Каким на самом деле является углеродный след Швейцарии?

Средние выбросы парниковых газов в Швейцарии ниже, чем в среднем по миру. Но что будет, если выбросы, связанные с импортом? Keystone / Gaetan Bally

Начиная с 1990 года и по настоящее время (конец 2024 года) объемы выбросов парниковых газов в Швейцарии, в отличие от мировой тенденции, сократились почти на четверть. Положительный эффект дали, например, меры по повышению показателей энергоэффективности промышленной продукции и жилого фонда. Масштаб выбросов парниковых газов в Швейцарии меньше, чем в среднем по миру. Но что будет, если учесть выбросы, связанные с импортом?

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Под выбросами, связанными с импортом, имеются в виду выбросы, генерируемые в других странах в ходе производства промышленной продукции, которая затем импортируется в Швейцарию в рамках участия этой страны в мировом разделении труда. То есть речь идет о нагрузке на экосреду, связанной и с производством, и транспортировкой этой продукции: это может быть компьютер, собранный в Китае, автомобиль, произведенный в Южной Корее, или авокадо, выращенное в Бразилии. Импортированные выбросы CO2 в пересчете на население Швейцарии (9 млн человек на конец 2024 года) более чем в три раза превышают свои, отечественные выбросы.

Как говорит Огюстен Франьер (Augustin Fragnière) из Центра передовых знаний в области устойчивого развития при Лозаннском университете (Centre de compétences en durabilité, Université de Lausanne / UNILВнешняя ссылка), это одна из самых значительных пропорций в мире. По его словам, в рамках международных консультаций по климату и в публичных дебатах часто указываются только свои внутренние выбросы, с тем чтобы показать, что Швейцария — одна из лучших в мире, однако если учесть также выбросы, связанные с импортом и потреблением, то Швейцария окажется в числе пятнадцати стран с наибольшим количеством выбросов на душу населения в мире.

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В Швейцарии выбросы парниковых газов (метан, водяной пар, углекислота) на душу населения, генерируемые работой промышленных предприятий, в том числе и за свет сжигания ископаемого топлива (3,7 тонны в 2023 году на человека), неуклонно снижаются и находятся сейчас ниже среднемирового уровня (4,6 тонны). Огюстен Франьер признает, что для такой развитой экономики, как Швейцария, это относительно низкий показатель. Другие промышленно развитые государства демонстрируют аналогичное развитие, хотя такие страны, как США, Германия и Япония, по-прежнему превышают среднемировой уровень.

Однако ситуация полностью меняется, если учесть выбросы, производимые за рубежом. Тогда углеродный след Швейцарии будет составлять почти 14 тонн в год, что примерно в три раза выше среднего мирового показателя. Эта цифра была бы еще выше, если бы учитывались выбросы, связанные с авиаперелетами, притом что жители Швейцарии относятся к мировым рекордсменам по полетам самолетами гражданской авиации.

В Европе их опережают только жители Бельгии и Мальты. По данным Global Carbon Project, независимой научной организации, соучредителем которой является Всемирная климатическая программа, в Швейцарии за период с 2000 года по настоящее время выбросы, связанные с чистым импортом (или выбросы, связанные с потреблением), увеличились примерно на 30%.

Значительная доля импортированных выбросов

Эта динамика четко отражает увеличение объемов промышленного импорта в Швейцарию и итоги ее внешнеторговой деятельности. Федеральное ведомство статистики Швейцарии (BfS) использует иные методы расчетов, и оно, напротив, говорит о практически неизменной тенденции. В Швейцарии тем не менее регистрируется самая значительная доля импортированных выбросов в общем «углеродном следе»: этот показатель находится на уровне в почти 80%. Огюстен Франьер подчеркивает, что Швейцария относится к богатейшим и самым развитым странам мира, с высоким средним уровнем душевого дохода, поэтому и потребляет она, соответственно, очень много, в том числе и импортной продукции.

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Согласно данным Федерального ведомства по охране окружающей среды (BAFU, подразделение Министерства по делам транспорта, коммуникаций, энергетики и экологии UVEK), опубликованным в прошлом 2024 году, углеродный след домохозяйств Швейцарии формируют в основном импортные продукты питания, бытовые товары и одежда, произведенные за рубежом. Однако дело не только в потребительских привычках и уровне жизни. Может быть, все было бы и иначе, но в Швейцарии практически нет никаких природных ресурсов. Поэтому-то она и вынуждена импортировать значительную долю необходимого ей сырья, а также промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Такова, например, химическая и фармацевтическая индустрия — согласно недавнему исследованию консалтинговой компании Ecopla, это сектор национальной экономики Швейцарии, который импортирует наибольшее количество парниковых газов. Страна и ее экономика в целом ориентированы на сферу услуг, Швейцария не имеет большого количества крупных загрязняющих окружающую среду производств, таких как нефтеперерабатывающие или сталелитейные заводы. Кроме того, почти 98% собственной электроэнергии в стране вырабатывается из источников, не генерирующих CO2 (гидроэнергия, солнечная энергия и атомная энергия).

Экспортная промышленность работает в Швейцарии чище

А это означает, что в Швейцарии экспортная промышленность работает куда «чище», нежели такая же промышленность в других странах, что невольно и делает Швейцарию нетто-импортером выбросов парниковых газов. При этом цели, намеченные в Парижском соглашении по климату, сосредоточены исключительно на внутренних выбросах. Неудивительно, что ни одно правительство мира еще не взяло на себя обязательств по сокращению импортированных выбросов. Нечто похожее предлагает только сделать Швеция, но пока и там никаких подобных целей официально не установлено. Катарина Аксельсонн (Katarina Axelsonn) из Стокгольмского института окружающей среды (Stockholm Environment Institute / SEI) утверждает, что ответственность должна быть разделена между обеими сторонами.

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«Компании в странах-производителях, таких как Китай, должны также внедрять экологически устойчивые технологии и практики, ведущих к сокращению выбросов, связанных с производством. Страны-импортеры, такие как Швейцария, и их потребители должны критически пересматривать свои модели потребления», — пишет К. Аксельсонн в электронном письме на адрес портала SWI Swissinfo. Среди рекомендаций, разработанных ее институтом — предложение принять обязательные для выполнения в масштабах всего ЕС целевые показатели выбросов, связанных с потреблением импортной продукции. Предлагается также поддерживать развивающиеся страны в их переходе на экологически устойчивые методы производства. Элизабетта Корнаго (Elisabetta Cornago), исследовательница британского Аналитического центра Centre for European Reform, говорит, что налог на выбросы CO2 при импорте товаров, подобный тому, который Европейский союз ввел в 2023 году, может дополнительно стимулировать потребление товаров и услуг с меньшим «углеродным следом».

Менять привычки?

Имеется в виду «механизм корректировки предельных показателей выбросов» (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAMВнешняя ссылка), инструмент, разработанный Европейским союзом для стимулирования перехода экономики стран ЕС к более устойчивым методам производства, включая производство таких энергоемких видов продукции, как сталь, цемент и удобрения. «Пока еще слишком рано говорить о каких-либо качественных последствиях введения CBAM, но в какой-то степени он уже подтолкнул страны, не входящие в ЕС, к созданию схем торговли квотами на выбросы парниковых газов», — говорит Е. Корнаго, имея в виду Турцию, Бразилию и Индию. Швейцария тоже не является членом Евросоюза и до сих пор она не ввела у себя этот механизм. В 2023 году правительство, Федеральный совет, рекомендовало отказаться от его введения: оно утверждает, что в Швейцарии уже есть все инструменты, позволяющие сокращать импортированные выбросы.

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Новое климатическое законодательство, вступившее в силу с начала 2025 года, предусматривает, в частности, финансовую помощь компаниям, внедряющим инновационные технологии и процессы, ведущие к сокращению прямых и косвенных выбросов парниковых газов. По мнению Огюстена Франьера, наиболее эффективным решением этой проблемы был бы отказ людей от прежних потребительских схем и переход на более «экологичную» продукцию. Катарина Аксельсонн с этим согласна. Другое дело, что такие изменения должны происходить добровольно в рамках демократических процедур. В Швейцарии, по счастью, есть такие инструменты, они называются референдум и народная законодательная инициатива.

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Напомним, что 9 февраля граждане Швейцарии проголосуют на первом в 2025 году референдуме по инициативе под названием «За ответственную экономику, не выходящую за границы возможностей планеты / Инициатива по экологической ответственности», выдвинутой молодежной организацией партии «Зелёные» (GPS). Особенного энтузиазма этого инициатива ни у кого не вызывает. По данным первого опроса, проведенного НИИ изучения общественного мнения gfs.bern, за два месяца до референдума 9 февраля 2025 года относительное большинство (49%) выступает против этой инициативы, за нее проголосовали бы 45%, 6% пока не определились. Предложение от молодежной организации партии «Зелёные» (GPS) не находит отклика и у большинства швейцарской диаспоры за рубежом. Подробнее читайте по ссылке ниже.

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