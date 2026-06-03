Жилищный кризис на референдуме в кантоне Цюрих 14 июня

Две инициативы требуют в Цюрихе защитить арендаторов от массовых выселений и добиться более активного строительства недорогого доступного жилья. Keystone-SDA

Защитить арендаторов от массовых выселений, добиться более активного строительства недорогого доступного жилья: таковы две народные законодательные инициативы, которые будут вынесены на референдум в кантоне Цюрих, регионе, где жилищный кризис выражен особенно ярко. К обеим инициативам правительство кантона и кантональный парламент подготовили встречные контрпроекты.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Zurich housing shortage dominates upcoming voting Sunday Читать далее Zurich housing shortage dominates upcoming voting Sunday

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Доступное жильё в кантоне Цюрих давно стало дефицитом. Ситуацию часто усугубляет снос старых домов: на их месте возводят новые здания, квартиры в которых затем сдают значительно дороже. По данным опроса, проведённого местной Ассоциацией арендаторов (Mieterverband), так называемой Leerkündigung, ситуации, когда собственник расторгает договоры аренды сразу со всеми жильцами дома, с тем чтобы освободить здание под снос, перестройку или капитальную реконструкцию, опасаются 84% респондентов. Поэтому на референдум 14 июня в кантоне вынесут сразу несколько инициатив, которые должны помочь решить эту проблему.

Что требует «Жилищная инициатива»

«Жилищная инициатива» (Wohnungs-Initiative) предлагает закрепить за кантоном и общинами конституционную обязанность заботиться о достаточном предложении жилья и поддерживать экологичные методы строительства. Для этого должна быть создана публично-правовая структура, которая будет предоставлять доступные квартиры и поддерживать некоммерческих застройщиков. По сути, речь идёт о создании государственной, кантональной жилищно-строительной компании. На запуск её работы предлагается выделить 500 млн франков.

Что говорят сторонники этой инициативы?

Левый инициативный комитет считает, что кантон должен взять на себя ответственность за наличие большего числа квартир с приемлемой арендной платой. По мнению сторонников инициативы, нынешний рынок жилья больше не работает: несмотря на большое число новостроек, доступных квартир почти не появляется. Строительство, считают они, всё больше ориентировано на максимизацию прибыли инвесторов. Это ведёт к завышенной арендной плате и вытесняет людей из привычных им районов.

Жилой комплекс Hardau 1 в Цюрихе (Zürich) находится на завершающем этапе строительства. Здесь можно снять 4,5-комнатную квартиру всего за 1860 франков в месяц — по меркам города это редкая удача. Keystone / Christian Merz

Что предлагает встречный контрпроект?

Встречный контрпроект правительства кантона и парламента не предусматривает создания кантональной жилищно-строительной госкомпании. Вместо этого власти предлагают улучшить общие условия для строительства жилья. Правительство кантона должно будет в течение трёх лет наметить конкретные меры, в том числе отменить ненужные предписания и ускорить административные процедуры. Основную часть жилья, как и прежде, должны строить частные инвесторы. Инициативный комитет считает этот встречный проект непригодным: по его мнению, он не решает проблему, а лишь идёт навстречу инвесторам.

Что требует «Инициатива о защите жилья»

Народная инициатива «Инициатива о защите жилья» (Wohnschutz-Initiative) ставит своей целью сохранить на рынке недорогие арендные квартиры. Для этого местные общины, то есть муниципальные образования, должны получить право временно ограничивать арендную плату после строительства нового дома взамен старого, после перестройки или ремонта. Кроме того, общинам предлагается разрешить ограничивать перевод арендных квартир в поэтажную собственность, то есть продажу отдельных квартир в доме как самостоятельных объектов недвижимости.

Чего добивается инициативный комитет

Инициативный комитет хочет защитить жителей от «несправедливого» расторжения договоров аренды со всеми жильцами дома. По замыслу авторов инициативы, это должно замедлить процесс вытеснения людей, давно живущих в своих районах и общинах, и помочь сохранить местную социальную и культурную среду. Комитет уверен, что инициатива позволит предотвратить злоупотребления с арендной платой без использования налоговых средств и при этом не остановит строительную активность.

Что предлагает встречный проект кантонального парламента

Встречный контрпроект кантонального парламента направлен на то, чтобы предотвращать расторжение договоров со всеми жильцами дома или делать такие случаи социально более приемлемыми, но без вмешательства в арендные ставки и в права частной собственности. Собственники должны будут сначала проверить, можно ли провести строительные работы в заселённом доме или поэтапно, без полного освобождения здания.

Если расторжения договоров избежать невозможно, арендодатели должны будут письменно предупредить жильцов минимум за год и помочь им в поиске новой квартиры. Эти правила должны будут действовать по всему кантону, но только в отношении крупных строительных проектов, то есть в случаях, когда уведомления о расторжении договоров получают сразу не менее 20 домохозяйств.

Что говорят противники инициативы и встречного проекта

Инициативный комитет отвергает встречный контрпроект, потому что, по его мнению, он ничего не меняет в жилищном кризисе и имеет лишь «символический эффект». Сторонники инициативы считают, что встречное предложение ничего не предлагает в плане противодействия чрезмерному повышению арендной платы после реконструкции, из-за которого расторжение договоров со всеми жильцами дома вообще становится выгодным для собственников.

Кантональный парламент, напротив, критикует собственно инициативу. По его мнению, государственный контроль над арендной платой ещё сильнее сократит предложение жилья на рынке, дополнительно подтолкнёт цены и затормозит санацию старых зданий. Кроме того, как показывает пример Женевы, такая модель защищает только часть арендаторов, тогда как люди, ищущие себе квартиру, всё равно будут сталкиваться с повышением арендной платы.

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