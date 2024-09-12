«Я никогда не смогла бы сделать карьеру, если бы у меня были дети»

Немногие женщины в Швейцарии могут похвастаться карьерой, сравнимой с карьерой Моники Рибар, которой, правда, пришлось пожертвовать очень многим. Keystone / Alessandro Della Valle

Чтобы «сделать карьеру», председатель совета директоров компании SBB и бывший генеральный директор логистического концерна Panalpina Моника Рибар отказалась от «многих вещей». Она выступает против квот для женщин в руководящих органах ведущих бизнес-структур, хотя и считает, что гендерный паритет необходим, но для этого сначала должен измениться менталитет людей.

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Моника Рибар (Monika Ribar) родилась в 1959 году, получила степень магистра экономики и делового администрирования в Университете Санкт-Галлена. Начав свою карьеру в аудиторской компании Fides Group (в настоящее время KPMG Switzerland) и нефтехимическом холдинге BASF Group, Моника Рибар в 1991 году перешла на работу в логистический гигант Panalpina со штаб-квартирой в Базеле, где занимала различные руководящие должности, в том числе должность главного директора по информации (CIO) и финансового директора. С 2006 по 2013 год работала генеральным директором компании.

В 2014 году начала работать в госконцерне «Швейцарские федеральные железные дороги» (SBB / CFF), с 2016 года возглавляет его совет директоров. Также является гендиректором компании Sika, входила в советы директоров компаний Chain IQ Group AG, Logitech, Swiss International Airlines, Julius Bär, Rexel и Lufthansa. Удивительно, но такую исключительную карьеру она сделала сама, исключительно с опорой на свои собственные силы, а не на расположение политиков или других «сильных мира сего», не будучи выходцем из семьи собственников крупных капиталов и не имея контактов в мире бизнеса. Интервью с Моникой Рибар состоялось в центральном офисе госконцерна SBB в Цюрихе.

SWI swissinfo.ch. Довольны ли вы гендерным балансом в компании SBB?

Моника Рибар. Нынешняя ситуация, с моей точки зрения, выглядит неплохо, в последнее время она дополнительно улучшилась, но быть полностью удовлетворенной я не могу, потому что нет предела совершенству. Что касается совета директоров, то у нас там из девяти членов уже четыре женщины, в исполнительном совете, с другой стороны, у нас только две женщины на девять членов совета. Но главное другое: мы никогда не считали нужным нанимать женщину только потому, что она женщина.

Поэтому если в 2008 году женщины составляли 13,9% от общего числа наших сотрудников, то сегодня этот показатель уже находится на уровне в 19%, и это несмотря на то, что многие наши должности предполагают физический труд, и по идее они больше подходят мужчинам. Что касается руководящего звена, то доля женщин за тот же период выросла у нас с 7,6 до 16%.

В Швейцарии был недавно принят закон, обязывающий компании, бумаги которых торгуются на фондовой бирже, иметь у себя в составе не менее 30% женщин, и, соответственно, на руководящем уровне, в советах директоров, например, этот показатель должен составлять не менее 20%. Как вы относитесь к такого рода нормативным предписаниям?

Я не сторонник квот для женщин и вообще идеи решать все вопросы с помощью законодательства. На мой взгляд, самое главное состоит в том, чтобы компании были сами убеждены в том, что женщины у них на производстве могут стать источником дополнительной прибавленной стоимости. Например, работая в советах директоров, женщины действительно могут привнести в работу и бизнес свой свежий взгляд. Поэтому я выступала бы за то, чтобы компании имели у себя хотя бы двух женщин-членов советов директоров.

Федеральный советник (министр кабмина) Симонетта Соммаруга (справа) и председатель совета директоров SBB Моника Рибар (слева) на официальном юбилейном торжестве по случаю 175-летия открытия первой железнодорожной линии в Швейцарии во вторник, 9 августа 2022 года, на Главном вокзале Цюриха. Keystone / Alexandra Wey

Изначально этот закон рассматривался как просто стимулирующая мера, но под давлением инвесторов и даже клиентов он стал источником почти что обязательных норм.

Именно по этой причине я и выступаю против чрезмерного использования законодательных рычагов. Давление рынка обычно оказывает куда большее влияние на компании, все равно, зарегистрированы они на бирже или нет.

Большинство женщин-директоров в крупных швейцарских компаниях — это иностранные гражданки. Что это: преимущество или источник проблем?

Это преимущество с точки зрения гендерного разнообразия, но мне жаль саму Швейцарию в качестве деловой площадки глобального уровня. Например, в совете директоров (бывшего) банка Credit Suisse, помимо председателя, был только один директор-швейцарец. А ведь (национальный) состав совета директоров очень важен, это касается и такой швейцарской компании, как SBB. Конечно, у нас должно было бы быть больше швейцарцев. Но я бы хотела подчеркнуть и положительный момент: швейцарские женщины, которые сейчас являются членами оперативных подкомитетов, часто, по сути, автоматически становятся кандидатами на должности в совете директоров.

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Итоги ряда научных исследований доказывают, что высокий процент женщин-менеджеров является синонимом высокой производительности труда. Что вы думаете по этому поводу?

По моему опыту, смешанные команды способны принимать куда более правильные решения, а это и приводит к лучшим результатам. Преимущество значительной степени гендерного разнообразия управленческих команд заключается в более активной конкуренции идей.

Ограничивается ли фактор разнообразия гендерными показателями?

Нет, здесь мы имеем дело со всеми аспектами разнообразия, включая особый профессиональный опыт и опыт работы на международном уровне. В контексте компании SBB речь идет прежде всего о наличии у нас сотрудников из всех (четырёх) основных языковых регионов страны. Важно, конечно, чтобы члены совета директоров досконально разбирались во всех деталях работы, в то же время не менее важно, чтобы другие члены такого рода структур, менее знакомые с этими деталями, не стеснялись задавать неожиданные вопросы.

Согласно докладу Global Gender Gap Report 2024Внешняя ссылка, подготовленному Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) в Давосе, при нынешних темпах достижение гендерного паритета произойдет только через 134 года. Почему решение этой задачи занимает так много времени?

Я почти даже и не удивлена. В 80% стран мира женщины принципиально не считаются созданиями, равными мужчинам. В некоторых случаях они даже не имеют доступа к школьному образованию или не могут выбирать себе мужей. Все это обусловлено скорее общественными установками, чем законодательством.

Согласно тому же докладу ВЭФ, Швейцария занимает по данному показателю 20-е место из 146 стран. Как вы оцениваете данный факт?

Швейцария прошла в области (гендерного равенства) долгий путь. Женщины здесь получили право голоса только в 1971 году, до 1988 года замужние женщины даже не имели права работать без согласия мужа. Женский труд не одобрялся, и в какой-то степени это сохраняется и до сих пор. Общество все еще отформатировано так, что мужчины работают, а женщины сидят дома. К счастью, Швейцария хоть и медленно, но добилась значительного прогресса, особенно в плане отношения женщин к труду.

Согласно уже упомянутому докладу ВЭФ, одним из слабых мест Швейцарии (99-е место) является показатель «предполагаемый заработанный доход» (estimated earned income) у женщин. Он всё ещё сравнительно низок. Как вы объясните этот факт?

Это неудивительно, ведь в Швейцарии многие женщины все ещё работают неполный рабочий день или даже не работают вообще. Или же они работают, но за небольшую зарплату или вообще бесплатно. Швейцария, кроме того, страна состоятельная, многие замужние женщины просто могут позволить себе не вносить свой вклад в общий семейный доход, тогда как во многих странах работа женщин является жизненной необходимостью.

Что бы вы порекомендовали в плане улучшения гендерного разнообразия в мире бизнеса?

В первую очередь я думаю о социальных изменениях. Например, компаниям нужно научиться уделять больше внимания людям, в резюме которых есть значительные перерывы в карьере, обычно следующие за декретным или отцовским отпуском. Кроме того, несмотря на то что я по убеждениям либерал, я все-таки выступаю тут в пользу государственной помощи таким лицам, например, чтобы компенсировать им расходы на детсады и ясли. Введение индивидуального налогообложения — это еще одна обязательная в этом смысле мера.

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Что касается компании SBB, то у нас коллеги могут работать и из дома, и неполный рабочий день. Мы также предлагаем женщинам и мужчинам, вернувшимся на работу после перерыва в карьере, курсы переобучения и повышения квалификации. Все эти инициативы не остались незамеченными, принеся нам ряд премий и наград на конкурсах работодателей.

В Швейцарии есть профессиональные организации и ассоциации, состоящие только из женщин. Хорошая ли это идея в плане повышения шансов женщин сделать карьеру?

Для построения карьеры нетворкинг очень важен. Однако он необязательно должен происходить в чисто женских организациях, таких как Swiss Circle of Women DirectorsВнешняя ссылка или The BoardroomВнешняя ссылка. Налаживание сети контактов внутри собственной компании также очень важно, я всегда упорно работала над этим, и это позволило мне заявить о себе. Однажды я даже была в ночном клубе вместе со своими коллегами-мужчинами. На этих внутренних тимбилдингах я почти всегда была единственной женщиной. Мне кажется, это просто какой-то позор, когда мои коллеги-женщины должны были сразу же вечером отправляться домой, чтобы присматривать за детьми, не имея возможности пойти выпить вместе с другими сотрудниками.

Какие еще советы ты можешь дать молодым женщинам, стремящимся к карьере?

Большинство моих советов не зависят от пола. Самое главное — делать то, что ты делаешь, с удовольствием. Потому что тогда у тебя всё получается значительно лучше, а это и есть наилучший способ сделать карьеру. Тебе нужно обладать здоровой уверенностью в себе и, прежде всего, сильной волей. Наконец, ты должен быть искренним, любопытным и не стесняться подходить к людям с вопросами. Я никогда специально не планировала стать генеральным директором компании Panalpina или президентом SBB, но мне совершенно точно хотелось поучаствовать во всех этих проектах и добиться чего-то великого.

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Для этого я была готова отказаться от многих вещей. Например, у меня просто нет теперь возможности на неделе сходить с мужем пообедать или пойти с ним в кино. Я, конечно, не принимала специально решения не заводить детей, но просто так сложились обстоятельства. Я не скучала по материнству и убеждена, что никогда не смогла бы сделать ту карьеру, которая у меня была, если бы у меня были дети. Даже сегодня (совмещать карьеру и семью) у нас крайне сложно.

Оригинал на французском языке отредактирован Сэмюэлем Жабером, оригинал на русском языке отредактирован и подготовлен русскоязычной редакцией SWI / ап.

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