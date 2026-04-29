Инициатива против Швейцарии с населением в 10 млн может получить большинство

Большинство граждан проголосовало бы за инициативу «Против Швейцарии с населением в 10 миллионов человек», если бы голосование прошло сегодня. Keystone-SDA

Инициатива «Против Швейцарии с населением в 10 млн человек» может получить большинство голосов. Согласно итогам опроса, проведенного газетой 20 Minuten и медиахолдингом Tamedia, 52% респондентов намерены 14 июня 2026 года проголосовать за эту инициативу.

1 минута

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Majority in favour of 10 million Swiss population cap, claims survey Читать далее Majority in favour of 10 million Swiss population cap, claims survey

Français fr Une majorité favorable à l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions» Оригинал Читать далее Une majorité favorable à l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions»

В середине апреля 46% опрошенных собирались её отвергнуть, ещё 2% тогда не определились. Опрос провёл на прошлой неделе институт изучения общественного мнения Leewas. При этом сам институт указывает на «определённую нестабильность» электоральных настроений. В предыдущем опросе в марте 2026 года за инициативу были готовы проголосовать только 45% респондентов, против — 47%.

Показать больше

В ноябре 2025 года соотношение составляло 48% за и 41% против. Чёткой тенденции пока не видно. Полная неопределённость сохраняется и по второму вопросу, вынесенному на голосование, референдуму по вопросу реформы гражданской альтернативной службы без оружия: сейчас 46% опрошенных поддерживают этот проект и столько же, 46%, выступают против него.

Показать больше

Показать больше

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Показать больше

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch