Швейцария превращает железную дорогу в источник солнечной энергии

В Германии, Италии, Франции и Японии уже проходят испытания солнечных панелей, размещённых между рельсами. Однако швейцарский стартап стал первым, кто разработал мобильную съёмную систему. Keystone / Jean-Christophe Bott

В Швейцарии проходит испытание разработанная стартапом Sun-Ways система, позволяющая быстро устанавливать и демонтировать солнечные панели между железнодорожными путями. Эта «революционная» технология уже привлекла внимание многих зарубежных стран.

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Эта идея возникла у Джозефа Скудери (Joseph Scuderi) в 2020 году во время ожидания поезда на станции Ренен (Renens) к западу от Лозанны. Он задумался: а почему бы не использовать неосвоенное пространство между железнодорожными рельсами для производства электричества? Пять лет спустя Дж. Скудери и его стартап Sun-Ways установил первые 100 метров солнечных панелей на железнодорожных путях в Бютте (Buttes), небольшом посёлке в кантоне Невшатель.

«Мы установили солнечные панели так же, как это обычно делается на крыше дома», — рассказал Дж. Скудери на презентации проекта 24 апреля 2025 года. Из-за проливного дождя тот день оказался далёким от идеального в смысле запуска солнечной электростанции, однако Дж. Скудери был доволен. По его словам, достижение проектом этой стадии «уже само по себе стало чудом». Это далеко не первый случай интеграции солнечных элементов в конструкцию путевого хозяйства. В Германии, Италии, Франции и Японии уже проходят испытания солнечных панелей, размещённых между рельсами. Однако швейцарский стартап стал первым, кто разработал мобильную съёмную систему.

Солнечные панели между рельсами

Используя обширные неиспользованные площади между рельсами стартап Sun-Ways стремится «революционизировать производство фотоэлектрической энергии». Установка в Бютте состоит из 48 солнечных панелей, размещённых на железнодорожных шпалах между рельсами. Солнечные панели могут устанавливаться вручную или механически с помощью машины, разработанной швейцарской компанией Scheuchzer, как раз специализирующейся на обслуживании железнодорожных путей. Такая машина способна установить или демонтировать почти 1000 квадратных метров солнечных панелей всего за несколько часов.

Возможность их быстрого демонтажа имеет решающее значение для проведения адекватного технического обслуживания или для замены солнечных элементов. Компания Sun-Ways получила поддержку от десятка партнёрских фирм и Швейцарского Федерального агентства по продвижению инноваций (Innosuisse). Бюджет пилотной фазы составляет 585 000 швейцарских франков (около 704 600 долларов США).

Генерируемая электроэнергия поступает в местную электросеть. Ожидается, что солнечная железнодорожная станция в Бютте будет производить до 16 000 киловатт-часов (кВт·ч) электроэнергии в год, что соответствует годовому потреблению четырёх-шести домохозяйств. По расчётам Sun-Ways, около 5320 километров швейцарской железнодорожной сети (за исключением участков в туннелях и с недостаточным солнечным освещением) могли бы генерировать до одного миллиарда кВт·ч в год. Это эквивалентно потреблению примерно 300 000 домохозяйств или около 2% всей электроэнергии, используемой в стране.

Ставка на солнце: Швейцария ускоряет энергетический переход

Как и многие другие страны, Швейцария с целью достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов делает ставку на солнечную энергетику и другие возобновляемые источники чистой энергии. Чтобы достичь этой цели уже к 2035 году, стране потребуется производить в семь раз больше солнечной энергии, чем сегодня. «Хорошо, что железнодорожные и общественные транспортные компании внедряют инновации, в том числе в области производства возобновляемой энергии», — говорит Флоренс Пикте (Florence Pictet), пресс-секретарь Федерального Ведомства управления транспорта (ASTRA).

Особенно хорошо подходят для установки солнечных панелей крыши и фасады зданий, включая вокзалы и навесы над платформами. По данным ASTRA, компании общественного транспорта могли бы самостоятельно обеспечивать от 20 до 30% своей потребности в электроэнергии как раз за счёт использования собственных сооружений. Тем не менее в отношении размещения панелей между рельсами ASTRA проявляет пока осторожность.

Испытания же в Бютте разрешены именно потому, что поезда там движутся относительно медленно, с максимальной скоростью 70 км/ч. Ведомство ASTRA постановило также, что испытательный пилотный период должен будет длиться не шесть месяцев, как планировала Sun-Ways, а не менее трёх лет. Это необходимо, говорят чиновники, чтобы оценить работу новой системы в реальных условиях на протяжении всех четырёх времен года, потому что только так можно объективно проанализировать, например, темпы износа путей и возможные проблемы, связанные с техническим обслуживанием и мониторингом инфраструктуры.

Внешний контент

Любомила Йорданова (Lyubomila Jordanova), соучредительница Greentech Alliance — сети компаний, работающих над решениями в области противодействия негативным последствиям изменения климата, считает, что компания Sun-Ways «создала гибкий и легко масштабируемый способ производства чистой энергии». Использование железнодорожных путей для генерации солнечной энергии — «отличная идея», говорит и Мартин Хайнрих (Martin Heinrich), ученый-исследователь Института солнечных энергетических систем имени Фраунгофера (Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE) — крупнейшего в Европе научного центра в этой области.

Он подчёркивает: установка панелей между рельсов в районах плотной застройки куда предпочтительнее сооружения солнечных станций в природной среде. «Данная концепция с её простой установкой и демонтажем элементов в принципе интересна даже для глобального применения», — отмечает Мартин Хайнрих, пусть даже, по его словам, возможность демонтажа панелей не обязательно является преимуществом. Он убежден, что фотоэлектрические модули следует устанавливать один раз и не трогать в течение 20–30 лет, и что каждый демонтаж — это дополнительные затраты и риск повреждения оборудования.

Идея, которая изменит мир?

Тем временем Sun-Ways уверена: её технология подходит для половины всех железнодорожных линий в мире. Стартап уже сотрудничает с партнёрами в Южной Корее, Испании и Румынии, а также ведёт переговоры с потенциальными партнёрами в Китае и США. ТэБон Пак (TaeBon Park), президент технологической компании, сотрудничающей с Министерством ландшафта, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи, намерен внедрить систему Sun-Ways на протяжении всех 4 800 километров путей.

Такая машина способна установить или демонтировать почти 1000 квадратных метров солнечных панелей всего за несколько часов. Keystone / Jean-Christophe Bott

«Мы изучили другие подобные системы, и мы выбрали Sun-Ways именно потому, что это сейчас самая передовая технология», — заявил он в интервью SWI swissinfo.ch. Пилотный проект в Южной Корее стартует уже в 2025 году. Дитер Напитупулу (Dieter Napitupulu), директор индонезийской компании Mutitron Automa, также заинтересовался швейцарской инновацией. Он планирует начать с города Богор (Bogor) в провинции Западная Ява, а затем распространить технологию на весь остров. Проект Sun-Ways находится и в поле зрения Министерства ландшафта, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии (MLIT).

Япония также намерена использовать железнодорожные пути и инфраструктурные объекты на дороге для производства солнечной энергии и достижения своих целей по декарбонизации. Однако, прежде чем внедрить у себя эту систему, японским чиновникам необходимо прояснить вопросы безопасности движения и обслуживания путей. Так что теперь у Джозефа Скудери и его команды теперь есть три года, чтобы доказать: железнодорожная линия может одновременно быть и транспортной артерией, и источником чистой энергии. Если это получится, то идея, случайно возникшая на вокзале в Ренене, действительно сможет изменить будущее солнечной энергетики во всём мире.

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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