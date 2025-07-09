Производство полупроводников: что Швейцария делает иначе — и лучше!

Швейцарская индустрия производства компьютерных чипов развивается за счёт научных передовых научных исследований, а не прямых вливаний капитала. Keystone

Многие страны сейчас спешно инвестируют миллиарды в развитие своей собственной полупроводниковой отрасли. Швейцарская индустрия производства компьютерных чипов развивается за счёт передовых научных исследований, а не прямых вливаний капитала.

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США, Китай, Франция, Индия и Саудовская Аравия входят в число государств, стремящихся получить конкурентные преимущества в производстве чипов за счёт прежде всего многомиллиардных инвестиций в национальную полупроводниковую инфраструктуру. Швейцария, напротив, придерживается иной стратегии: она направляет свои довольно ограниченные бюджетные средства прежде всего в сферу НИОКР, отказываясь от прямого субсидирования сравнительно небольшого частного сектора высоких технологий.

Полупроводниковое производство представляет собой одну из ключевых и наиболее динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Микросхемы на полупроводниках используются не только в вычислительной технике и в области искусственного интеллекта, но и в передовом медицинском оборудовании, энергетике, пищевой промышленности, в транспортных системах, промышленной автоматике, телекоммуникациях и других электронных устройствах.

Структура отрасли и ведущие компании В полупроводниковое подразделение Swissmem, отраслевого объединения компаний электротехнической промышленности, на данный момент входят около четырех десятков профильных предприятий. К числу ключевых компаний относятся: EM Microelectronic (в составе Swatch Group) — производит микросхемы с низким энергопотреблением, включая Bluetooth-чипы для наручных часов. Hitachi Energy — выпускает силовые чипы для железнодорожной инфраструктуры, высоковольтных сетей, ветроэнергетики и солнечных установок. STMicroelectronics — франко-итальянская компания со штаб-квартирой в Швейцарии. U-Blox — разработка беспроводных полупроводников для GPS-систем в автомобильной и промышленной сферах. VAT — специализируется на вакуумных клапанах, фильтрующих из воздуха микрочастицы в «стерильных производственных зонах». Comet — производит оборудование на основе радиочастотной и рентгеновской технологии для тестирования и контроля. Inficon и Sensirion — выпускают датчики контроля среды (состав газа, давление, обнаружение утечек). Espros и AMS-Osram — компании в области оптоэлектроники и лазерных систем.

Согласно аналитическому исследованию, проведённому Европейским союзом в 2022 году, глобальный спрос на чипы в период с 2022 по 2030 год должен удвоиться. Прогнозы компаний McKinsey, PwC и других аналитиков подтверждают: к 2030 году годовой доход отрасли достигнет 1 триллиона долларов. И хотя Швейцария не входит в число глобальных лидеров в области производства полупроводников, в области научных разработок, а также в плане производства специализированных микросхем и оборудования для их изготовления она заняла вполне устойчивую нишу. Среди ключевых направлений швейцарских разработок — сенсоры, лазеры, вакуумные клапаны и системы нанесения сверхтонких плёнок.

Всё это технологии, критические важные для процессов в области полупроводникового производства. В швейцарской полупроводниковой отрасли и в смежных отраслях задействованы от 15 000 до 20 000 высококвалифицированных специалистов, производящих компоненты, в частности, для часовой промышленности, транспорта, для GPS-систем, мобильной электроники, ветрогенераторов и фотоэлектрических установок — эта техника идет преимущественно на экспорт. Для сравнения: в США, по прогнозу американской Ассоциации производителей полупроводников (US Semiconductor Industry Association), численность занятых в отрасли возрастёт к 2030 году с нынешних 345 000 человек до 460 000. Во Франции в отрасли работает более 50 000 сотрудников, в Великобритании — около 30 000.

Нарастающее внешнее давление

По данным германской исследовательской компании Statista, ожидаемый доход от продаж полупроводников в 2025 году в размере 1 млрд долларов обеспечит Швейцарии лишь 0,13% мирового рынка. Инициатива DigitalSwitzerlandВнешняя ссылка объединяет более 200 организаций с целью продвижения цифровой трансформации страны, выступая платформой для координации стратегических проектов в области технологий, образования и инноваций, в том числе в таких секторах, как полупроводники, искусственный интеллект и устойчивое производство.

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По ее мнению, швейцарская полупроводниковая промышленность сталкивается с суровой реальностью, особенно если сравнивать её производственные мощности с мировыми лидерами. «Происходит это в основном из-за ограниченного масштаба местного производства, сложностей в области поставок сырья и недостаточных инвестиций. Обостряется и мировая конкуренция: многие страны прицельно стремятся занять большую долю этого рынка и избавиться от зависимости от иностранных поставок».

Дополнительным негативным фактором стали ограничения, введённые США на экспорт чипов: формально они были нацелены на предотвращение технологического лидерства в критически важных секторах, включая ИИ, Китая и некоторых других стран. Уже администрация бывшего президента Джо Байдена исключила Швейцарию из перечня стран, допущенных к неограниченным поставкам американских микросхем. Несмотря на то, что Дональд Трамп впоследствии отказался от прежней экспортной архитектуры, нерешённые вопросы относительно полноценного доступа Швейцарии к стратегически важной американской продукции остаются нерешёнными и сейчас.

Государственная поддержка посредством вложений в науку

Для стимулирования внутренней полупроводниковой индустрии в США был принят закон CHIPS Act (2022), предусматривающий инвестиции за счет федерального финансирования в объеме 53 млрд долларов (43 млрд швейцарских франков). Китай создал свой инвестиционный фонд объёмом 47,5 млрд долларов, ЕС в рамках своего закона Chips Act выделил на эту отрасль 43 млрд евро (40 млрд франков). Значительные средства уже были вложены в полупроводниковую индустрию Великобританией, Индией, Францией и Саудовской Аравией.

Швейцарское правительство, напротив, пока не предоставляет субсидий частным компаниям в полупроводниковом секторе — ни в форме налоговых послаблений, ни путём прямых инфраструктурных инвестиций. Это соответствует национальной политике невмешательства в конкуренцию между частными экономическими субъектами. «Швейцария, возможно, и не повторит динамичную, ориентированную на прибыль модель Кремниевой долины — но действительно ли ей это нужно?» — указал Патрик Вермелингер, представитель организации Switzerland Global Enterprise, в мартовском выпуске журнала EPFL Dimensions.

Напомним, что Switzerland Global Enterprise (S-GE)Внешняя ссылка — это официальная организация по содействию экспорту, импорту и привлечению прямых иностранных инвестиций, она действует от имени Швейцарской Конфедерации и поддерживает швейцарские малые и средние предприятия (МСП) при их выходе на зарубежные рынки, предоставляя им консультации, рыночную аналитику и сеть международных контактов. Она также помогает иностранным компаниям открывать бизнес в Швейцарии.

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Так что на данном этапе федеральные средства направляются в Швейцарии преимущественно на поддержку профильных вузов, а также Швейцарского центра электроники и микротехнологий или Centre Suisse d’Électronique et de MicrotechniqueВнешняя ссылка, швейцарского некоммерческого научно‑технологического и внедренческого центра, основанного в 1984 году в Невшателе и занимающегося исследованиями и разработками в области микро- и наноэлектроники, прецизионного производства, цифровых технологий, фотоники, квантовых систем и источников устойчивой энергии.

Суперкомпьютер Alps и укрепление потенциала

Одним из смежных проектов, профинансированных за счет бюджета, стал суперкомпьютер Alps, запущенный в 2024 году. Первоначальные инвестиции в него составили около 100 млн швейцарских франков, ежегодные эксплуатационные расходы достигают 37 млн. Компьютер Alps используется в самых передовых исследованиях, проводимых Высшими техническими школами Цюриха и Лозанны (ETHZ и EPFL). По исследованиям в области полупроводников в Швейцарии был нанесен серьёзный удар после 2021 года, когда страна была частично исключена из научных программ ЕС на фоне срыва переговоров о модернизации системы двусторонних соглашений Берна и Брюсселя.

Для восполнения этого пробела в 2024 году Государственный секретариат по вопросам образования, исследований и инноваций (подразделение Минэкономики) запустил трёхлетнюю инициативу SwissChipsВнешняя ссылка с бюджетом 33,8 млн франков. «С помощью этой временной меры мы хотим сохранить лидирующие позиции Швейцарии в области полупроводниковых исследований, — говорит Кристоф Штудер, профессор ETHZ и руководитель программы SwissChips. — У нас есть множество малых и средних компаний, разрабатывающих микросхемы и остро нуждающихся в квалифицированных инженерах. Без передовых исследований мы не сможем обеспечить их кадрами».

От научных лабораторий к промышленной практике

Инновационные исследования уже приносят ощутимые технологические результаты. Одной из передовых швейцарских разработок стал фотонный чип-усилительВнешняя ссылка, созданный совместно EPFL и IBM, способный значительно повысить производительность дата-центров и так называемых HPC-систем (High-Performance Computing systems) — производительных вычислительных систем, предназначенных для выполнения сложных и ресурсоёмких задач, требующих больших объёмов вычислений и обработки данных. Такие системы отличаются высокой степенью параллелизма и мощностью, значительно превосходящей возможности обычных компьютеров.

Дочерняя компания Швейцарского центра электроники и микротехнологий (CSEM) под названием CCRAFTВнешняя ссылка разработала недавно новое поколение фотонных чипов для дата-центров сферы ИИ, телекоммуникационной отрасли и квантовых технологий. Финская химическая компания PiBond запустила стратегическое партнёрство с Институтом Пауля Шеррера (PSI) в области литографических материалов нового поколения, необходимых для современной микроэлектроники. Швейцарские компании поддерживают также тесные связи с образовательными учреждениями страны. Как отмечает, например, компания Comet, специализирующаяся на оборудовании для тестирования полупроводников, мы поддерживаем прочную сеть партнёрств в Швейцарии и за её пределами, тесно сотрудничая с ведущими научными институтами.

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