Швейцарцы готовы заниматься общественной работой

Итог исследования: около половины граждан Швейцарии готовы занять (почти) неоплачиваемые политические должности. SWI RSI SRF

А вы бы согласились занять политическую должность муниципального уровня просто из альтруизма, бесплатно, то есть даром? Согласно новому исследованию Базельского университета, почти половина граждан Швейцарии дала бы на этот вопрос положительный ответ. Но что делает одних более склонными к такому шагу, чем других?

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Теоретически, самая швейцарская политическая система мотивирует граждан иметь высокую степень готовности к политическому волонтёрству: страна строится снизу вверх, федеральный центр имеет полномочия по остаточному принципу, муниципальный уровень политической деятельности, в отличие от других стран, играет тут огромную роль.

Однако, как показало исследование на основе опроса «Как дела, Швейцария?», готовность к волонтёрству заметно варьируется в зависимости от пола, языкового региона и уровня образования. По словам руководителя исследования Алоиса Штуцера (Alois Stutzer) результаты удивили даже саму исследовательскую группу: 44% опрошенных уже задумывались о занятии (почти) бесплатной политической должности, а ещё 42% могли бы представить себе такую возможность — если бы их об этом попросили.

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Эти цифры в целом коррелируют с рекордным числом кандидатов, зарегистрированных на парламентских выборах октября 2023 года. Однако на уровне общин / коммун / муниципальных образований отдельным политическим партиям по-прежнему трудно находить желающих баллотироваться в местные органы власти. Поэтому авторы исследования подчёркивают важное различие между общей, скорее абстрактной готовностью заняться политической работой на общественных началах, и реальным решением баллотироваться на конкретную должность.

Теория и практика

Когда человек сталкивается с совершенно конкретными требованиями — временем, необходимыми знаниями, неизбежной публичностью со всеми порой неприятными «вытекающими» — он уже иначе оценивает свою готовность и способность совмещать политику с частной жизнью. И порой на этом этапе готовность пойти в локальную политику сразу улетучивается. Особенно показателен в этом плане пример молодёжи.

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Хотя молодые люди чаще заявляют о готовности включиться в политику — особенно если их об этом попросят — но реально они реже всего получают такие приглашения. По мнению Алоиса Штуцера, это указывает на то, что в сфере формирования нового политического поколения имеет место довольно большой неиспользованный потенциал. Но самое заметное различие исследование зафиксировало по гендерному признаку: женщины значительно реже выражают готовность баллотироваться на общественные должности, даже если их об этом просят.

Женщины менее мотированы

Относительно старших поколений это может быть связано с тем, что женщины в Швейцарии получили избирательные права на федеральном уровне лишь в 1971 году. Эти результаты также перекликаются с международными исследованиями из Европы и США, которые показывают, что женщины сами ниже оценивают свои политические компетенции, чем мужчины, а потому реже решаются участвовать в выборах. На национальном уровне в Швейцарии исследование выявило чёткое различие между немецкоязычной и франкоязычной Швейцарией.

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В последней низовая политическая активность выражена значительно слабее. Однако внутри одного языкового пространства также наблюдаются крупные различия между кантонами. Франкоязычные кантоны занимают нижнюю часть шкалы по уровню теоретической готовности людей идти в местную политику, но при этом они по этому показателю выглядят довольно однородно. В то же время италоязычный кантон Тичино демонстрирует высокую реальную вовлечённость людей в общественную работу.

Готовность к участию в локальной политике выше там, где у людей сильнее чувство общности и где проблемы воспринимаются все-таки в качестве решаемых. На индивидуальном уровне вовлечённость в политику также возрастает, если человек укоренён в своём социальном окружении, например, владеет жильём или участвует в работе общественных организаций и ассоциаций.

Исследование Базельского университета опирается на итоги опроса Wie geht’s, Schweiz? («Как дела, Швейцария?», ссылка на PDFВнешняя ссылка), проведённого НИИ gfs.bern по заказу швейцарской общественной вещательной корпорации SRG SSR в апреле и мае 2023 года. В опросе приняли участие 8 921 человек из 1 463 общин всех 26 кантонов Швейцарии. Портал SWI Swissinfo является автономным подразделением ТРК SRG SSR.

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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