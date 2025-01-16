В сотню самых дорогих компаний вошли и три швейцарские фирмы

В 2024 году три швейцарские компании вновь попали в топ-100 самых дорогих компаний мира. Keystone-SDA

В 2024 году три швейцарские компании, Roche, Nestlé и Novartis, вновь попали в топ-100 самых дорогих компаний мира. При этом в общем рейтинге они заметно опустились вниз, доминирование фирм и компаний из США становится ещё более очевидным.

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В 2024 году, как и в предыдущие годы, три швейцарские компании, Roche, Nestlé и Novartis, вновь попали в топ-100 самых дорогих компаний мира из числа тех, чьи бумаги торгуются на фондовой бирже. Однако, согласно опубликованному на днях аудиторской и консалтинговой компанией EY отчету, по состоянию на 31 декабря 2024 года они в общем списке заметно опустились вниз. В целом стоимость 100 самых дорогих компаний мира составляет 44,9 триллиона долларов США, что на 25 процентов больше, чем в предыдущем 2023 году.

Что касается швейцарских компаний, то фармацевтический гигант Roche занимает теперь в общем рейтинге только 46-е место (в прошлом выпуске этого рейтинга он занимал 43 позицию), продовольственный концерн Nestlé теперь находится на 51-м месте, а не на 27, фармконцерн Novartis занимает 66-е место (2023 год: 53-е место). В Топ-500 попали целых 15 швейцарских компаний, в том числе технологический концерн ABB (165 место), банк UBS (169 место), Richemont (185 место, предметы роскоши), Holcim (цемент, 351 место) и Swiss Re (страхование, 463 место).

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Однако доминирование США в этом рейтинге становится все более очевидным. В самом деле, 62 из 100 самых дорогих компаний мира сегодня представляют Америку, в первую десятку не попала ни одна европейская компания. Единственная неамериканская фирма в первой десятке – это нефтяной гигант Saudi Aramco. По данным компании EY позитивное настроение фондовых рынков подогревается бумом систем на основе «искусственного интеллекта». Стоимость бумаг многих компаний из технологического сектора сейчас переживает повышательную фазу.

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Этот тренд позитивно отражается и на общей рыночной капитализации технологического сектора: данный показатель в настоящее время находится на уровне в 20,16 триллиона долларов. Соответственно, 24 из 100 крупнейших компаний так же относятся к этому сектору, причем 18 из них базируются в США. Безусловным лидером является концерн Apple, за ним следуют Nvidia и Microsoft. Компания Nvidia, в частности, явно продвинулась вверх по рейтингу: в 2023 году этот производитель компьютерных чипов находился на 6-м месте, тогда как всего лишь годом ранее он занимал 17-е место.

Европа играет в этом секторе подчиненную роль — немецкая SAP Group и голландский поставщик чипов ASML занимают в новом рейтинге 32-е и 33-е места соответственно. Самой дорогой европейской компанией на данный момент является датская фармацевтическая и биотехнологическая группа Novo Nordisk, занимающая 14-е место, за ней следует французская группа компаний по производству предметов роскоши LVMH, занимающая 28-е место.

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