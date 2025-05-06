Швейцария усиливает мониторинг телекоммуникаций

Количество операций по отслеживанию активности в сетях связи в 2024 году удвоилось по сравнению с предыдущим годом. Keystone / Peter Klaunzer

Правоохранительные органы и Федеральная разведывательная служба (NDB) инициировали в 2024 году вдвое больше операций по мониторингу коммуникационной активности, чем годом ранее.

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Об этом сообщила Служба надзора за почтовой и телекоммуникационной связью (Dienst Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr, DÜPFВнешняя ссылка), действующая как автономное подразделение Министерства юстиции. Впервые за многие годы резко увеличилось число запросов на ретроспективный анализ соединений через базовые станции мобильной связи.

Эта мера позволяет отследить все попытки связи, подключения к сети и передачи данных, зафиксированные в определённой зоне за заданный период времени — на основе технической информации, полученной от операторов сотовой связи.

Значительно выросло и количество запросов на право провести оперативное наблюдение в реальном времени, а также на реализацию следственными органами экстренных мер. Объём информации, переданный DÜPF правоохранителям, увеличился примерно на 20 %. При этом число операций, связанных с розыском подозреваемых, слегка сократилось.

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По официальной статистике, 43% всех операций в 2024 году были связаны с преступлениями против собственности — это более чем втрое выше, чем в предыдущем году. Количество ордеров по делам о преступлениях против жизни и здоровья выросло более чем в два раза. На 15% увеличились меры наблюдения в рамках расследований серьёзных нарушений законодательства о наркотических средствах.

Причины столь резкого усиления мониторинга в DÜPF назвать не могут, однако одним из факторов, вероятно, стала новая система финансирования, вступившая в силу в начале 2024 года. Ранее каждая такая операция требовала отдельной оплаты со стороны запрашивающего ведомства. Теперь расходы покрываются из фиксированного бюджета: четверть — за счёт центра, три четверти — за счёт кантонов. Это сделать властные ведомства менее сдержанными в плане подаче запросов.

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Служба DÜPF действует только по запросу правоохранительных органов или NDB и исключительно в рамках расследований тяжких преступлений. Проведение наблюдения допускается лишь при наличии обоснованных подозрений и в случае, если другие следственные меры оказались безрезультатными или если без наблюдения расследование окажется необоснованно затянутым.

Перед началом каждой операции требуется разрешение прокуратуры и суда. Для действий NDB предусмотрена отдельная процедура: необходимо одобрение Федерального административного суда и согласование со стороны Министерства обороны. При этом министр обороны обязан предварительно проконсультироваться с министром иностранных дел и министром юстиции и полиции. По данным DÜPF, в 2024 году Федеральная разведывательная служба санкционировала 106 мониторинговых операций. В 2023 году их было 46.

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