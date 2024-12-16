В Швейцарии заработала самая крутая в мире канатная дорога
В Швейцарии заработала самая крутая в мире канатная дорога. Поездка на канатной дороге с уклоном 159,4 процента на фоне склонов горы Мюрренфлю (Mürrenfluh) занимает всего четыре минуты.
В субботу 14 декабря 2024 года в Швейцарии (кантон Берн) была введена в строй самая крутая в мире канатная дорога. Она соединяет деревни Штехельберг и Мюррен. Поездка на канатной дороге с уклоном 159,4 процента на фоне горы Мюрренфлю (Mürrenfluh) занимает всего четыре минуты.
Эта классическая канатная дорога имеет протяженность почти 1 194 метра и преодолевает перепад высот в 775 метров. Две кабины рассчитаны на 85 человек каждая. По данным компании-оператора Schilthornbahn AG, при полной загрузке дорога может перевозить 800 человек в час.
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Из-за крутого наклона кабины подвешены на специальном одиннадцатиметровом кронштейне. Канатная дорога опирается на две промежуточные мачты и двигается со скоростью семь метров в секунду в полностью автоматическом режиме. Контроль за ситуацией обеспечивают специальные видеокамеры и датчики.
Эта канатная дорога является составной частью проекта Schilthornbahn 20XXВнешняя ссылка. Гора Шильтхорн играет главную роль в фильме о Джеймсе Бонде 1969 года «На секретной службе Ее Величества». Теперь ее вершина («Пиц Глория») будет доступен для туристов все 365 дней в году.
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Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Проект Schilthornbahn 20XX предусматривает строительство целой системы новых канатных дорог, общие затраты на реализацию проекта составят от 90 до 100 миллионов франков. Завершение проекта запланировано на весну 2026 года.
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