The Swiss voice in the world since 1935
Вход на сайт
Внешняя политика

Европа и Швейцария укрепляют связи с МЕРКОСУР

Автомобильный завод Volkswagen в Сан-Бернарду-ду-Кампу (São Bernardo do Campo), Бразилия, 28 июня 2023 года.
Автомобильный завод Volkswagen в Сан-Бернарду-ду-Кампу (São Bernardo do Campo), Бразилия, 28 июня 2023 года. Keystone

Вашингтон вводит новые торговые барьеры, в ответ Европа активизирует сотрудничество с другими торговыми партнерами, стремясь ускорить подписание соглашений о свободной торговле (ССТ) со странами MERCOSUR. Швейцария, следуя примеру Европейского союза, играет в переговорах по новым ССТ ключевую роль, выступая от имени Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

Этот контент был опубликован на
13 минут

Я возглавляю испаноязычную редакцию SWI swissinfo.ch, которая обеспечивает высокое качество наших публикаций и делает их понятными для испаноязычного населения из более чем 20 стран. Кроме того, работаю в команде журналистов, специализирующихся на международных отношениях. Освещение текущих событий и отношений со Швейцарией - неотъемлемая часть моей работы. Журналистка с более чем 30-летним опытом работы в области журналистских расследований, телерадиовещания, производства мультимедийного контента и распространения информации в социальных сетях.

Показать больше

Заявления Дональда Трампа о введении новых тарифов в отношении товаров из Европы вызвали в мире широчайший резонанс. Американский президент заявляет, что ЕС получает односторонние выгоды за счет США. Однако эти заявления не соответствуют реальным данным: положительное сальдо торгового баланса ЕС с США составляет лишь около 3%. По данным Евростата, США остаются крупнейшим рынком сбыта европейских товаров. В то же время они занимают второе место среди поставщиков товаров в ЕС, уступая Китаю и опережая Великобританию и Швейцарию.

Двузначный спад мирового ВВП

«Европейский союз и США должны объединить свои усилия для защиты принципов многосторонней торговли и основанного на нормах и правилах международного порядка», — заявила Еврокомиссия в своем недавнем пресс-релизе. В ответ на глобальные вызовы ЕС усиливает механизмы торговой защиты, включая Инструмент против экономического принуждения (Anti-Coercion Instrument, ACIВнешняя ссылка) — механизм, введенный в 2024 году для защиты от экономического давления со стороны третьих стран. Этот инструмент позволяет ЕС реагировать на попытки внешнего давления: вначале применяются дипломатические меры, но в случае неудачи возможны и более решительные контрмеры — повышение тарифов, экспортные ограничения и запреты на инвестиции.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва (Luiz Inácio Lula da Silva, на втором плане) на 63-м саммите MERCOSUR в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 7 декабря 2023 года. В ходе той встречи лидеров MERCOSUR (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай) планировалась ратификация присоединения к ассоциации Боливии, подписание соглашения о свободной торговле с Сингапуром и новых переговоров с Европейским союзом (ЕС).
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва (Luiz Inácio Lula da Silva, на втором плане) на 63-м саммите MERCOSUR в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 7 декабря 2023 года. В ходе той встречи лидеров MERCOSUR (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай) планировалась ратификация присоединения к ассоциации Боливии, подписание соглашения о свободной торговле с Сингапуром и новых переговоров с Европейским союзом (ЕС). EPA/Antonio Lacerda

Этот инструмент укрепляет торговую и политическую автономию ЕС и может быть задействован в качестве крайней меры защиты от торгового шантажа. Всемирная торговая организация (ВТО), как подчеркнул Европарламент, хоть и имеет механизм разрешения торговых споров, но он не охватывает случаи откровенного экономического давления. На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе в январе 2025 года генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала (Ngozi Okonjo-Iweala) призвала мировых лидеров к сдержанности. Она напомнила, что исторически снижение тарифов всегда способствовало росту международной торговли и развитию экономики.

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Инг Цанг

Новые глобальные альянсы и положение малых стран

В мире стремительно формируются новые политические и экономические альянсы. Какой стратегии в данных условиях должны придерживаться малые страны, такие как Швейцария?

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Комментарии
Просмотреть обсуждение

«Если мы начнем отвечать взаимными мерами — будь то 25% или 60%, — мы вернемся в 1930-е годы. Это приведет к двузначным потерям мирового ВВП. И это была бы катастрофа.» В ЕС осознают, что тарифная война приведет к удорожанию многих видов товаров. С другой стороны, этот кризис может подтолкнуть страны, пострадавшие от американского протекционизма, к укреплению экономических связей с Европой, формируя некий «противовес» новой политике Вашингтона.

Швейцария занимает в этой ситуации более сдержанную позицию. Министр финансов и президент страны в 2025 году Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) заявила на встрече G20 в Кейптауне в конце февраля: «Швейцария не пострадает от последствий (возможного) торгового спора между США и ЕС.»

Формируется крупнейшая в мире зона свободной торговли

Пока Дональд Трамп (Donald Trump) разыгрывает «свои карты» и ведет агрессивную торговую политику, Европа активно диверсифицирует свои экономические связи, особенно в направлении Южной Америки. В декабре 2024 года Европейская комиссия и страны MERCOSUR — Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай — объявили о завершении переговоров по соглашению о свободной торговле (ССТ). Этот документ стал результатом более чем двух десятилетий сложных переговоров.

Теперь, с началом его ратификации, запущен процесс формирования крупнейшей в мире зоны свободной торговли. Рынок ЕС охватывает 450 миллионов человек, это крупнейший экономический блок мира. Ассоциация MERCOSUR объединяет 280 млн человек и играет ключевую роль в глобальной аграрной и сырьевой торговле. «Этот договор — не только экономическая возможность, но и политическая необходимость», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в Монтевидео в декабре 2024 года, подчеркивая в условиях современных геополитических вызовов его стратегическую значимость.

Экономическая политика — это и геополитика

Экономическая политика — это всегда и геополитика, а Швейцария остается одним из ключевых игроков в этой сфере. Страна уже также заметно продвинулась в переговорах о соглашении с MERCOSUR, выступая в переговорах по ССТ с ним от имени Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), в которую также входят также Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенштейн. «Переговоры могут завершиться в первой половине 2025 года, а соглашение может быть подписано во второй», — заявил на днях Николя Бидо (Nicolas Bideau), пресс-секретарь министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса (Ignazio Cassis).

С 3 по 7 февраля 2025 года Иньяцио Кассис и Николя Бидо посетили Парагвай, Бразилию и Боливию, с тем чтобы ускорить переговорный процесс. Боливия, ставшая полноправным членом MERCOSUR только лишь в июле 2024 года, контактирует с ЕС через Брюссель, тогда как Швейцария ведет с ней от имени ЕАСТ переговоры напрямую, контактируя сразу с правительством в Ла-Пасе. Таким образом, Швейцария стремится укрепить сотрудничество с Боливией, которая, вместе с Аргентиной и Чили, входит в стратегически важный «литиевый треугольник» — крупнейший в мире источник лития.

Внешний контент

Ключевым экономическим партнером Швейцарии в Латинской Америке остается Бразилия: в это стране она входит в пятерку крупнейших иностранных инвесторов. В 2025 году Бразилия председательствует в группе БРИКС, на которую Дональд Трамп (Donald Trump) оказывает давление, угрожая введением тарифов. В этих условиях Иньяцио Кассис и его бразильский коллега Мауро Виейра (Mauro Vieira) договорились как можно быстрее завершить переговоры по ССТ.

Швейцария поддерживает свободную торговлю, но не безоговорочно

«Новые соглашения о свободной торговле имеют ключевое значение для Швейцарии в качестве экспортоориентированной экономики. Глобальная торговая система испытывает сейчас давление из-за нарастающих торговых противоречий, и каждое такое соглашение помогает постепенно улучшать условия работы для наших фирм и компаний», — отметил Ян Аттесландер (Jan Atteslander), член исполнительного совета economiesuisse, ведущей швейцарской бизнес-организации.

Соглашение с MERCOSUR, по его словам, может вскоре дополнить уже действующие торговые договоры, которые Швейцария заключила на двустороннем уровне или в рамках ЕАСТ. В последние годы эта страна, напомним, подписала аналогичные соглашения с Индией, Косово и Таиландом. Швейцарский союз фермеров (Schweizer Bauernverband) занимает более критическую позицию. Его пресс-секретарь Сандра Хельфенштайн (Sandra Helfenstein) подчеркнула: «Мы ожидаем, что правительство Швейцарии в соглашении с MERCOSUR обеспечит учет особенностей швейцарского сельского хозяйства: высокие затраты, строгие нормативные требования к производству, сложный рельеф нашей местности и другие факторы». После окончательной доработки и подписания соглашение должно пройти ратификацию в парламенте.

Читайте также:

Показать больше
Кому выгодны соглашения о свободной торговле со Швейцарией?

Показать больше

Кому выгодны соглашения о свободной торговле со Швейцарией?

Этот контент был опубликован на Швейцария заключила с 45 странами или группами стран в общей сложности 35 соглашений о свободной торговле (ССТ). Кому они выгодны?

Читать далее Кому выгодны соглашения о свободной торговле со Швейцарией?

Теоретически, после этого может быть инициирован необязательный референдум. Какие факторы могут осложнить процесс ратификации? «Красная линия для меня и других членов Швейцарской народной партии (SVP) очевидна: наши фермеры не должны быть принесены в жертву», — заявил национальный советник (депутат большой палаты федерального парламента) SVP от кантона Вале Жан-Люк Аддор (Jean-Luc Addor). «Сельскохозяйственный сектор стран MERCOSUR не подчиняется тем же стандартам, что и наш, особенно в вопросах использования определенных продуктов».

У стран MERCOSUR нет причин торопиться

Седрик Дюпон (Cédric Dupont), профессор Центра международных исследований (Graduate Institute of International and Development Studies) Женевского университета, отмечает: «Швейцария и так не применяет импортные таможенные тарифы к странам MERCOSUR, поэтому они не получат ощутимых торговых выгод (от заключения ССТ), особенно если Берн не пойдет на заметные уступки в сельскохозяйственной сфере. Однако такие уступки у нас пока даже не рассматриваются: Швейцария всегда защищает свою аграрную отрасль, имеющую для экономики страны ключевое значение».

По его мнению, при наличии политической воли с обеих сторон MERCOSUR и ЕАСТ могли бы подписать соглашение о свободной торговле уже очень скоро. «Но страны MERCOSUR пока не проявляют особого интереса к этому», — добавляет Седрик Дюпон. Остается неясным, насколько высоко этот договор вообще находится в списке приоритетов MERCOSUR, особенно с учетом того, что для стран блока он значительно менее важен, чем аналогичное соглашение с ЕС. Тем не менее Седрик Дюпон уверен, что для Швейцарии значение этого соглашения возросло, даже несмотря на то, что её торговля с MERCOSUR все еще уступает по объемам торговле Швейцарии с ЕС, Китаем и США.

Маленький рынок с высокой покупательной способностью

Оскар Эдуардо Фернандес-Гильен (Oscar Eduardo Fernández-Guillén), специалист по латиноамериканской интеграции из Буэнос-Айреса, считает, что соглашение с ЕАСТ имеет «относительное значение» для стран MERCOSUR. В отличие от ЕС — крупнейшего экономического блока, ЕАСТ — это небольшой рынок с 15 миллионами человек. «Но это страны с одним из самых высоких доходов на душу населения в мире», — отмечает Фернандес-Гильен.

На ЕАСТ приходится всего 1% от общего объема торговли стран MERCOSUR, тогда как Китай занимает 30%. Тем не менее торговые переговоры имеют значение сами по себе, поскольку их итоги, соглашения о свободной торговле, формируют четкие правила экономических отношений. Кроме тарифных условий, они регулируют и инвестиционные нормы, с чем соглашаются и Седрик Дюпон (Cédric Dupont), и Оскар Эдуардо Фернандес-Гильен.

Внешний контент

«Проблема для стран MERCOSUR в том, что стратегия их внешних переговоров определяется постоянно сменяемым председателем — в этом квартале это Аргентина — и не координируется наднациональными органами», — объясняет Оскар Эдуардо Фернандес-Гильен. Из-за этого краткосрочные политические интересы ставятся выше долгосрочных региональных стратегий, поэтому, по его словам, «MERCOSUR начиная с 2000 года просто спит». Кроме того, Дональд Трамп (Donald Trump) стремится изменить баланс сил в регионе, где Китай, против которого он также ведет торговую войну, уже заметно укрепил свои позиции.

«Мы рискуем увидеть противостояние между Бразилией при Луле, ориентированной на Россию и Китай, и Аргентиной при Хавьере Милее, ориентированной на США», — считает Мишель Сели Вегас (Michel Cély Vegas), президент женевского Центра обмена и сотрудничества с Латинской Америкой (CECAL). «Торговая политика Дональда Трампа в любом случае оказывает влияние на показатели инфляции и на реальные доходы населения, что побуждает ЕС и страны с высоким уровнем дохода на душу населения, такие как государства ЕАСТ, искать альтернативы с целью снижения степени своей зависимости от США», — считает Оскар Фернандес-Гильен.

Но, по его словам, в конечном итоге торговые соглашения не только способствуют развитию экономических связей, но и стимулируют инвестиции. Они ведут к созданию новых компаний, развитию производственных процессов и к увеличению числа рабочих мест в развивающихся и пороговых странах.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

Показать больше

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
141 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Инг Цанг

Новые глобальные альянсы и положение малых стран

В мире стремительно формируются новые политические и экономические альянсы. Какой стратегии в данных условиях должны придерживаться малые страны, такие как Швейцария?

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
45 Отметки «мне нравится»
42 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Посол Эквадора в Берне Вероника Бустаманте (Verónica Bustamante) и министр иностранных дел Швейцарии Иньясио Кассис подписали 24 июня 2024 года соглашение о представлении Швейцарией интересов Эквадора.

Показать больше

Швейцария будет посредничать между Мексикой и Эквадором

Этот контент был опубликован на Официальный Берн взял на себя обязанности посредника между Мексикой и Эквадором, разорвавшими дипломатические отношения.

Читать далее Швейцария будет посредничать между Мексикой и Эквадором
Как Китай следит за тибетским и уйгурским диаспорами в Швейцарии

Показать больше

Как Китай следит за тибетской и уйгурской диаспорами в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Исследование показывает, как Китай запугивает тибетцев и уйгуров в Швейцарии. Как на это отреагирует швейцарское правительство?

Читать далее Как Китай следит за тибетской и уйгурской диаспорами в Швейцарии
Семьдесят пять лет назад Швейцария стала одной из первых западных стран, признавших только что основанную Китайскую Народную Республику. Министр иностранных дел Китая Чоу Энь Лай (слева) с министром иностранных дел Швейцарии Максом Петипьером (Max Petitpierre; 1899–1994) во время визита в Швейцарию в 1954 г. Getty Images

Показать больше

Исполняется 75 лет дипотношениям между Швейцарией и Китаем

Этот контент был опубликован на Ровно 75 лет назад Швейцария стала одной из первых западных стран, признавших Китайскую Народную Республику.

Читать далее Исполняется 75 лет дипотношениям между Швейцарией и Китаем
ВЭФ важен не только для экономики, но и для политики. Швейцария, будучи страной-организатором, стремится показать себя в наилучшем свете. Keystone / Laurent Gillieron

Показать больше

Швейцария использует ВЭФ в качестве внешнеторговой площадки

Этот контент был опубликован на Форум в Давосе традиционно служит для Швейцарии площадкой торгово-экономической дипломатии. В этом году её активность на ВЭФ была особенно заметной.

Читать далее Швейцария использует ВЭФ в качестве внешнеторговой площадки
Вопрос, который сейчас волнует все мировые столицы, состоит в следующем: каким образом подготовиться к некоторым из наиболее радикальных внешнеполитических идей Трампа?

Показать больше

Как Швейцария должна готовиться ко второму пришествию Трампа?

Этот контент был опубликован на Как она могла бы и дальше поддерживать с Соединенными Штатами, своим ключевым торговым партнером, ровные и конструктивные отношения? Мнения экспертов.

Читать далее Как Швейцария должна готовиться ко второму пришествию Трампа?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR