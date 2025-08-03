Часовая башня Цитглогге — механическое сердце Берна

«Мы видим то, что не видишь ты». Туристы у башни Цитглогге в Берне. Thomas Kern / Swissinfo

Эта приземистая башня расположена в самом центре Старого города Берна, там, где начинается старинная улица Крамгассе (Kramgasse). Вот уже пять столетий башня задаёт ритм и улице, и всему городу. Астрономические часы на ней и по сей день работают исключительно аналоговым образом на основе сложнейшего механизма.

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«Попробуйте почувствовать биение сердца Цитглогге», — говорит Доменико Бернабеи (Domenico Bernabei), городской экскурсовод и один из четырёх хранителей уникального часового механизма, невероятно запутанного переплетения шестерёнок, тросов и противовесов. Название башни буквально переводится с бернского диалекта немецкого языка как «Звонарная часовая башня» (Zyt — время, Glogge — колокол или часы).

Её роль в жизни города сложно переоценить — башня Цитглогге вместе с историческим центром Берна была в 1983 году включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Говорят также, что это один из немногих памятников истории и культуры, к которому можно подойти… с весьма прозаической целью: на его северной стене вот уже более века работает общественный писсуар. Но, конечно, не он сделал башню Цитглогге столь знаменитой.

Астрономические часы: больше чем просто время

Такие часы — это не просто привычный нам циферблат. Это сложнейший механизм, который показывает не только часы и минуты, но и фазы Луны, день недели, дату, знак зодиака, а также время восхода и захода Солнца. Своего рода целый механический «космос». Первые часы на ней появились в 13 веке, когда башня еще служила западными воротами древних городских укреплений. Но уже тогда на ней стояли первые еще простые астрономические часы.

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К 14 веку город разросся и это строение оказалась в самом его центре. Тогда башня временно стала женской тюрьмой, куда сажали, как гласит предание, женщин, уличённых в греховных связях с представителями духовенства. Камеры находилась на самом верхнем этаже с открытой восточной стеной — осуждённые были выставлены на милость ветрам и любопытных взглядов прохожих.

Всё изменилось после разрушительного пожара 1405 года. Башню переоборудовали в дозорную вышку, а в 1530 году мастером Каспаром Бруннером (Kaspar Brunner) на ней был установлен знаменитый часовой механизм, который с тех пор и приводит в движение не только циферблат, но и затейливое кукольное представление, известное далеко за пределами Берна.

предыдущий следующий Единственное время, когда все фигурки на башне двигаются одновременно, — это ровно в полдень. И об этом, что любопытно, знают далеко не все даже из тех, кто давно живёт в Берне. Thomas Kern / Swissinfo Сложный механизм на башне Цитглогге приводит в действие пневматические меха, благодаря которым золотой петух на фасаде поднимает крылья и издает свой знаменитый крик. Thomas Kern / Swissinfo Строгий Кронос уже несколько веков смотрит свысока на улицы старого Берна. Древнегреческий символ Времени на башне не только переворачивает песочные часы, но и напоминает горожанам о неумолимости хода времени. Thomas Kern / Swissinfo А кто это там, наверху? Да это… Thomas Kern / Swissinfo …шут, который начинает бить в колокольчики. Фигурка шута — ироничная деталь в строгом часовом механизме, напоминающая: даже точность не чужда юмору. Thomas Kern / Swissinfo С вершины башни открывается один из самых красивых видов на старый Берн. Цитглогге — это не только часы, но и смотровая площадка, откуда как на ладони видны крыши и улицы старого города. Thomas Kern / Swissinfo Доменико Бернабеи обучает тех, кто сам мечтает стать экскурсоводом по Берну. Секреты башни, равно как мастерство и любовь к этому городу, передаются от нынешних хранителей истории к следующим поколениям. Thomas Kern / Swissinfo Праздник к нам приходит: скоро башня отметит знаменательный юбилей. Thomas Kern / Swissinfo На северной стене башни работает один из самых старых общественных писсуаров города: с тех пор он стал почти такой же частью городской легенды, как и сами часы. Thomas Kern / Swissinfo Картина 1

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Посмотреть на всю эту законченную пьесу для механических часов можно в любой день. Но если хочется по-настоящему понять, как работает механическое сердце города, то вам придётся записаться на экскурсию внутрь башни Цитглогге, потому что только там можно увидеть исторический механизм в действии. Доменико Бернабеи (Domenico Bernabei) как раз не только сопровождает туристов на экскурсиях внутри башни, но и входит в узкий круг тех, кто ежедневно следит за работой уникального часового механизма.

Никакой электроники: чтобы завести механизм часов, нужны только мускулы и терпение. Каждые 27 часов тяжёлые грузы снова поднимают вручную, башня Цитглогге остаётся верна своим традициям начиная с 1530 года и по сей день. Thomas Kern / Swissinfo

«Я не знаю, сколько ещё людей в мире могут сказать, что они выполняют такую же работу. Это настоящая честь, оказанная нашей команде городом Берн», — говорит Доменико и с улыбкой добавляет, что название города, в котором он родился, было изначально зашифровано в его фамилии. Каждые 15 минут колокол отмечает прошедшие четверть часа и на вершине башни оживает фигура звонаря. Его зовут Ганс фон Танн (Hans von Thann), но это не конкретное лицо, а собирательный образ, распространённый в фольклоре Южной Германии и Швейцарии. Имя это восходит к старинным мифам о сельских жителях, следивших за временем и порядком в средневековых городах. Золотая статуя Ганса появилась на башне Цитглогге несколько позже, в 18 веке.

Город, который слушает своё время

Часовой механизм требует постоянного ухода. Каждые 27 часов кто-то из четырёх хранителей вручную поднимает особые противовесы. Именно они дают энергию для работы всех этих шестерёнок. Конструкция остаётся в оригинальном неизменном состоянии начиная с 1530 года. «Иногда кто-то забывает, что ему пора идти на смену, и башня замирает, — рассказывает Доменико Бернабеи. — Но тут же соседи начинают звонить по телефону и спрашивать: что-то случилось? Это ведь по-настоящему неотъемлемая часть истории и образа Берна, как река Аре или как медведь на его гербе».

Этот видеоролик позволяет бросить взгляд в святая святых Башни Цитглогге:

В будние дни в городе рядом с башней горожане, просто так, для души, часто сами играют на разных музыкальных инструментах — от скрипки до саксофона. Но вот наступает магический момент: часы бьют, фигурки оживают, медведи начинают свой круговой марш. Пожалуй, это лучший повод остановиться, прислушаться и почувствовать, как бьётся механическое сердце Берна. В Швейцарии тишина считается национальной добродетелью, но башня «Цитглогге» — это шум времени, который никому не мешает.

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