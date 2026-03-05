Дизайн новых швейцарских франков разработают в Лозанне
Конкурс Швейцарского ЦБ на оформление новой серии банкнот выиграло дизайнерское бюро Emphase из Лозанны. Его проект дизайна на тему «Швейцария и её высотные ландшафты» в финале обошёл пять других концепций. Об этом сообщил Швейцарский национальный банк в среду 4 марта.
Теперь ЦБ официально поручил команде бюро Emphase Внешняя ссылкапроизвести графическую разработку десятой серии швейцарских банкнот. Согласно представленному проекту, на одной стороне банкнот будут изображены различные растения, а на другой — мотивы, связанные с архитектурой, культурой, транспортом и ландшафтами страны. Финальный вид купюр может заметно отличаться от конкурсного эскиза.
Решение о том, каким должен стать окончательный дизайн банкнот примет Совет Швейцарского национального банка. Выпуск новых банкнот ожидается не раньше начала 2030-х годов. В конкурсе первоначально приняли участие более 300 дизайнеров и дизайнерских команд, работающих в Швейцарии. Из них Национальный банк отобрал 12 концепций, которые затем оценивались в несколько этапов.
Помимо экспертного совета в обсуждении участвовала и широкая публика: летом 2025 года в общественном голосовании приняли участие более 100 000 человек. Все двенадцать конкурсных проектов будут представлены на выставке, которая пройдет с 5 по 15 марта на базе экспозиционного «Форума»Внешняя ссылка Швейцарского национального банка по адресу Fraumünsterstrasse 8 8001 Zürich.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
