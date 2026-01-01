Президент Швейцарии: «Если границы закроются, то есть мы будем раз в два дня»

Ги Пармелен работает в составе Федерального совета Швейцарии уже 10 лет. В эксклюзивном интервью порталу Swissinfo он говорит о будущем отношений Швейцарии с США, о месте Конфедерации в быстро меняющемся мире и о сложностях, с которыми ему приходилось сталкиваться в качестве управленца в кризисных ситуациях.

Swissinfo. Господин Пармелен, вас уже во второй раз избрали Федеральным президентом Швейцарии. В ходе голосования в парламенте вы получили 203 голоса из 210 действительных бюллетеней — это лучший результат за последние четыре десятилетия. В чём секрет вашей популярности?

Ги Пармелен. Обычно я говорю, что этот вопрос следовало бы задать избравшим меня парламентариям. Но, если поразмыслить, думаю, что многое объясняется структурой моего министерства. Оно охватывает сельское хозяйство, образование, научные исследования, экономику и взаимодействие с социальными партнёрами. Это означает, что я нахожусь в контакте практически со всеми парламентскими комиссиями. Поэтому-то многие парламентарии хорошо меня знают и понимают, как я работаю.

Ги Пармелен: кратко о персоне президента Ги Пармелен (Guy Parmelin) входит в состав правительства (Федерального совета Швейцарии) с 2015 года. Сначала возглавлял Федеральный департамент / министерство обороны, защиты населения и спорта (Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, VBS), в 2019 году перешёл на должность главы Федерального департамента / министерства экономики, образования и научных исследований (Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, WBF). Обязанности Федерального президента Швейцарии он уже один раз исполнял в 2021 году, в самый разгар пандемии COVID‑19. Ги Пармелен родился в 1959 году в общине Бюрсен (Bursins), кантон Во (Vaud), в семье фермеров и виноградарей. Получив профессиональное образование в области сельского хозяйства, он сдал экзамен на федеральный диплом виноградаря и продолжил вести семейное хозяйство. В 2003 году был избран депутатом Национального совета (большой палаты парламента) от Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC), представляющей правоконсервативный политический спектр. На международной арене он привлёк к себе внимание в 2021 году, когда принимал в Женеве саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Ги Пармелен известен своим прямым стилем общения, сочетающим юмор с подчёркнутой открытостью и близостью к собеседнику. Он встаёт в 5:30 утра — это своеобразный рекорд среди всех членов правительства. Ведёт закрытую от СМИ семейную жизнь, женат, активно общается с племянниками и племянницами. Его отцу — более 90 лет.

Swissinfo. В СМИ утверждают, что этот год, не исключено, будет последним вашим годом в составе Федерального совета. Но может быть столь убедительное переизбрание побудит вас все же остаться в составе кабинета подольше?

Ги Пармелен. Я всегда говорил, что избран на весь нынешний легислатурный период (то есть до парламентских выборов октября 2027 года. — Прим. ред.). Разумеется, могут возникнуть проблемы со здоровьем, так что в этом смысле важно сохранять скромность. Однако до тех пор, пока у меня есть внутренний огонь и желание работать со своей командой, я буду продолжать трудиться.

«Мы должны расширять сеть партнёрств, но Соединённые Штаты для Швейцарии остаются незаменимым партнером». Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

Swissinfo. Ваш первый президентский год в 2021 году пришёлся на период пандемии Covid-19. Какие уроки вы извлекли из этого особенно напряжённого для вас года и сможете ли применить этот опыт во время своего второго президентского срока?

Ги Пармелен. Кризис, связанный с Covid-19, был совершенно непредсказуемым. Поэтому я с тех пор усвоил, что всегда нужно быть готовым ко всему. Я часто говорю, что сейчас переживаю уже пятый кризис: после пандемии последовала война в Украине и её негативные последствия для нашего энергоснабжения, затем наступил кризис вокруг банка Credit Suisse, а теперь вот еще (американские) таможенные пошлины. Лучшее, что могло бы произойти сейчас как для Швейцарии, так и для всего мира, — это стабилизация положения, с тем чтобы мировая экономика вновь запустилась и чтобы наши компании получили оптимальные экспортные условия.

Swissinfo. В переговорах о заключении таможенного соглашения с Соединёнными Штатами наблюдалось очень тесное взаимодействие между бизнесом и государством. Является ли это признаком слабости швейцарской дипломатии?

Ги Пармелен. Нет, я так не считаю. В нашей стране иногда забывают, что государственный и частный сектора всегда должны работать вместе. Именно экономика создаёт те самые доходы, за счёт которых финансируются системы социального страхования и образования. Необходимо примирить экономику с политикой и органами власти. Если экономика функционирует хорошо, то федеральный центр, кантоны и общины тоже способны выполнять свои задачи надлежащим образом. И тогда выигрывают все. Но я хочу быть предельно ясным: переговоры (с американской стороной) ведёт Швейцарская Конфедерация, а не частный бизнес.

Swissinfo. На данный момент в том, что касается пошлин, существует лишь необязывающая декларация о намерениях, а значит, её ещё можно взять и отменить. Не опасаетесь ли вы, что Дональд Трамп опять поменяет своё мнение?

Ги Пармелен. В политике никогда ни в чём нельзя быть уверенным. Но когда Швейцария берёт на себя какие-то обязательства, то она их всегда выполняет. Мы хотим превратить эту декларацию в юридически обязывающее соглашение, и Соединённые Штаты также этого хотят. Я договорился с представителем США по торговле Джеймисоном Гриром действовать быстро: подготовить проект, провести консультации с парламентскими комиссиями и кантонами. Всё это уже сделано, и мы готовы на этой основе вести переговоры с американской стороной. Частные инвестиции последуют, фармацевтическая отрасль уже это подтвердила. Другие страны тоже не скупились на обещания, однако американцы видят, что реальных результатов там пока нет.

«После пандемии была война в Украине, затем кризис вокруг банка Credit Suisse, а теперь — американские тарифы. Я переживаю уже пятый кризис». Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

Swissinfo. Пресса уже сравнила соглашение, заключённое Соединёнными Штатами с девятью фармацевтическими компаниями, с концом банковской тайны (по счетам нерезидентов), полагая, что Швейцария под американским давлением пошла на значительные уступки. Разделяете ли вы эту оценку?

Ги Пармелен. Нет, это не одно и то же. Это соглашение было заключено частным сектором экономики, и касается оно восьми стран, а не только одной Швейцарии. Мы, со своей стороны, создали рабочую группу, с тем чтобы выработать стратегию укрепления позиций швейцарской фармацевтической отрасли. Если мы хотим сохранить у себя хотя бы часть фармацевтического сектора, то нам необходимо улучшать рамочные условия хозяйствования. Любые компании стремятся быть ближе к своим рынкам, к Соединённым Штатам, к Китаю, а в перспективе, возможно, и к Индии. Против этого не пойдешь при всем желании, но при этом можно все-таки сохранить здесь, у нас, потенциал научных исследований и часть рабочих мест. Работа (упомянутой рабочей группы) будет сосредоточена именно на создании благоприятных рамочных условий с целью привлечения в страну инвестиций, которые шли бы в сферу инноваций при одновременном недопущении резкого увеличения расходов на здравоохранение.

Swissinfo. Швейцария все-таки пошла на значительные уступки американской стороне. Однако в переговорах с Европейским союзом она проявляет куда большее упорство. Оправданна ли такая политика, учитывая, что Европейский союз является нашим главным торговым партнёром?

Ги Пармелен. Я не считаю, что мы пошли на большие уступки. Швейцария ведёт переговоры, защищая свои интересы. У нас есть три основных партнёра: Европейский союз, Соединённые Штаты и Китай. Они взаимно дополняют друг друга, и, помимо этого, мы в целом просто обязаны диверсифицировать наши внешние связи. В этом и заключается главный урок нынешнего кризиса мультилатерализма: необходимо расширять сеть партнёрств. Именно поэтому у нас есть соглашения о свободной торговле (ССТ), например с Индией. Но Соединённые Штаты остаются незаменимым партнером. У нас нет выбора — мы обязаны защищать свои интересы.

Swissinfo. Во время вашего первого президентского срока вам было поручено закрыть тему Рамочного соглашения с Брюсселем. Оно так и не состоялось. В 2026 году вам предстоит отправиться в Брюссель, чтобы подписать новый Третий пакет секторальных соглашений с Европейским союзом, причем вопреки позиции вашей же собственной партии. Как вы намерены справиться с таким вызовом?

Ги Пармелен. Ситуация совершенно ясна: решения у нас принимает Федеральный совет, у политических партий совсем иная роль. В 2021 году я представлял в Брюсселе позицию правительства, объясняя, что Рамочное соглашение было документом, недостаточно хорошим для Швейцарии. На этот раз Федеральный совет считает, что новый пакет соглашений с ЕС носит сбалансированный характер и он может быть подписан. Так сложилось, что именно мне и предстоит донести эту позицию от имени правительства (до европейской стороны). Далее последуют парламентский процесс и всенародное голосование на референдуме.

«Мы, может быть, медленно принимаем решения, но в критический момент мы умеем действовать быстро и эффективно». Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

Swissinfo. Что произойдёт, если эти соглашения будут отвергнуты народом?

Ги Пармелен. Я не берусь предсказывать будущее. Если это произойдёт, то нам придётся подумать о том, как отреагирует Европейский союз на народный вотум, который не будет ни решением парламента, ни решением Федерального совета.

Swissinfo. Инициатива вашей партии «Против Швейцарии с населением в 10 млн человек» («Keine 10-Millionen-Schweiz!») может подорвать основу нового Третьего пакета соглашений с ЕС. Вам придётся выступать против собственной партии, что вновь поставит вас в сложное положение. Вас не пугает такая перспектива?

Ги Пармелен. У нас в кабмине есть механизм внутренних дебатов, после чего принимается общее решение. В данном случае Федеральный совет пришёл к выводу, что эта инициатива создаёт для экономики серьёзные риски. Поэтому мы будем ей противодействовать и объяснять эти риски населению. Если она будет одобрена, то её придётся, конечно, выполнять, но я не занимаюсь политической фантастикой.

Swissinfo. Иммиграция является важнейшим двигателем швейцарской экономики. Какой, по-вашему, объём иммиграции является для нашей страны предельно допустимым?

Ги Пармелен. Так вопрос ставить нельзя. Население беспокоит постоянное увеличение численности тех, кто живет в стране, из-за чего инфраструктура становится всё более дорогой и перегруженной. Но Швейцария всегда проводила миграционную политику, ориентированную на потребности экономики, и так будет продолжаться и впредь. Есть ли где-то определённый верхний предел? Граждане, во всяком случае, его наличие ощущают. Это чрезвычайно сложная тема. Очевидно одно: инициатива «Против Швейцарии с населением в 10 млн человек» является источником значительных рисков и для нашей экономики, и для (всеобщего) благополучия.

Swissinfo. Мировая политика развивается все более ускоряющимся темпом. Швейцария же, в свою очередь, сохраняет свой собственный неспешный ритм. Это преимущество страны или её недостаток?

Ги Пармелен. Федерализм обеспечивает близость политики к населению, и это очень важно. Однако он и в самом деле замедляет многие процессы, что может привести в ситуации конкурентной борьбы к потере времени. В то же время эта медлительность позволяет нам наблюдать за другими и избегать их ошибок.

Swissinfo. Но, например, в сфере соглашений о свободной торговле как раз необходимо действовать оперативно. Не оказывается ли тут Швейцария в невыгодном положении?

Ги Пармелен. Мы сумели проявить достаточную гибкость. Мы заключили ССТ с Индией раньше Европейского союза, а с блоком МЕРКОСУР — сразу после него. Главный вопрос сейчас состоит в его ратификации. Если ЕС начнёт применять соглашение с МЕРКОСУР раньше Швейцарии, то европейские компании получат таможенные льготы, а швейцарские — нет, из-за чего наши товары окажутся на 30–35% дороже и будут менее конкурентоспособны. Поэтому тут крайне важно действовать быстро, даже если у нас по этому соглашению ещё придется проводить референдум. Нам предстоит убедить население в том, что этот документ отвечает нашим общим интересам.

Swissinfo. Курс швейцарского франка остаётся высоким. Радует ли это министра экономики?

Ги Пармелен. К счастью, денежно-кредитная политика относится к компетенции ЦБ. Сила франка отражает международное доверие к нашей экономике и к нашим общественно-политическим институтам. Однако для экспортной промышленности это обстоятельство является серьёзным препятствием.

«Сельское хозяйство — это наша страховка, база нашей продовольственной безопасности: если границы закроются, то питаться мы будем раз в два дня». Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

Swissinfo. До избрания в Федеральный совет вы были фермером, накопив солидный опыт практической работы. Что из этого опыта особенно актуально для вас сегодня?

Ги Пармелен. Без лишней скромности скажу, что я, как мне кажется, хорошо понимаю проблемы этой отрасли. Часто забывают, что сельское хозяйство — это наша страховка, база продовольственной безопасности. Однако (при нашей значительной зависимости от импорта) закрытие границ означало бы реальный дефицит вплоть до необходимости жёстко нормировать потребление.

При этом наши сельхозпроизводители зажаты, с одной стороны, между природоохранными требованиями, а с другой — необходимостью все-таки производить свою продукцию с учетом того, что между тем, что потребители декларируют, и тем, как они ведут себя на практике, существует порой значительная дистанция. Все хотят есть здоровые и качественные продукты, но не все готовы платить за них соответствующую цену. А те, кто выступает за защиту окружающей среды, порой садятся в машину и едут за покупками подешевле за границу, вместо того чтобы дойти пешком до деревенского магазина.

Swissinfo. В сельском хозяйстве результат труда виден сразу, тогда как в политике и государственном управлении все процессы идут куда медленнее. Насколько вам комфортен такой темп?

Ги Пармелен. Так уж устроена наша система: она работает медленно, но она все равно функционирует. И в экстренных ситуациях мы все-таки умеем действовать быстро. Во время пандемии мы, все семеро членов Федерального совета, задействовали инструмент чрезвычайного законодательства и фактически приостановили значительную часть экономической деятельности.

Это был самый трудный момент в моей карьере: мы понимали, что такие меры приведут к серьёзным последствиям для промышленных предприятий. Но благодаря так называемым ковидным кредитам нам удалось избежать самого худшего. Компании смогли начать получать деньги немедленно, сразу после обнародования информации о принятии таких мер поддержки экономики. В других странах ничего такого не было. Швейцария нередко медлит с решениями, но в момент их реализации она демонстрирует куда большую эффективность, чем многие другие страны.

Swissinfo. Под каким девизом знаком вы хотели бы провести свой президентский год?

Ги Пармелен. Я не выбирал себе никакого девиза. Я нередко видел, как иные коллеги выбирали для себя какой-то лозунг, а затем из-за кризисов или неожиданных событий были вынуждены от него отказываться. Прежде всего, я хотел бы примирить экономику и политику. Объяснить всем, что даже если мир вокруг изменился, мы можем доверять самим себе: у Швейцарии есть для этого отличные базовые условия. И, что особенно важно, надо идти навстречу людям, слышать их заботы и объяснять, какие именно решения мы принимаем и почему.

Swissinfo. Уже в январе вы будете председательствовать на заседаниях Федерального совета. Как вы готовитесь к выполнению этой задачи?

Ги Пармелен. Моё преимущество состоит в том, что у меня уже есть в активе один год президентского опыта, полученного в особенно сложных условиях из-за пандемии Covid. Заседания правительства тогда часто затягивались допоздна. Мне приходилось звонить коллегам, иногда даже за полночь, чтобы подготовить их к этим заседаниям. Давление на нас было огромным. Сегодня вся система работает куда лучше: статистика показывает, что мы в кабмине ответили на значительно большее, чем в прошлом, число парламентских обращений, затратив при этом заметно меньше рабочего времени. Мы повысили эффективность нашей работы, и я надеюсь, что этот результат удастся сохранить, даже несмотря на все грядущие трудности.

