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Сделано в Швейцарии

Концерн Lindt & Sprüngli расширяет завод по переработке какао  

Новая производственная площадка расположена в городе Ольтен, кантон Золотурн. Стоимость: 100 млн франков (111 млн долларов).
Новая производственная площадка расположена в городе Ольтен, кантон Золотурн. Стоимость: 100 млн франков (111 млн долларов). KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli запустил новую линию по производству какао-массы. Современная производственная площадка расположена в городе Ольтен, кантон Золотурн. Цена вопроса: 100 млн франков (111 млн долларов).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Строительство новой линии по переработке какао-сырья продолжалось три года. Помимо производственных линий под крышей нового цеха находятся модернизированный комплекс отгрузки конечного продукта, а именно какао-массы, научная лаборатория и новые административные офисы. Проект удвоил производственные мощности концерна, было создано двенадцать дополнительных рабочих мест.

Проект удвоил производственные мощности концерна, было создано двенадцать дополнительных рабочих мест.
Проект удвоил производственные мощности концерна, было создано двенадцать дополнительных рабочих мест. Lindt & Sprüngli, Switzerland/Lindt & Sprüngli, Switzerland

Какао-паста для компании Lindt & Sprüngli производится в городе Ольтен (Olten) начиная с 1991 года. Сначала какао-масса предназначалась исключительно для производственной площадки компании в городе Кильхберг (кантон Цюрих). Но с тех пор значение завода в Ольтене неуклонно увеличивалось и вот теперь компания приняла решение ввести в строй новую линию по производству какао-массы.

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Сейчас это самый крупный завод по производству какао-массы в рамках всего промышленного потенциала концерна. Швейцарская какао-масса из Ольтена, как говорится в заявлении компании, поступает и на ряд европейских производственных площадок концерна Lindt & Sprüngli. Там какао-масса проходит дальнейшую обработку в соответствии со строгими швейцарскими производственными стандартами.

Новая производственная площадка расположена в городе Ольтен, кантон Золотурн. Стоимость: 100 млн франков (111 млн долларов). Фото: 3 мая 2024 года, церемония введения в эксплуатацию.
Новая производственная площадка расположена в городе Ольтен, кантон Золотурн. Стоимость: 100 млн франков (111 млн долларов). Фото: 3 мая 2024 года, церемония введения в эксплуатацию. swissinfo.ch

Какао-бобы доставляются в Ольтен в железнодорожных вагонах и хранятся в специальных силосных башнях. На первом этапе обработки какао-бобы очищают, затем их перемалываю и обжаривают по специальной технологии. На следующем этапе сырьё измельчается в специальных мельницах. Под воздействием давления и трения в них образуется вязкая какао-масса — это и есть исходный продукт для дальнейшей переработки в шоколад.

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