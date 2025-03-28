Европа и Швейцария укрепляют связи с МЕРКОСУР

Автомобильный завод Volkswagen в Сан-Бернарду-ду-Кампу (São Bernardo do Campo), Бразилия, 28 июня 2023 года. Keystone

Вашингтон вводит новые торговые барьеры, в ответ Европа активизирует сотрудничество с другими торговыми партнерами, стремясь ускорить подписание соглашений о свободной торговле (ССТ) со странами MERCOSUR. Швейцария, следуя примеру Европейского союза, играет в переговорах по новым ССТ ключевую роль, выступая от имени Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

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Заявления Дональда Трампа о введении новых тарифов в отношении товаров из Европы вызвали в мире широчайший резонанс. Американский президент заявляет, что ЕС получает односторонние выгоды за счет США. Однако эти заявления не соответствуют реальным данным: положительное сальдо торгового баланса ЕС с США составляет лишь около 3%. По данным Евростата, США остаются крупнейшим рынком сбыта европейских товаров. В то же время они занимают второе место среди поставщиков товаров в ЕС, уступая Китаю и опережая Великобританию и Швейцарию.

Двузначный спад мирового ВВП

«Европейский союз и США должны объединить свои усилия для защиты принципов многосторонней торговли и основанного на нормах и правилах международного порядка», — заявила Еврокомиссия в своем недавнем пресс-релизе. В ответ на глобальные вызовы ЕС усиливает механизмы торговой защиты, включая Инструмент против экономического принуждения (Anti-Coercion Instrument, ACIВнешняя ссылка) — механизм, введенный в 2024 году для защиты от экономического давления со стороны третьих стран. Этот инструмент позволяет ЕС реагировать на попытки внешнего давления: вначале применяются дипломатические меры, но в случае неудачи возможны и более решительные контрмеры — повышение тарифов, экспортные ограничения и запреты на инвестиции.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва (Luiz Inácio Lula da Silva, на втором плане) на 63-м саммите MERCOSUR в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 7 декабря 2023 года. В ходе той встречи лидеров MERCOSUR (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай) планировалась ратификация присоединения к ассоциации Боливии, подписание соглашения о свободной торговле с Сингапуром и новых переговоров с Европейским союзом (ЕС). EPA/Antonio Lacerda

Этот инструмент укрепляет торговую и политическую автономию ЕС и может быть задействован в качестве крайней меры защиты от торгового шантажа. Всемирная торговая организация (ВТО), как подчеркнул Европарламент, хоть и имеет механизм разрешения торговых споров, но он не охватывает случаи откровенного экономического давления. На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе в январе 2025 года генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала (Ngozi Okonjo-Iweala) призвала мировых лидеров к сдержанности. Она напомнила, что исторически снижение тарифов всегда способствовало росту международной торговли и развитию экономики.

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«Если мы начнем отвечать взаимными мерами — будь то 25% или 60%, — мы вернемся в 1930-е годы. Это приведет к двузначным потерям мирового ВВП. И это была бы катастрофа.» В ЕС осознают, что тарифная война приведет к удорожанию многих видов товаров. С другой стороны, этот кризис может подтолкнуть страны, пострадавшие от американского протекционизма, к укреплению экономических связей с Европой, формируя некий «противовес» новой политике Вашингтона.

Швейцария занимает в этой ситуации более сдержанную позицию. Министр финансов и президент страны в 2025 году Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) заявила на встрече G20 в Кейптауне в конце февраля: «Швейцария не пострадает от последствий (возможного) торгового спора между США и ЕС.»

Формируется крупнейшая в мире зона свободной торговли

Пока Дональд Трамп (Donald Trump) разыгрывает «свои карты» и ведет агрессивную торговую политику, Европа активно диверсифицирует свои экономические связи, особенно в направлении Южной Америки. В декабре 2024 года Европейская комиссия и страны MERCOSUR — Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай — объявили о завершении переговоров по соглашению о свободной торговле (ССТ). Этот документ стал результатом более чем двух десятилетий сложных переговоров.

Теперь, с началом его ратификации, запущен процесс формирования крупнейшей в мире зоны свободной торговли. Рынок ЕС охватывает 450 миллионов человек, это крупнейший экономический блок мира. Ассоциация MERCOSUR объединяет 280 млн человек и играет ключевую роль в глобальной аграрной и сырьевой торговле. «Этот договор — не только экономическая возможность, но и политическая необходимость», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в Монтевидео в декабре 2024 года, подчеркивая в условиях современных геополитических вызовов его стратегическую значимость.

Экономическая политика — это и геополитика

Экономическая политика — это всегда и геополитика, а Швейцария остается одним из ключевых игроков в этой сфере. Страна уже также заметно продвинулась в переговорах о соглашении с MERCOSUR, выступая в переговорах по ССТ с ним от имени Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), в которую также входят также Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенштейн. «Переговоры могут завершиться в первой половине 2025 года, а соглашение может быть подписано во второй», — заявил на днях Николя Бидо (Nicolas Bideau), пресс-секретарь министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса (Ignazio Cassis).

С 3 по 7 февраля 2025 года Иньяцио Кассис и Николя Бидо посетили Парагвай, Бразилию и Боливию, с тем чтобы ускорить переговорный процесс. Боливия, ставшая полноправным членом MERCOSUR только лишь в июле 2024 года, контактирует с ЕС через Брюссель, тогда как Швейцария ведет с ней от имени ЕАСТ переговоры напрямую, контактируя сразу с правительством в Ла-Пасе. Таким образом, Швейцария стремится укрепить сотрудничество с Боливией, которая, вместе с Аргентиной и Чили, входит в стратегически важный «литиевый треугольник» — крупнейший в мире источник лития.

Внешний контент

Ключевым экономическим партнером Швейцарии в Латинской Америке остается Бразилия: в это стране она входит в пятерку крупнейших иностранных инвесторов. В 2025 году Бразилия председательствует в группе БРИКС, на которую Дональд Трамп (Donald Trump) оказывает давление, угрожая введением тарифов. В этих условиях Иньяцио Кассис и его бразильский коллега Мауро Виейра (Mauro Vieira) договорились как можно быстрее завершить переговоры по ССТ.

Швейцария поддерживает свободную торговлю, но не безоговорочно

«Новые соглашения о свободной торговле имеют ключевое значение для Швейцарии в качестве экспортоориентированной экономики. Глобальная торговая система испытывает сейчас давление из-за нарастающих торговых противоречий, и каждое такое соглашение помогает постепенно улучшать условия работы для наших фирм и компаний», — отметил Ян Аттесландер (Jan Atteslander), член исполнительного совета economiesuisse, ведущей швейцарской бизнес-организации.

Соглашение с MERCOSUR, по его словам, может вскоре дополнить уже действующие торговые договоры, которые Швейцария заключила на двустороннем уровне или в рамках ЕАСТ. В последние годы эта страна, напомним, подписала аналогичные соглашения с Индией, Косово и Таиландом. Швейцарский союз фермеров (Schweizer Bauernverband) занимает более критическую позицию. Его пресс-секретарь Сандра Хельфенштайн (Sandra Helfenstein) подчеркнула: «Мы ожидаем, что правительство Швейцарии в соглашении с MERCOSUR обеспечит учет особенностей швейцарского сельского хозяйства: высокие затраты, строгие нормативные требования к производству, сложный рельеф нашей местности и другие факторы». После окончательной доработки и подписания соглашение должно пройти ратификацию в парламенте.

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Теоретически, после этого может быть инициирован необязательный референдум. Какие факторы могут осложнить процесс ратификации? «Красная линия для меня и других членов Швейцарской народной партии (SVP) очевидна: наши фермеры не должны быть принесены в жертву», — заявил национальный советник (депутат большой палаты федерального парламента) SVP от кантона Вале Жан-Люк Аддор (Jean-Luc Addor). «Сельскохозяйственный сектор стран MERCOSUR не подчиняется тем же стандартам, что и наш, особенно в вопросах использования определенных продуктов».

У стран MERCOSUR нет причин торопиться

Седрик Дюпон (Cédric Dupont), профессор Центра международных исследований (Graduate Institute of International and Development Studies) Женевского университета, отмечает: «Швейцария и так не применяет импортные таможенные тарифы к странам MERCOSUR, поэтому они не получат ощутимых торговых выгод (от заключения ССТ), особенно если Берн не пойдет на заметные уступки в сельскохозяйственной сфере. Однако такие уступки у нас пока даже не рассматриваются: Швейцария всегда защищает свою аграрную отрасль, имеющую для экономики страны ключевое значение».

По его мнению, при наличии политической воли с обеих сторон MERCOSUR и ЕАСТ могли бы подписать соглашение о свободной торговле уже очень скоро. «Но страны MERCOSUR пока не проявляют особого интереса к этому», — добавляет Седрик Дюпон. Остается неясным, насколько высоко этот договор вообще находится в списке приоритетов MERCOSUR, особенно с учетом того, что для стран блока он значительно менее важен, чем аналогичное соглашение с ЕС. Тем не менее Седрик Дюпон уверен, что для Швейцарии значение этого соглашения возросло, даже несмотря на то, что её торговля с MERCOSUR все еще уступает по объемам торговле Швейцарии с ЕС, Китаем и США.

Маленький рынок с высокой покупательной способностью

Оскар Эдуардо Фернандес-Гильен (Oscar Eduardo Fernández-Guillén), специалист по латиноамериканской интеграции из Буэнос-Айреса, считает, что соглашение с ЕАСТ имеет «относительное значение» для стран MERCOSUR. В отличие от ЕС — крупнейшего экономического блока, ЕАСТ — это небольшой рынок с 15 миллионами человек. «Но это страны с одним из самых высоких доходов на душу населения в мире», — отмечает Фернандес-Гильен.

На ЕАСТ приходится всего 1% от общего объема торговли стран MERCOSUR, тогда как Китай занимает 30%. Тем не менее торговые переговоры имеют значение сами по себе, поскольку их итоги, соглашения о свободной торговле, формируют четкие правила экономических отношений. Кроме тарифных условий, они регулируют и инвестиционные нормы, с чем соглашаются и Седрик Дюпон (Cédric Dupont), и Оскар Эдуардо Фернандес-Гильен.

Внешний контент

«Проблема для стран MERCOSUR в том, что стратегия их внешних переговоров определяется постоянно сменяемым председателем — в этом квартале это Аргентина — и не координируется наднациональными органами», — объясняет Оскар Эдуардо Фернандес-Гильен. Из-за этого краткосрочные политические интересы ставятся выше долгосрочных региональных стратегий, поэтому, по его словам, «MERCOSUR начиная с 2000 года просто спит». Кроме того, Дональд Трамп (Donald Trump) стремится изменить баланс сил в регионе, где Китай, против которого он также ведет торговую войну, уже заметно укрепил свои позиции.

«Мы рискуем увидеть противостояние между Бразилией при Луле, ориентированной на Россию и Китай, и Аргентиной при Хавьере Милее, ориентированной на США», — считает Мишель Сели Вегас (Michel Cély Vegas), президент женевского Центра обмена и сотрудничества с Латинской Америкой (CECAL). «Торговая политика Дональда Трампа в любом случае оказывает влияние на показатели инфляции и на реальные доходы населения, что побуждает ЕС и страны с высоким уровнем дохода на душу населения, такие как государства ЕАСТ, искать альтернативы с целью снижения степени своей зависимости от США», — считает Оскар Фернандес-Гильен.

Но, по его словам, в конечном итоге торговые соглашения не только способствуют развитию экономических связей, но и стимулируют инвестиции. Они ведут к созданию новых компаний, развитию производственных процессов и к увеличению числа рабочих мест в развивающихся и пороговых странах.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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