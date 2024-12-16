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В Швейцарии заработала самая крутая в мире канатная дорога

Поездка на канатной дороге с уклоном 159,4 процента на фоне склонов горы Мюрренфлю (Mürrenfluh) занимает всего четыре минуты.
Поездка на канатной дороге с уклоном 159,4 процента на фоне склонов горы Мюрренфлю (Mürrenfluh) занимает всего четыре минуты. Keystone-SDA

В Швейцарии заработала самая крутая в мире канатная дорога. Поездка на канатной дороге с уклоном 159,4 процента на фоне склонов горы Мюрренфлю (Mürrenfluh) занимает всего четыре минуты.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

В субботу 14 декабря 2024 года в Швейцарии (кантон Берн) была введена в строй самая крутая в мире канатная дорога. Она соединяет деревни Штехельберг и Мюррен. Поездка на канатной дороге с уклоном 159,4 процента на фоне горы Мюрренфлю (Mürrenfluh) занимает всего четыре минуты.

Эта классическая канатная дорога имеет протяженность почти 1 194 метра и преодолевает перепад высот в 775 метров. Две кабины рассчитаны на 85 человек каждая. По данным компании-оператора Schilthornbahn AG, при полной загрузке дорога может перевозить 800 человек в час.

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Из-за крутого наклона кабины подвешены на специальном одиннадцатиметровом кронштейне. Канатная дорога опирается на две промежуточные мачты и двигается со скоростью семь метров в секунду в полностью автоматическом режиме. Контроль за ситуацией обеспечивают специальные видеокамеры и датчики.

Эта канатная дорога является составной частью проекта Schilthornbahn 20XXВнешняя ссылка. Гора Шильтхорн играет главную роль в фильме о Джеймсе Бонде 1969 года «На секретной службе Ее Величества». Теперь ее вершина («Пиц Глория») будет доступен для туристов все 365 дней в году.

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Проект Schilthornbahn 20XX предусматривает строительство целой системы новых канатных дорог, общие затраты на реализацию проекта составят от 90 до 100 миллионов франков. Завершение проекта запланировано на весну 2026 года.

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