Малый и средний бизнес Швейцарии не боится ИИ

Швейцарские малые и средние предприятия (МСП) не ожидают сокращения рабочих мест по причине внедрения инструментов на основе искусственного интеллекта (ИИ). Keystone-SDA

Согласно опросу, проведенному страховой компанией AXA, лишь небольшая часть глав компаний с числом сотрудников и сотрудниц от 5 до 250 человек уверена, что сможет на фоне все более широкого использования программ и приложений на основе искусственного интеллекта обойтись без живых людей и сократить рабочие места.

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В секторе информатики и коммуникаций только 7% малых и средних предприятий опасаются сокращения числа рабочих мест. «Несмотря на то, что сегодня программы и инструменты на основе ИИ, включая переводческие программы, применяются все более активно, они все равно в ближайшее время найдут применение скорее в качестве инструментов поддержки, заменить людей они не смогут».

Таково мнение Катрин Браунварт (Kathrin Braunwarth), руководителя отдела больших объемов данных, технологий и инноваций в страховой компании Axa Switzerland. «Скорее будет так, что сотрудники передадут нудные и порой утомительные задачи приложениям на основе искусственного интеллекта, и это упростит работу и сэкономит время, но не рабочие места».

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В других отраслях экономики страх утраты рабочих мест выражен сильнее. Ожидают сокращения рабочих мест, например, 22 процента компаний в сфере мелкого ремесла, 18 процентов компаний в области розничной торговли и 14 процентов фирм в сфере реального производства.

«В этих отраслях все еще есть в наличии относительно большой объем ручной стандартизированной работы, включая некоторые производственные задачи, задачи по сортировке или в области логистики, вот почему там есть заметный потенциал сокращения рабочих мест», — уточняет страховая компания Axa Switzerland. При оценке инструментов и приложений на основе ИИ с точки зрения развития бизнеса многое зависит от размеров компаний.

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Так, искусственный интеллект как положительное явление рассматривают более половины опрошенных компаний со штатом от 50 человек и больше. Что касается компаний с числом сотрудников до 49 человек, то тут эта доля снижается до 41%, а вот среди малых и средних компаний со штатом от пяти до девяти человек, считают, что ИИ полезен для них, только 27% респондентов.

«Для осмысленного внедрения ИИ часто требуются ресурсы, технологии и сотрудники, которые знают, как работать с такими инструментами. Более крупные предприятия с большей вероятностью имеют в своем распоряжении эти ресурсы, чем малые», — уточняет Катрин Браунварт.

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