Швейцарская политика

Дизайн новых швейцарских франков разработают в Лозанне

Дизайн-студия из Лозанны создает новый швейцарский
Конкурс Швейцарского ЦБ на оформление новой серии банкнот выиграло дизайнерское бюро Emphase из Лозанны. Keystone-SDA

Конкурс Швейцарского ЦБ на оформление новой серии банкнот выиграло дизайнерское бюро Emphase из Лозанны. Его проект дизайна на тему «Швейцария и её высотные ландшафты» в финале обошёл пять других концепций. Об этом сообщил Швейцарский национальный банк в среду 4 марта.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Теперь ЦБ официально поручил команде бюро Emphase Внешняя ссылкапроизвести графическую разработку десятой серии швейцарских банкнот. Согласно представленному проекту, на одной стороне банкнот будут изображены различные растения, а на другой — мотивы, связанные с архитектурой, культурой, транспортом и ландшафтами страны. Финальный вид купюр может заметно отличаться от конкурсного эскиза.

Показать больше
Швейцарский франк

Показать больше

Демократия

Как швейцарский франк стал одной из самых надёжных валют мира

Этот контент был опубликован на На референдуме 8 марта 2026 года швейцарские избиратели будут решать, нужно ли закрепить в Конституции «широкую доступность наличных денег».

Читать далее Как швейцарский франк стал одной из самых надёжных валют мира

Решение о том, каким должен стать окончательный дизайн банкнот примет Совет Швейцарского национального банка. Выпуск новых банкнот ожидается не раньше начала 2030-х годов. В конкурсе первоначально приняли участие более 300 дизайнеров и дизайнерских команд, работающих в Швейцарии. Из них Национальный банк отобрал 12 концепций, которые затем оценивались в несколько этапов.

Показать больше
Подготовлены двенадцать эскизов, по которым теперь планируется собрать мнения жителей страны.

Показать больше

Представлены эскизы новой серии швейцарских банкнот

Этот контент был опубликован на Подготовлены двенадцать эскизов, по которым теперь планируется собрать мнения жителей страны.

Читать далее Представлены эскизы новой серии швейцарских банкнот

Помимо экспертного совета в обсуждении участвовала и широкая публика: летом 2025 года в общественном голосовании приняли участие более 100 000 человек. Все двенадцать конкурсных проектов будут представлены на выставке, которая пройдет с 5 по 15 марта на базе экспозиционного «Форума»Внешняя ссылка Швейцарского национального банка по адресу Fraumünsterstrasse 8 8001 Zürich.

Показать больше
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Новости

