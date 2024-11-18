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Труд и занятость в Швейцарии

Работники Швейцарии с пессимизмом глядят на свои зарплаты в 2025 году

Не ожидают в следующем году повышения своей зарплаты 54% опрошенных женщин и 37% опрошенных мужчин.
Не ожидают в следующем году повышения своей зарплаты 54% опрошенных женщин и 37% опрошенных мужчин. Keystone-SDA

Почти половина всех работников в Швейцарии не имеют информации о том, намерен ли их работодатель обсуждать с ними то, как он в будущем году намерен решать вопрос, связанный с отставанием реальных зарплат от фактической стоимости жизни.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Опубликованные на днях итоги опроса, проведенного компанией Demoscope по заказу организации Angestellte Schweiz / Employés Suisse среди 1004 человек, показывает, что большинство сотрудников на данный момент вполне «удовлетворены» своей нынешней работой, тем не менее «неопределенность» проявляется там и тогда, где и когда речь заходит об оплате труда.

В частности, это связано с тем, что почти у половины опрошенных сотрудников нет возможности обсудить уровень и степень адекватности их зарплат со своими работодателями. «Количество компаний, не ведущих со своими работниками таких консультаций, достигает недопустимо высокого уровня», — указывает пресс-секретарь организации лиц наемного труда Angestellte Schweiz / Employés Suisse Таня Теннебергер (Tanja Tenneberger).

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«Компании, в которых нет честных и прозрачных форматов таких консультаций, скорее всего, при расчёте зарплат сотрудников игнорируют фактор инфляции, а потому возникает вопрос: не оптимизируют ли они свою прибыль за счет сотрудников?» Не ожидают в следующем году повышения своей зарплаты 54% опрошенных женщин и 37% опрошенных мужчин.

В целом особенно скептически к степени реальности возможного повышения их зарплат относятся сотрудники старшей возрастной категории. Большинство сотрудников предпочли бы именно повышение зарплаты, примерно четверть опрошенных хотела бы иметь возможность при той же зарплате работать меньшее количество времени.

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