Концерн Lindt & Sprüngli расширяет завод по переработке какао
Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli запустил новую линию по производству какао-массы. Современная производственная площадка расположена в городе Ольтен, кантон Золотурн. Цена вопроса: 100 млн франков (111 млн долларов).
Строительство новой линии по переработке какао-сырья продолжалось три года. Помимо производственных линий под крышей нового цеха находятся модернизированный комплекс отгрузки конечного продукта, а именно какао-массы, научная лаборатория и новые административные офисы. Проект удвоил производственные мощности концерна, было создано двенадцать дополнительных рабочих мест.
Какао-паста для компании Lindt & Sprüngli производится в городе Ольтен (Olten) начиная с 1991 года. Сначала какао-масса предназначалась исключительно для производственной площадки компании в городе Кильхберг (кантон Цюрих). Но с тех пор значение завода в Ольтене неуклонно увеличивалось и вот теперь компания приняла решение ввести в строй новую линию по производству какао-массы.
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Сейчас это самый крупный завод по производству какао-массы в рамках всего промышленного потенциала концерна. Швейцарская какао-масса из Ольтена, как говорится в заявлении компании, поступает и на ряд европейских производственных площадок концерна Lindt & Sprüngli. Там какао-масса проходит дальнейшую обработку в соответствии со строгими швейцарскими производственными стандартами.
Какао-бобы доставляются в Ольтен в железнодорожных вагонах и хранятся в специальных силосных башнях. На первом этапе обработки какао-бобы очищают, затем их перемалываю и обжаривают по специальной технологии. На следующем этапе сырьё измельчается в специальных мельницах. Под воздействием давления и трения в них образуется вязкая какао-масса — это и есть исходный продукт для дальнейшей переработки в шоколад.
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