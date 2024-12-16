В Швейцарии заработала самая крутая в мире канатная дорога

Поездка на канатной дороге с уклоном 159,4 процента на фоне склонов горы Мюрренфлю (Mürrenfluh) занимает всего четыре минуты. Keystone-SDA

В Швейцарии заработала самая крутая в мире канатная дорога. Поездка на канатной дороге с уклоном 159,4 процента на фоне склонов горы Мюрренфлю (Mürrenfluh) занимает всего четыре минуты.

2 минут

В субботу 14 декабря 2024 года в Швейцарии (кантон Берн) была введена в строй самая крутая в мире канатная дорога. Она соединяет деревни Штехельберг и Мюррен. Поездка на канатной дороге с уклоном 159,4 процента на фоне горы Мюрренфлю (Mürrenfluh) занимает всего четыре минуты.

Эта классическая канатная дорога имеет протяженность почти 1 194 метра и преодолевает перепад высот в 775 метров. Две кабины рассчитаны на 85 человек каждая. По данным компании-оператора Schilthornbahn AG, при полной загрузке дорога может перевозить 800 человек в час.

Показать больше

Показать больше Швейцария: от самой крутой железной дороги до самого большого иглу Этот контент был опубликован на Страна часов с кукушкой и шоколадок? Да, но не только — в Швейцарии были установлены несколько воистину удивительных мировых рекордов. Читать далее Швейцария: от самой крутой железной дороги до самого большого иглу

Из-за крутого наклона кабины подвешены на специальном одиннадцатиметровом кронштейне. Канатная дорога опирается на две промежуточные мачты и двигается со скоростью семь метров в секунду в полностью автоматическом режиме. Контроль за ситуацией обеспечивают специальные видеокамеры и датчики.

Эта канатная дорога является составной частью проекта Schilthornbahn 20XXВнешняя ссылка. Гора Шильтхорн играет главную роль в фильме о Джеймсе Бонде 1969 года «На секретной службе Ее Величества». Теперь ее вершина («Пиц Глория») будет доступен для туристов все 365 дней в году.

Показать больше

Показать больше Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Проект Schilthornbahn 20XX предусматривает строительство целой системы новых канатных дорог, общие затраты на реализацию проекта составят от 90 до 100 миллионов франков. Завершение проекта запланировано на весну 2026 года.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше От Бонда до Болливуда: потрясающая Швейцария на большом экране Этот контент был опубликован на Природные красоты и культурные достопримечательности Швейцарии в мировом кино. Читать далее От Бонда до Болливуда: потрясающая Швейцария на большом экране