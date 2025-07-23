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Сокращение выбросов

В 2026 году Швейцария запустит ночной поезд в Швецию

Состав будет курсировать три раза в неделю, под запланированные бюджетные сокращения новый маршрут не попадёт.
Состав будет курсировать три раза в неделю, под запланированные бюджетные сокращения новый маршрут не попадёт. Keystone-SDA

Швейцарское федеральное Ведомство транспорта (Bundesamt für Verkehr, BAV) объявило о запуске с апреля 2026 года ночного железнодорожного сообщения по маршруту Базель — Копенгаген — Мальме . Состав будет курсировать три раза в неделю, под запланированные бюджетные сокращения новый маршрут не попадёт.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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В 2025 году на подготовительные работы планируется выделить 1,2 миллиона швейцарских франков (примерно 1,5 миллиона долларов США). До 2030 года правительство намерено компенсировать эксплуатационные расходы маршрута за счёт субсидий в размере 47 млн франков. Эти средства покроют затраты на организацию путевого хозяйства, на обеспечения маршрута энергией, персоналом и подвижным составом.

Покупка новых локомотивов и вагонов не предусмотрена, поскольку, по словам пресс-секретаря Швейцарских федеральных железных дорог SBB / CFF Сабрины Шелленберг (Sabrina Schellenberg), планируется использовать подвижной состав, уже задействованный на маршруте Цюрих — Амстердам. Средства будут выделены в рамках закона о сокращении выбросов CO₂. Изначально этот закон предусматривал выделение на проект 30 млн бюджетных франков в год, однако парламент сократил эту сумму до 10 миллионов.

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При этом, как подчёркивает BAV, даже это решение стало компромиссом: Федеральный совет (кабмин) хотел полностью прекратить такую поддержку в рамках бюджетного плана сокращения расходов на 2027–2029 годы. Цель проекта — приоритетное развитие видов транспорта с низким уровнем выбросов парниковых газов (водяной пар, метан, углекислота). «(В рамках такого рода целей приоритетно) поощряются перевозки на дальние расстояния, в первую очередь — ночные поезда», — заявил пресс-секретарь BAV Михаэль Мюллер (Michael Müller) в интервью агентству Keystone-SDA.

Окончательное решение о запуске маршрута примет парламент в рамках обсуждения федерального общественного бюджета на 2026 год. Госконцерн «Швейцарские федеральные железные дороги» был единственным транспортным предприятием, подавшим заявку на организацию перевозок по маршруту Базель — Копенгаген — Мальме. Только Швейцария поддерживает проекты своего национального железнодорожного перевозчика за счет бюджетных выплат: ни одна другая страна таких субсидий не предоставляет.

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Параллельно BAV инвестирует 5 миллионов франков в доработку поезда модели Giruno для движения со скоростью до 250 км/ч (сейчас — только до 200 км/ч). Это позволит запустить прямые рейсы в Венецию, Геную и Болонью и сократить общее время в пути по южным направлениям. Кроме того, в 2025 году 1,9 миллиона франков Швейцарией направлено на обновление вагонов-ресторанов на маршруте Цюрих — Инсбрук — Грац.

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