйств.

Другие проекты могут быть реализованы на территории заброшенных пастбищ, например в кантоне Вале. Солнечные панели можно размещать и на уже существующих объектах, например на плотинах. Такая электроустановка уже смонтирована на плотине водохранилища Муттзее (Mutsee) в кантоне Гларус на высоте 2 500 метров и считается поэтому самой высокогорной солнечной электростанцией в Европе. Тем не менее такие проекты вызывают немало споров. Экологи опасаются, что крупные энергоустановки могут нанести вред природным ландшафтам и экосистемам Альп. Высокая стоимость строительства и обслуживания также ставит под сомнение целесообразность такого формата.

3. Солнечные панели вдоль шоссе

Схематичное изображение возможной установки солнечных панелей на навесах над автомагистралями в Швейцарии. Solarautobahn

Как и железные дороги, автомагистрали тоже могут быть использованы для производства солнечной энергии. Один из таких резервов — это шумозащитные стены, отделяющие жилые районы от оживлённых автотрасс. По мнению федеральных властей Швейцарии эти поверхности следует начать использовать как можно быстрее, поскольку они обладают значительным потенциалом в плане установки солнечных панелей. В Швейцарии уже работают около десятка таких объектов, аналогичные проекты появляются в других странах.

В Италии, например, солнечные панели уже тестируют вдоль автомагистрали A1 Милан—Неаполь, в Германии учёные проектируют разделительные барьеры со встроенными в них фотоэлектрическими элементами. Некоторые специалисты предлагают пойти дальше и размещать панели на специальных металлических навесах прямо над автострадами. Сейчас такие идеи проходят стадию оценки в регионе города Бюлль (кантон Фрибург) и в регионе Фрикталь (кантон Аргау). Подобные проекты обсуждаются и в других странах Европы, а также в США.

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Согласно недавнему китайскому исследованию солнечные панели на таких навесах могут производить в четыре раза больше энергии, чем все солнечные станции США произвели в 2023 году. К тому же данные конструкции могут снизить количество аварий в плохую погоду, защищая проезжую часть от осадков. Однако у этой идеи есть и слабые стороны: установка солнечных панелей вдоль шоссе регулируется строгими нормами и требованиями безопасности и если панели на шумоизоляционных стенах будут расположены под неправильным углом, то то они будут не поглощать, а отражать шум машин — и тем самым усиливать его. Кроме того, установки данного типа обходятся значительно дороже.

4. Как совместить энергетику и сельское хозяйство

Солнечные панели над плантацией клубники в городе Вальперсвиль (Walperswil), кантон Берн, 2 мая 2023 года. Keystone / Anthony Anex

Крыши ферм с расположенными на них солнечными панелями — сегодня в Швейцарии это уже привычное зрелище. Но у сельского хозяйства есть и ещё один мощный резерв: пахотные угодья. В этой сфере активно развивается так называемая агрофотовольтаика — технология, предусматривающая установку солнечных модулей прямо над посевами. Такие установки активно внедряются в США и Китае. Самый крупный энергопарк данного типа в Европе принадлежит Нидерландам: там 24 тысячи панелей размещены над огромной клубничной плантацией.

В Швейцарии установка таких панелей над сельхозугодьями запрещена, но с 2022 года в этой стране разрешается размещение аналогичных систем над культурами, нуждающимися в защите от солнца или града, например над посевами клубники или томатов. Некоторые швейцарские компании уже предложили в этой сфере свои оригинальные решения. Например, фирма Insolight разработала полупрозрачные солнечные модули, которые можно использовать в покрытии теплиц. Они регулируют свет и тепло, обеспечивая растениям оптимальные условия роста. Эти технологии уже работают в Швейцарии, Италии, Франции и Нидерландах. А система Voltiris прямо превращает теплицы в солнечные электростанции.

По оценке экспертов Высшей школы прикладных наук Цюриха (ZHAW) установка солнечных панелей всего над 1% всех сельскохозяйственных угодий уже к 2050 году может дать Швейцарии до 10% собственной электроэнергии. Но при этом швейцарские фермеры предупреждают: такая технология не должна наносить ущерб производству продуктов питания, плодородных земель и так мало — и к их использованию нужно подходить максимально ответственно.

5. Плавучие электростанции

Плавучая солнечная электростанция на озере Лак-де-Туль (lac des Toules), Валезанские Альпы (Alpi Vallesane), 8 октября 2019 года. Keystone / Valentin Flauraud

В 2019 году небольшое альпийское озеро Lac des Toules в кантоне Вале неожиданно привлекло к себе внимание международной прессы. Там на высоте 1 810 метров над уровнем моря в окрестностях города Бург-Сен-Пьер (Bourg-St-Pierre) начала работу первая в мире высокогорная плавучая солнечная электростанция. Установка из 1 400 панелей, специально разработанных для работы в суровых горных условиях, стала пилотным проектом, призванным проверить эффективность такой технологии.

Хотя в первые годы станция давала меньше энергии, чем рассчитывали инженеры, её планируют к 2030 году заметно модернизировать и увеличить. Сейчас это единственный объект такого типа в Альпах. Во всём же мире сегодня работают более ста плавучих электростанций, эта технология активно развивается в Китае, Индии и Индонезии. Солнечные панели устанавливают не только на горных озёрах, но и на промышленных водоёмах у бывших шахт и даже на поверхности морей.

Их главный плюс — они не занимают полезные земли, нужные для сельского хозяйства или строительства. В Швейцарии, по данным федерального правительства, наибольший потенциал наблюдается у водохранилищ в равнинных регионах. Однако использовать их не всегда просто: многие озёра задействованы в судоходстве или водоснабжении, что требует особенно тщательного согласования и учета интересов.

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