Малый и средний бизнес Швейцарии не боится ИИ
Согласно опросу, проведенному страховой компанией AXA, лишь небольшая часть глав компаний с числом сотрудников и сотрудниц от 5 до 250 человек уверена, что сможет на фоне все более широкого использования программ и приложений на основе искусственного интеллекта обойтись без живых людей и сократить рабочие места.
В секторе информатики и коммуникаций только 7% малых и средних предприятий опасаются сокращения числа рабочих мест. «Несмотря на то, что сегодня программы и инструменты на основе ИИ, включая переводческие программы, применяются все более активно, они все равно в ближайшее время найдут применение скорее в качестве инструментов поддержки, заменить людей они не смогут».
Таково мнение Катрин Браунварт (Kathrin Braunwarth), руководителя отдела больших объемов данных, технологий и инноваций в страховой компании Axa Switzerland. «Скорее будет так, что сотрудники передадут нудные и порой утомительные задачи приложениям на основе искусственного интеллекта, и это упростит работу и сэкономит время, но не рабочие места».
Показать больше
Швейцария, машинный интеллект и цифровая революция
В других отраслях экономики страх утраты рабочих мест выражен сильнее. Ожидают сокращения рабочих мест, например, 22 процента компаний в сфере мелкого ремесла, 18 процентов компаний в области розничной торговли и 14 процентов фирм в сфере реального производства.
«В этих отраслях все еще есть в наличии относительно большой объем ручной стандартизированной работы, включая некоторые производственные задачи, задачи по сортировке или в области логистики, вот почему там есть заметный потенциал сокращения рабочих мест», — уточняет страховая компания Axa Switzerland. При оценке инструментов и приложений на основе ИИ с точки зрения развития бизнеса многое зависит от размеров компаний.
Показать больше
Все по теме Наука
Так, искусственный интеллект как положительное явление рассматривают более половины опрошенных компаний со штатом от 50 человек и больше. Что касается компаний с числом сотрудников до 49 человек, то тут эта доля снижается до 41%, а вот среди малых и средних компаний со штатом от пяти до девяти человек, считают, что ИИ полезен для них, только 27% респондентов.
«Для осмысленного внедрения ИИ часто требуются ресурсы, технологии и сотрудники, которые знают, как работать с такими инструментами. Более крупные предприятия с большей вероятностью имеют в своем распоряжении эти ресурсы, чем малые», — уточняет Катрин Браунварт.
Показать больше
Журналистам следует осторожно использовать ИИ
Показать больше
Швейцарцы не хотят читать новости, сделанные ИИ
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.