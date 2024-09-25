Швейцарские тайны узбекского и казахского золота

Санкции, введенные в отношении России в связи с её агрессией против Украины, привели к перенаправлению основных мировых потоков торговли золотом. Afp Or Licensors

После того как Владимир Путин начал своё вторжение в Украину, объемы золота, импортируемого из Узбекистана и Казахстана в Швейцарию, увеличились весьма заметно. Данные, отражающие базовые торгово-промышленные показатели, и экспертная аналитика говорят о том, что часть этого золота может тайно поступать из России в нарушение введенных в ее отношении международных санкций. Портал SWI попытался проследить основные маршруты поступления золота в Швейцарию из этих двух центральноазиатских стран.

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«В настоящее время Россия не может свободно экспортировать своё золото, поэтому велик риск, что эти две страны, то есть Казахстан и Узбекистан, используются Москвой в качестве канала переправки драгметалла в Великобританию и Швейцарию, откуда он уже мог бы попадать на мировой рынок». Таково мнение признанного швейцарского эксперта в области правовых основ противодействия коррупции Марка Пита (Mark Pieth) из Базеля. И он отнюдь не одинок в таких оценках. Золото в Казахстане и Узбекистане Швейцария начала покупать ещё в конце 2021 года, как раз накануне начала агрессии России против Украины. Таковы результаты анализа таможенных и всех сопутствующих релевантных данных, проведенного порталом SWI swissinfo.ch. С тех пор меньше этого импортированного золота не стало, скорее наоборот. Возникли опасения, что Узбекистан и Казахстан, помогая тем самым Владимиру Путину финансировать его военную машину, стали площадками обхода санкций, призванных наказать Москву за ее нападение на своего соседа.

Портал SWI swissinfo.ch потратил почти полгода, анализируя все релевантные торгово-экономические показатели, а также консультируясь с десятками швейцарских и зарубежных экспертов, знатоков золотой отрасли, включая поставщиков финансовых данных, кредитные и финансовые организации, рисковых аналитиков, специалистов по аффинажу золота и государственных регуляторов. Многие из них заявляли, что, по их мнению, импорт такого золота напрямую связан для покупателей узбекского и казахского золота со значительными юридическими, репутационными и этическими избытками и рисками, коль скоро такой импорт вполне может оказаться формой обхода Москвой международных санкций.

Понятно, что, разбираясь с такого рода материей, мы неизбежно сталкиваемся с проблемой низкого качества данных, на основе которых можно было бы анализировать состояние в целом мировой торговли золотом. Общая недостаточная степень прозрачности и подотчетности этой сферы, некачественные таможенные и иные данные, отсутствие порой даже единого понятийного аппарата, равно как и систематического отслеживания параметров и показателей торговли золотом, ведут к тому, что отследить источник происхождения драгоценного металла, особенно после его переплавки на аффинажном заводе, почти невозможно.

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Всё это превращает попытки определить происхождение золота, попадающего в Швейцарию, в невыполнимую миссию. При этом так же понятно, что сидеть и ничего не делать тоже нельзя, поэтому и основные игроки на рынке золототорговли, и сами регулирующие и надзорные органы используют для целей реализации программ «должной осмотрительности» те данные, что есть. Но даже и эти несовершенные данные ясно говорят о том, что в прошлом году Казахстан и Узбекистан поставили в Швейцарию золота, объем которого превосходит вместе взятые как их собственное производство, так и резервные запасы.

Возникает законный вопрос: откуда взялся избыток золота?

По мнению многих экспертов, наиболее логичное объяснение этого состоит в том, что данная избыточная доля является на самом деле золотом из России, второго по масштабам производителя драгоценного желтого металла в мире. Такую же гипотезу в качестве рабочей версии отстаивает и Марк Пит, который добавляет, что как раз возможное российское происхождение этого золота и является источником основного риска, независимо от того, поступает ли оно в банки Швейцарии или же сразу идет на аффинаж.

Согласно данным швейцарской таможни, крупнейшим покупателем импортного золота из Казахстана и Узбекистана в Швейцарии является финансовый сектор. Наши выводы, подкрепленные консультациями с инсайдерами, позволяют предположить, что основным его покупателем, вероятно, стал швейцарский банк UBS, а что касается аффинажных заводов, то особо заметная доля такого золота приходится на компанию Valcambi. Обе компании утверждают, однако, что провели все необходимые проверки в рамках мониторинга выполнения положений законодательства и распоряжений регулятора.

Цены на золото достигли рекордных отметок

По данным швейцарского Федерального ведомства по вопросам таможенного регулирования и обеспечения безопасности границ (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG), в 2023 году в страну поступило в виде золотых слитков высокой степени очистки 130 тонн узбекского золота стоимостью 7,3 млрд франков или 8,54 млрд долларов США, из них 100 тонн были импортированы напрямую из Узбекистана и ещё 30 тонн поступили через Великобританию. Это почти столько же, сколько было ввезено из Объединенных Арабских Эмиратов (150 тонн), одного из ведущих мировых центров торговли золотом.

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В том же году 59 тонн золотых слитков (стоимостью 3,3 млрд франков) поступили из Казахстана — 58 тонн через Великобританию и одна тонна через Кыргызстан. Такое стремительное увеличение началось в конце 2021 года. Импорт узбекского золота в Швейцарию возобновился в октябре того же года после двухлетнего перерыва, импортные поступления из Казахстана возобновились в январе 2022 года. Темпы ускорились с началом полномасштабной войны России против Украины и достигли рекордных значений в конце 2023 года.

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В 2024 году золотой импорт из этих стран остается на столь же высоком уровне. За первые шесть месяцев прямо или косвенно в Швейцарию было импортировано более 82 тонн узбекского и 21 тонна казахского золота. Это сравнимо с 85 тоннами узбекского и 19 тоннами казахского золота за аналогичный период прошлого 2023 года. Как сообщили SWI swissinfo.ch в BAZG, хотя импорт российского золота в Швейцарию также вырос за тот же период (с 18 тонн в 2021 году до 63 тонн в 2022 и 2023 годах соответственно), это было золото, отправленное из России в хранилища в Лондоне ещё до начала войны, и, таким образом, это золото не подпадало под санкции, наложенные на Москву в начале августа 2022 года.

Швейцарский таможенный комитет BAZG не предлагает свою версию объяснения факта резкого увеличения объемов импорта золота из Узбекистана и Казахстана, стран, являющихся членами СНГ. Руководитель отдела по связям со СМИ Симон Эрни, к которому SWI swissinfo.ch обратился за комментарием, указал, что BAZG только собирает статистические данные, а право производить их анализ и интерпретацию он оставляет за третьими лицами. «Похоже, что страны СНГ подстегивают процесс увеличения объемов золотой торговли — это очень необычно и, скорее всего, является признаком перенаправления торговли в обход антироссийских санкций», — указал SWI swissinfo.ch менеджер одного из швейцарских банков, не пожелавший называть свою фамилию.

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Великобритания и Швейцария традиционно являются крупнейшими рынками сбыта российского золота, имеющего репутацию очень качественного продукта. Импорт этих золотых слитков в Швейцарию из России достиг своего пика в 2013 году, составив 82 тонны в год, и с тех пор сократился, а все большую долю рынка золота, прошедшего аффинаж, с тех пор постепенно занимал Лондон. К 2021 году, согласно данным Comtrade, статистической базы данных ООН по мировой торговле, львиная доля российского экспорта золота уже приходилась на Великобританию (88%), а Швейцария и Казахстан занимали лишь 2,5% этого рынка. С тех пор как в 2022 году западные страны ввели запрет на покупку, импорт и перемещение драгоценного металла из России, эти традиционные маршруты экспорта российского золота оказались под угрозой.

Это дало возможность другим золотодобывающим странам заполнить образовавшуюся брешь, а в выигрыше оказались прежде всего Узбекистан и Казахстан, поскольку, как и Россия, они обладают значительными мощностями по производству золота высокой степени очистки. Экспорт золота из этих двух стран в Великобританию, ключевой мировой торговый центр, резко возрос за последние годы. Ещё в мае 2021 года объем импорта казахстанских золотых слитков был минимальным, но с тех пор он почти удваивался из года в год, достигнув 220 тонн в 2023 году, о чем свидетельствуют данные британской таможни. Великобритания начала импортировать золотые слитки из Узбекистана в апреле 2019 года, так что сейчас практически весь импорт золота из Казахстана и Узбекистана приходится на Швейцарию и Великобританию.

Такие внезапные отклонения и колебания в масштабах торговли безусловно заслуживают особого внимания. Об этом нам заявили сразу несколько аналитиков и профессионалов отрасли, после того как SWI swissinfo.ch ознакомил их с этими цифрами. По их словам, тот факт, что такая активная торговля началась всего за несколько месяцев до начала войны в Украине, а также факт традиционно тесных связей этих двух стран с Россией и высокого уровня коррупции во всех этих странах, являются явными тревожными сигналами. Некоторые из опрошенных нами аналитиков отказались публиковать свои имена «из-за деликатности темы». «Вопрос в том, почему вдруг с конца 2021 года мы наблюдаем внезапное и значительное увеличение объемов импорта казахского и узбекского золота в Швейцарию и Великобританию, остаётся открытым», — говорит Марк Уммель из НКО Swissaid.

Призрачное золото

Огромный, особенно по сравнению с реальными масштабами добычи и с реальными резервами золота в этих странах, объем казахстанского и узбекского золота, импортируемого в Швейцарию и Великобританию, заставляет усомниться в его казахском или соответственно узбекском происхождении. Имеющаяся методология сбора данных о торговле золотом не позволяет нам со стопроцентной уверенностью определять первоначальный источник драгоценного металла, но по крайней мере мы можем более или менее уверенно полагаться на статистику из Швейцарии и Великобритании.

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Согласно подробным данным, предоставленным нам швейцарской таможней в ответ на запрос со стороны портала SWI swissinfo.ch, более двух третей узбекского золота импортируется в Швейцарию непосредственно из Узбекистана, остальная часть поступает из Великобритании, в то время как почти всё казахское золото поступает в Конфедерацию из Великобритании. Все казахское и узбекское золото, импортируемое в Великобританию, поступает непосредственно из этих двух стран, о чем свидетельствуют и данные британской таможни.

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Судя по этим же данным, только в 2023 году Великобритания импортировала 220 тонн казахстанских золотых слитков, а Швейцария — 59 тонн. Данные по Великобритании значительно превышают объем всего производства золота в Казахстане, который в 2023 году составил всего около 130 тонн. Из этого общего объема около 60 тонн драгоценного металла было произведено компаниями «Казцинк» и «Тау-Кен Алтын» — единственными двумя казахстанскими аффинажными заводами, включенными в Список надежных поставщиков (GDL) Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA). Именно эта структура удостоверяет в настоящее время, что данное золото соответствует международным стандартам качества и происхождения.

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В том же году Швейцария импортировала 100 тонн напрямую из Узбекистана, а Великобритания — 40 тонн, в то время как всё производство золота в этой стране оценивалось примерно в 100 тонн. Таможенные данные также показывают, что опосредованно через Лондон Швейцария импортировала 40 тонн узбекского золота. Хоть как-то объяснить такую разницу мог бы факт продажи своего золота Центральными банками двух стран. Зачем? Чтобы воспользоваться скачком цен. В то время как ведущие Центральные банки сохраняют или пополняют свои золотые резервы, Центральный банк Республики Узбекистан и Национальный банк Казахстана (НБК), несущие основную ответственность в области организации продаж золота за рубеж, в последнее время вдруг стали (Казахстан — с 2022 года, Узбекистан — с 2023 года) крупными нетто-продавцами драгоценного металла, вероятно, чтобы и в самом деле извлечь выгоду из стремительно увеличивающихся цен на золото, в то время как в последние годы они скорее стремились пополнять и придерживать у себя золотые резервы.

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Согласно данным Всемирного золотого совета, золотые запасы НБК в 2023 году сократились на 57 тонн до 294 тонн, что стало вторым подряд годовым снижением. Одновременно Центральный банк Узбекистана сообщил о сокращении своих золотых резервов в настоящее время примерно на 25 тонн до 371 тонны. Ни один из этих Центральных банков на просьбу SWI swissinfo.ch о комментарии не отреагировал. По результатам анализа всех общедоступных данных, а также информации, предоставленной компаниями и отраслевыми экспертами, количество золота, импортируемого в Швейцарию и Великобританию в 2023 году из этих двух стран, значительно превышает предполагаемый там совокупный объем золота, складывающийся из металла, производимого местными аффинажными заводами, и золота, проданного двумя Центральными банками.

Российское золото поступает на рынок в обход санкций?

Эксперты, опрошенные порталом SWI swissinfo.ch, заявили, что, по их мнению, объемы узбекского и казахского золота, экспортируемого в Швейцарию и Великобританию, слишком значительны, чтобы не вызывать подозрений. Большинство экспертов с разной степенью уверенности исходят из того, что указанная разница между экспортом и реальными золотыми резервами этих двух стран, возникает за счет российского золота. В период с 2017 по 2022 год Узбекистан располагал примерно 33,6 тонны золота, накопленного в результате внутреннего производства. Все это золото в этот период не было экспортировано, а его количество заведомо меньше количества золота, экспортированного этой страной в Великобританию и Швейцарию.

Такой и только такой вывод можно сделать на основе имеющихся данных, перепроверенных порталом SWI swissinfo.ch. Другими словами, золотых резервов Узбекистана недостаточно для того, каким-то образом объяснить возникшую в 2023 году разницу между производством и резервами с одной стороны и объемом экспорта золота, каковая разница, по оценкам SWI swissinfo.ch, составляет показатель от 15 до 45 тонн. «Этот факт есть косвенное доказательство того, что, возможно, где-то там ещё лежало и неучтенное золото, причем на значительную сумму», — указал нам один из экспертов.

Еще два швейцарских эксперта со специализацией на золотодобыче указали нам на «высокую вероятность существования российского фактора», а один европейский аналитик выразил нам свою 100-процентную уверенность в том, что маршруты, по которым казахское и узбекское золото попадает в Швейцарию и Великобританию, используются для отмывания российского золота. Все они отказались позволить нам назвать и опубликовать их имена. Марк Пит, написавший монографию о швейцарской золотой индустрии, считает, что тут, скорее всего, замешано именно российское золото.

«Я убежден, что скачок показателей импорта золота в Швейцарию в начальный период войны в Украине можно объяснить только притоком в Казахстан и Узбекистан российского золота, то есть того золота, которое затем было реэкспортировано в Великобританию и Швейцарию», — указал он, ознакомившись с выкладками и расчетами портала SWI swissinfo.ch. Золото, экспортируемое из России начиная с 21 июля 2022 года, все чаще направляется на мировой рынок через страны, которые не ввели против России санкции. ОАЭ и Гонконг — это только два из нескольких известных новых маршрутов, по которым российское золото в период после начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину поступает на мировой рынок. Эти транзитные страны позволяют обходить западные санкции, — а после того как это золото переплавляется или подвергается аффинажу, установить место его истинного происхождения становится уже практически невозможно. А это затрудняет как выявление фактов нарушений санкций, так и применение каких-либо штрафных мер.

Общий вид открытого золотодобывающего рудника Altyntau Kokshetau (бывший Васильковский горно-обогатительный комбинат) под городом Кокшетау на севере Казахстана. Shamil Zhumatov / Reuters

Международная торговля золотом не регулируется и не контролируется какой-то одной центральной организацией. В какой-то степени эту роль играет LBMA — торговая ассоциация, контролирующая Лондонский рынок золота, крупнейший в мире и основной рынок для всех Центральных банков и всех тех, кто хочет инвестировать в золото. Целью ассоциации является обеспечение надлежащей степени прозрачности сферы торговли золотом и ответственного подхода к поиску источников золота. Эта ассоциация также занимается установлением стандартов качества золотой продукции. В нее входят около 150 членов, включая трейдеров, аффинажеров и производителей.

Действующие в Швейцарии правила и нормы в области импорта российского золота После санкций, введенных «Большой семеркой» в отношении Москвы по причине ее агрессии против Украины, Швейцария со своей стороны начиная с 4 августа 2022 года запретила покупку, импорт, транзит и транспортировку золота из России. Золото, вывезенное из России после этой даты, не может быть импортировано в Швейцарию. Однако согласно нормативным документам, изданным швейцарским Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики, курирует санкционное досье), российское золото всё же можно импортировать при условии, что оно поступит через третью страну, получившую это золото до августа 2022 года. В электронном письме, направленном в адрес SWI swissinfo.ch, SECO сообщил дополнительно, что торговля золотом регулируется в стране и другими законодательными актами, а именно Федеральным законом «О порядке контроля за торговлей драгоценными металлами и изделиями из них» (Bundesgesetz über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren), а также Постановлением правительства о контроле за торговлей драгоценными металлами и изделиями из них (Verordnung über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren). Надзор за соблюдением обязательств по «должной осмотрительности» (due diligence) осуществляют эксперты Федерального ведомства по вопросам таможенного регулирования и обеспечения безопасности границ (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG).

После начала российской агрессии шесть российских аффинажных заводов были исключены из числа членов этой ассоциации, это произошло в марте 2022 года. От Казахстана и Узбекистана в работе ассоциации пока участвуют по два аффинажных завода. Три из них на наши вопросы не ответили. «Казцинк», крупнейший производитель драгоценных металлов в Казахстане, переадресовал все наши вопросы швейцарской транснациональной компании Glencore, владеющей контрольным пакетом акций данной компании, но и она тоже на наши вопросы не ответила, направив SWI swissinfo.ch к своим годовым отчетам и отказавшись отвечать на конкретные вопросы.

Аффинажные заводы, аккредитованные LBMA, должны проходить ежегодный независимый аудит и соблюдать как местные национальные законы, так и санкции, введенные ЕС, США и Великобританией. Согласно последним аудиторским отчетам, размещенным на сайте LBMA, четыре перерабатывающих завода, аккредитованных LBMA от Узбекистана и Казахстана, были признаны соответствующими всем, в том числе санкционным, требованиям. Никаких причин поднимать тревогу по поводу экспорта золота из этих стран у LBMA не было.

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Нил Харби (Neil Harby), технический директор LBMA, заявил, что не видит никаких тревожных расхождений в данных, иллюстрирующих масштабы и показатели торговли золотом применительно к Казахстану и Узбекистану. По его словам, он уверен в том, что показатели золотого импорта в Великобританию и Швейцарию из Казахстана и Узбекистана соответствуют объемам производства золота на аффинажных заводах, аккредитованных в этих странах по нормам LBMA, и объемом продаж золота Центральными банками обоих среднеазиатских государств. Далее он указал на то, что базы данных Comtrade допускают, например, двойной учет — одно и то же золото учитывается сразу и в Великобритании, и в Швейцарии, особенно если импортированное в Великобританию казахское и узбекское золота было реэкспортировано в Швейцарию в том же году.

Однако, проведя свои подсчеты, портал SWI swissinfo.ch все равно обнаружил расхождения, которые не исчезают, даже если исключить из данных по швейцарскому золотому импорту золото, приобретенное в Великобритании. «Для старого золота, импортированного в Швейцарию, страной происхождения будет зарегистрирована Великобритания, такое золото не будет идентифицировано в качестве казахского или узбекского. Так что это явный пробел в наших знаниях, (…) Это вопрос, ответ на который данные Comtrade нам не дают», — добавляет Нил Харби. По его словам, еще одно возможное объяснение такого рода расхождений заключается в том, что год импорта золота в страну может отличаться от года производства, проставленного на золотых слитках. Судя по итогам консультаций Нила Харби с одним из финансовых учреждений, импортировавшим такие золотые слитки, «не всё золото, которые было импортировано из Узбекистана и Казахстана в 2022 году, имеют на себе клеймо 2022 года, на них стоят порой клейма более ранних годов производства».

«И в этом, на мой взгляд, и заключается причина таких расхождений в цифрах. И мы со своей стороны вполне уверены в верности поступающих к нам из официальных источников цифр, с которыми мы и работаем,», — указал далее Нил Харби. По данным LBMA, в период с начала 2022 года объем золота, хранящегося в лондонских бункерах, сократился на 10%. Отраслевые эксперты сообщили порталу SWI swissinfo.ch, что большая часть этого золота ушла в Швейцарию. Банки, державшие драгоценный металл в лондонских хранилищах, после начала войны России против Украины запаниковали и начали распродавать слитки с маркировкой, выполненной кириллицей, широко использующейся для клеймления золота из России и стран Центральной Азии.

Банки и торговцы золотом опасались, что слитки с кириллицей будут ассоциироваться с Россией и что покупатели могут заподозрить, что они, торгуя таким золотом, на самом деле торгуют запретным санкционным золотом, что и может объяснить факт резкого увеличения цифр по импорту золота в Швейцарию через Великобританию из России. Об этом SWI swissinfo.ch сообщил сразу ряд экспертов. «Возможно, некоторые банки просто не захотели иметь в своих хранилищах золотые слитки с кириллицей. И я думаю, что эта паника коснулась не только российских, но и узбекских и казахских золотых слитков», — сказал Марк Уммель из НКО Swissaid.

Кто в Швейцарии покупает казахское и узбекское золото?

Из Казахстана или Узбекистана Швейцария импортирует не только что добытое золото, а только прошедшие аффинаж золотые слитки чистотой не менее 99,5%. Большинство этого золота покупают на предприятиях финансово-инвестиционного сектора. Такие данные предоставил нам швейцарский таможенный комитет BAZL, при этом подробную информацию об отдельных импортерах он не публикует. Начиная с 2021 года закупки аффинированного золота из Узбекистана швейцарским финансовым сектором увеличились в три раза. Выяснить, кто покупает это золото, практически невозможно — публичной базы данных нет, ни финансовые учреждения, ни аффинажные заводы информацию о своих источниках не публикуют.

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Крупными покупателями и продавцами золота обычно выступают Центральные банки. Швейцарский же ЦБ сообщил, что его собственные запасы золота остаются неизменными на протяжении нескольких последних лет, что означает, что все золото, купленное в Швейцарии финансовым сектором, было приобретено частными банками или находящимися в общественной собственности кантональными банками.

«Швейцарские банки строго соблюдают все действующие законы и нормы, включая санкции, введенные швейцарскими, международными и наднациональными органами. Это означает, что мы проводим все проверки и реализуем все процессы, обеспечивающие соблюдение действующих правил и предотвращающие их нарушения. Честность и хорошая репутация являются жизненно важными факторами успеха Швейцарии в качестве мирового финансового центра», — говорится в полученном нашим порталом электронном сообщении Швейцарского Банкирского объединения (Schweizerische Bankiervereinigung), организации, лоббирующей интересы швейцарского финансового сектора. На вопросы, касающиеся конкретно золота из Узбекистана и Казахстана, эта структура, правда, не ответила.

Эмпирические данные, понятийный аппарат, методология Швейцария и Великобритания — крупнейшие игроки мировой золотодобывающей промышленности — предоставляют куда более подробные данные о своей золотой торговле, чем многие другие страны. Данные о золоте из России, Казахстана и Узбекистана можно, поэтому почерпнуть из данных Центральных банков этих стран, Всемирного совета по золоту (World Gold Council), платформы ООН Comtrade, Геологической службы США (United States Geological Survey) и отчетов аффинажных компаний. В банках данных британской таможни Казахстан и Узбекистан указаны и как страны происхождения (countries of origin / места первоначального производства золота), и как страны отправки (countries of dispatch / последний пункт отгрузки / отправления). Не все базы данных пользуются такой же классификацией, а это усложняет долгосрочный анализ структуры мировой торговли золотом и потенциально приводит к расхождениям в цифрах. Со своей стороны, SECO говорит, что швейцарская статистика внешней торговли следует принципу «страны происхождения». Это страна, где товар был добыт, произведен или подвергся последней значительной пере(об)работке. Таким образом, если золото прошло последнюю обработку в России, то оно считается золотом российского происхождения. Однако страной отправления может быть и какая-то третья страна. В стандартной швейцарской внешнеторговой статистике данные о странах отправления не указаны, но такую более подробную информацию можно получить на основании отдельного запроса. Начиная с 2021 года Швейцария требует от импортеров золота предоставлять дополнительную информацию, с тем чтобы различать только что добытое золото и золото, прошедшее процедуру аффинажа. Россия, Казахстан и Узбекистан являются не только золотодобывающими странами. Они располагают ещё и несколькими аффинажными заводами. Данные, полученные порталом SWI swissinfo.ch по всем трём странам, показывают, что золото, импортируемое из этих стран, в основном представляет собой золотые слитки высокой степени очистки. Тот же принцип применим и к золоту, которое отправляется из этой тройки стран в Великобританию. Казахстан, Узбекистан и Россия входят в Содружество Независимых Государств и как таковые поддерживают между собой привилегированные торговые связи. Казахстан вместе с Россией входит ещё и в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), гарантирующий свободное перемещение между этими странами товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Казахстанско-российская граница является второй по протяженности сухопутной границей в мире. Она печально известна своей прозрачностью, контрабанда товаров, включая золото, через эту границу, является там обычным делом.

Портал SWI swissinfo.ch запросил поэтому данную информацию у четырех крупнейших банков страны, задав им вопрос, покупают ли они казахское и узбекское золото. Три банка (Raiffeisen, Lombard Odier, Zürcher Kantonalbank) заявили, что они не покупают такое золото, предположив, что основным покупателем в Швейцарии является банк UBS, крупнейший частный банк страны. Эту гипотезу подтвердил и один из ведущих экспертов отрасли, а сам UBS эту информацию не подтвердил и не опроверг. «Банк UBS принимает золото только от аффинажных заводов из списка LBMA Good Delivery List, произведенное в соответствии с руководством LBMA по ответственному подбору поставщиков», — заявил порталу SWI swissinfo.ch представитель UBS.

Некоторые эксперты отметили, что поскольку в Казахстане и Узбекистане есть аффинажные заводы, одобренные LBMA, то банками и другими организациями они могут рассматриваться в качестве законного источника золота. Значительная часть золотых слитков, ввозимых в Швейцарию, поступает, что интересно, в распоряжение компании Valcambi. Согласно данным, предоставленным этой компанией, в 2021 году аффинажный завод этой фирмы не закупал золото ни у одного из двух среднеазиатских государств. А вот в 2022 году он купил три тонны казахского золота, а в 2023 году — почти 11 тонн.

Среди швейцарских аффинажных компаний в 2022 году завод Valcambi был основным покупателем узбекского золота, приобретя 32,2 тонны, и еще девять тонн в 2023 году. Таким образом, на долю Valcambi пришлось около 94% слитков узбекского золота и 36% слитков казахского золота, импортированных швейцарскими аффинажными компаниями в 2022-2023 годах. Однако как сообщил нам генеральный директор компании, эти поставки осуществляются из Лондона, а не напрямую из Казахстана или Узбекистана.

«Компания Valcambi не получала золото или серебро из этих двух стран, — сообщил SWI по электронной почте генеральный директор Valcambi Майкл Месарич (Michael Mesaric). — Компания Valcambi импортировала из Лондонской клиринговой палаты (London clearing house) слитки по стандартам LBMA Good Delivery и произведенные в Узбекистане и Казахстане аффинажными заводами, сертифицированными по стандартам LBMA Good Delivery». По его словам, собственные процедуры в рамках «должной осмотрительности» (due diligence) выявили риск смешивания российского золота с казахстанским по причине отсутствия пограничного контроля между этими двумя странами.

Рабочий в термозащитном костюме выливает расплавленное золото из тигля в форму в цехе комбината Altyntau Kokshetau под городом Кокшетау на севере Казахстана (2013 год). Shamil Zhumatov / Reuters

«Учитывая, что мы не в состоянии объяснить разницу примерно в 52 тонны между внутренним производством и экспортом золота из этих стран (по состоянию на 2022 год), мы должны были принять меры противодействия, и решили посему прекратить принимать золото из Казахстана, принимая только желтый драгметалл из активов лондонской клиринговой системы LBMA и сертифицированный по стандартам GD (Good Delivery), то есть речь идет о золоте, которое было отправлено на клиринг ещё до марта 2022 года. То же самое касается всех российских слитков, сертифицированных по нормам GD или слитков от производителей, сертифицированных по нормам GD, там, где, по нашим данным, российское золото обычно и поступает на рынок, например речь идет о Гонконге или Турции».

Распознавая риски

Так как же тогда сделать так, чтобы в Швейцарию поступало только казахстанское и узбекское золото, происходящее на сто процентов из так называемых чистых источников? Это означает, что такое золото должно быть произведено до 2022 года, происходить оно должно исключительно из мощностей первичной добычи, что оно не было смешано с золотом сомнительного или «санкционного» происхождения (например, с российским золотом) и что оно не принадлежит какому-либо физическому или юридическому лицу, находящемуся под санкциями. Добиться этого сложно, что отметили уже и многие швейцарские игроки золотодобывающей отрасли.

Руководители крупнейших аффинажных заводов и банков Швейцарии сообщили порталу SWI swissinfo.ch, что они не покупают золото из этих двух стран, даже несмотря на то, что их аффинажные заводы имеют аккредитацию LBMA Good Delivery. «У нас нет никаких деловых отношений с Узбекистаном», — указал например порталу SWI swissinfo.ch Робин Кольвенбах (Robin Kolvenbach), генеральный директор швейцарской аффинажной компании Argor-Heraeus. «У нас был один клиент в Казахстане, объемы поставок составляли около одной тонны золота в год. И когда началась война, то мы, в соответствии с нашей жесткой политикой в отношении российского золота, прекратили с ним все деловые отношения. Но соблюдение требований, проистекающих из режима санкций, становится очень сложным делом, поскольку между Россией и Казахстаном существуют очень плотные связи. Вот почему мы и решили прекратить это сотрудничество».

Швейцарская ассоциация производителей и торговцев драгоценными металлами (Verband der Schweizer Edelmetallindustrie / ASFCMP), представляющая полтора десятка компаний, занимающихся обработкой и торговлей драгоценными металлами, считает, что когда речь идет об установлении источника происхождения драгметаллов, такие страны, как Казахстан и Узбекистан, требуют к себе особого внимания. В конце августа 2024 года эта Ассоциация, в которую, правда, компания Valcambi не входит, заявила, что провела дополнительные консультации с LBMA и не обнаружила никаких проблем с золотом, поступающим с аккредитованных аффинажных заводов, расположенных в этих двух странах.

Что грозит юридическим или физическим лицам, уличенным в нарушении санкций? Швейцария реализует все международные санкции, введенные резолюциями Совета Безопасности ООН, а также санкции, водимые на основании швейцарского законодательства, регулирующего военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами. За мониторинг и выявление потенциальных нарушений режима санкций отвечает в Швейцарии Федеральное ведомство по вопросам таможенного регулирования и обеспечения безопасности границ (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG). Государственный секретариат по экономическим вопросам SECO (подразделение Минэкономики, курирует санкционное досье) отвечает за мониторинг и за наказание тех, кто нарушает санкции. Нарушения влекут за собой наказания в виде штрафов, максимальная сумма которых может достигать 540 000 швейцарских франков (в серьезных случаях). Не исключено и наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Особо серьезные дела могут быть переданы в Федеральную прокуратуру Швейцарии (BA).

«Казахстан и Узбекистан, как и все страны, граничащие с Россией, являются зонами повышенного риска, — заявил президент ASFCMP Кристоф Вильд (Christoph Wild) в интервью порталу SWI swissinfo.ch. — Но наш принцип, согласно которому золоту из сомнительных источников нет места в рамках швейцарских промышленных процессов, распространяется и на золото из Казахстана или Узбекистана. Наша рекомендация остается неизменной: если невозможно точно определить происхождение золота, независимо от его типа, то тогда лучше всего – руки прочь от такого золота!»

Аффинажный завод Metalor (г. Невшатель) заявил, что не имеет деловых отношений с Узбекистаном или Казахстаном. «С момента введения санкций против России компания Metalor не принимает от узбекских и/или казахских аффинажных компаний поставляемые из Лондона слитки, даже сертифицированные по стандартам LBMA Good Delivery», — сообщил в электронном письме на адрес SWI swissinfo.ch главный юрисконсульт компании Александр Фелле (Alexandre Fellay). Цюрихский кантональный банк (ZKB), активно инвестирующий в драгоценные металлы, заявил, что не покупает золото у этих двух стран, даже косвенно. Банк отметил, что у него и без Узбекистана с Казахстаном есть достаточно источников, соответствующих как швейцарским внутренним, так и международным нормативным критериям.

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«Некоторые страны связаны с повышенными рисками и две вышеупомянутые страны (входят в этот список), — указала нам в своем в электронном письме Оливия Коцопулос (Olivia Kotsopoulos) из отдела по связям со СМИ Цюрихского кантонального банка. — По самой своей природе золото таково, что его можно легко плавить и переплавлять, но отслеживать источники его происхождения как раз очень сложно, убедиться в том, что оно поступает из чистых источников, весьма нелегко, причем дополнительно эта задача осложняется недостатками в сфере применения стандартов LBMA. Таково мнение Марка Уммеля из Swissaid.

Тем не менее, по его словам, ответить на вопросы, связанные с резким увеличением объема экспорта золота из Узбекистана и Казахстана, все равно рано или поздно придётся. «Замешано ли сюда российское золото? Вот в чем вопрос! — указал он в интервью SWI swissinfo.ch. — Если посмотреть на ответы представителей золотопромышленной отрасли, то некоторые явно видят все эти риски. А некоторые просто закрывают на них глаза».

Англоязычная оригинальная версия отредактирована Вержини Манжан, русскоязычная оригинальная версия отредактирована и уточнена русскоязычной редакцией SWI / нк / ап.