Концерн SBB намерен завершить 2024 год с прибылью

Концерн «Швейцарские Федеральные железные дороги» (SBB / CFF) рассчитывает завершить 2024 год с прибылью. Keystone-SDA

Концерн «Швейцарские Федеральные железные дороги» (SBB / CFF) рассчитывают получить в текущем финансовом году такую же прибыль, как и в 2023 году. Об этом на днях сообщила журналистам председательница совета директоров компании Моника Рибар.

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Благодаря большому количеству пассажиров, в 2023 году «Федеральные железные дороги» получили прибыль в размере 267 миллионов швейцарских франков (299 миллионов долларов). «На данный момент вполне вероятно, что мы снова добьемся примерно таких же результатов (как и в прошлом году».

На это указала гендиректор компании Моника Рибар (Monika Ribar) в интервью швейцарской газете Schweiz am Wochenende. По ее словам, высокий спрос — особенно во второй половине 2024 года — на услуги компании должен привести к результату, который превзойдет самые смелые ожидания. Однако в долгосрочной перспективе таких результатов все равно будет уже недостаточно.

«Чтобы иметь возможность удовлетворять свои инвестиционные потребности и обеспечивать приемлемый уровень задолженности железные дороги должны получать ежегодно прибыль в размере около 500 миллионов. Долг в размере около 3 млрд франков, образовавшееся только за годы пандемии, к сожалению, так просто не исчезнет»

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В первой половине этого года компания получила прибыль в размере 50,8 млн франков, что вдвое меньше, чем в предыдущем году. В 2023 году национальная железнодорожная компания Швейцарии впервые за три года получила прибыль. «Наша финансовая ситуация напряженная», — указала Моника Рибар в интервью Schweiz am Wochenende.

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Общая совокупная задолженность компании превышает 11 млрд франков. «Компания рада поддержке со стороны государства, получаемой в деле сокращения долга, но ей также придется внести существенный собственный вклад». По ее словам, цель состоит в том, чтобы вернуться к более высоким доходам.

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