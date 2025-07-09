The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Швейцарский ИИ

Производство полупроводников: что Швейцария делает иначе — и лучше!

Швейцарская индустрия производства компьютерных чипов развивается за счёт научных передовых научных исследований, а не прямых вливаний капитала
Швейцарская индустрия производства компьютерных чипов развивается за счёт научных передовых научных исследований, а не прямых вливаний капитала. Keystone

Многие страны сейчас спешно инвестируют миллиарды в развитие своей собственной полупроводниковой отрасли. Швейцарская индустрия производства компьютерных чипов развивается за счёт передовых научных исследований, а не прямых вливаний капитала.

Этот контент был опубликован на
11 минут

Я пишу о стремительно развивающихся технологиях искусственного интеллекта и их потенциальном влиянии на жизнь общества. Родом из Англии, я некоторое время работал на BBC в Лондоне, а затем переехал в Швейцарию и стал сотрудником SWI swissinfo.ch.

Показать больше

США, Китай, Франция, Индия и Саудовская Аравия входят в число государств, стремящихся получить конкурентные преимущества в производстве чипов за счёт прежде всего многомиллиардных инвестиций в национальную полупроводниковую инфраструктуру. Швейцария, напротив, придерживается иной стратегии: она направляет свои довольно ограниченные бюджетные средства прежде всего в сферу НИОКР, отказываясь от прямого субсидирования сравнительно небольшого частного сектора высоких технологий.

Полупроводниковое производство представляет собой одну из ключевых и наиболее динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Микросхемы на полупроводниках используются не только в вычислительной технике и в области искусственного интеллекта, но и в передовом медицинском оборудовании, энергетике, пищевой промышленности, в транспортных системах, промышленной автоматике, телекоммуникациях и других электронных устройствах.

В полупроводниковое подразделение Swissmem, отраслевого объединения компаний электротехнической промышленности, на данный момент входят около четырех десятков профильных предприятий.

К числу ключевых компаний относятся:

EM Microelectronic (в составе Swatch Group) — производит микросхемы с низким энергопотреблением, включая Bluetooth-чипы для наручных часов.

Hitachi Energy — выпускает силовые чипы для железнодорожной инфраструктуры, высоковольтных сетей, ветроэнергетики и солнечных установок.

STMicroelectronics — франко-итальянская компания со штаб-квартирой в Швейцарии.

U-Blox — разработка беспроводных полупроводников для GPS-систем в автомобильной и промышленной сферах.

VAT — специализируется на вакуумных клапанах, фильтрующих из воздуха микрочастицы в «стерильных производственных зонах».

Comet — производит оборудование на основе радиочастотной и рентгеновской технологии для тестирования и контроля.

Inficon и Sensirion — выпускают датчики контроля среды (состав газа, давление, обнаружение утечек).

Espros и AMS-Osram — компании в области оптоэлектроники и лазерных систем.

Согласно аналитическому исследованию, проведённому Европейским союзом в 2022 году, глобальный спрос на чипы в период с 2022 по 2030 год должен удвоиться. Прогнозы компаний McKinsey, PwC и других аналитиков подтверждают: к 2030 году годовой доход отрасли достигнет 1 триллиона долларов. И хотя Швейцария не входит в число глобальных лидеров в области производства полупроводников, в области научных разработок, а также в плане производства специализированных микросхем и оборудования для их изготовления она заняла вполне устойчивую нишу. Среди ключевых направлений швейцарских разработок — сенсоры, лазеры, вакуумные клапаны и системы нанесения сверхтонких плёнок.

Всё это технологии, критические важные для процессов в области полупроводникового производства. В швейцарской полупроводниковой отрасли и в смежных отраслях задействованы от 15 000 до 20 000 высококвалифицированных специалистов, производящих компоненты, в частности, для часовой промышленности, транспорта, для GPS-систем, мобильной электроники, ветрогенераторов и фотоэлектрических установок — эта техника идет преимущественно на экспорт. Для сравнения: в США, по прогнозу американской Ассоциации производителей полупроводников (US Semiconductor Industry Association), численность занятых в отрасли возрастёт к 2030 году с нынешних 345 000 человек до 460 000. Во Франции в отрасли работает более 50 000 сотрудников, в Великобритании — около 30 000.

Нарастающее внешнее давление

По данным германской исследовательской компании Statista, ожидаемый доход от продаж полупроводников в 2025 году в размере 1 млрд долларов обеспечит Швейцарии лишь 0,13% мирового рынка. Инициатива DigitalSwitzerlandВнешняя ссылка объединяет более 200 организаций с целью продвижения цифровой трансформации страны, выступая платформой для координации стратегических проектов в области технологий, образования и инноваций, в том числе в таких секторах, как полупроводники, искусственный интеллект и устойчивое производство.

Читайте также:

Показать больше
Вашингтон исключил Швейцарию из числа стран-союзников, которым предоставлен неограниченный доступ к чипам, необходимым для работы с искусственным интеллектом.

Показать больше

США ограничивают доступ Швейцарии к новейшим чипам 

Этот контент был опубликован на Вашингтон исключил Швейцарию из числа стран-союзников, которым предоставлен неограниченный доступ к чипам, необходимым для работы с ИИ.

Читать далее США ограничивают доступ Швейцарии к новейшим чипам 

По ее мнению, швейцарская полупроводниковая промышленность сталкивается с суровой реальностью, особенно если сравнивать её производственные мощности с мировыми лидерами. «Происходит это в основном из-за ограниченного масштаба местного производства, сложностей в области поставок сырья и недостаточных инвестиций. Обостряется и мировая конкуренция: многие страны прицельно стремятся занять большую долю этого рынка и избавиться от зависимости от иностранных поставок».

Дополнительным негативным фактором стали ограничения, введённые США на экспорт чипов: формально они были нацелены на предотвращение технологического лидерства в критически важных секторах, включая ИИ, Китая и некоторых других стран. Уже администрация бывшего президента Джо Байдена исключила Швейцарию из перечня стран, допущенных к неограниченным поставкам американских микросхем. Несмотря на то, что Дональд Трамп впоследствии отказался от прежней экспортной архитектуры, нерешённые вопросы относительно полноценного доступа Швейцарии к стратегически важной американской продукции остаются нерешёнными и сейчас.

Государственная поддержка посредством вложений в науку

Для стимулирования внутренней полупроводниковой индустрии в США был принят закон CHIPS Act (2022), предусматривающий инвестиции за счет федерального финансирования в объеме 53 млрд долларов (43 млрд швейцарских франков). Китай создал свой инвестиционный фонд объёмом 47,5 млрд долларов, ЕС в рамках своего закона Chips Act выделил на эту отрасль 43 млрд евро (40 млрд франков). Значительные средства уже были вложены в полупроводниковую индустрию Великобританией, Индией, Францией и Саудовской Аравией.

Швейцарское правительство, напротив, пока не предоставляет субсидий частным компаниям в полупроводниковом секторе — ни в форме налоговых послаблений, ни путём прямых инфраструктурных инвестиций. Это соответствует национальной политике невмешательства в конкуренцию между частными экономическими субъектами. «Швейцария, возможно, и не повторит динамичную, ориентированную на прибыль модель Кремниевой долины — но действительно ли ей это нужно?» — указал Патрик Вермелингер, представитель организации Switzerland Global Enterprise, в мартовском выпуске журнала EPFL Dimensions.

Напомним, что Switzerland Global Enterprise (S-GE)Внешняя ссылка — это официальная организация по содействию экспорту, импорту и привлечению прямых иностранных инвестиций, она действует от имени Швейцарской Конфедерации и поддерживает швейцарские малые и средние предприятия (МСП) при их выходе на зарубежные рынки, предоставляя им консультации, рыночную аналитику и сеть международных контактов. Она также помогает иностранным компаниям открывать бизнес в Швейцарии.

Показать больше
В этом коротком видео мы объясняем, как работает ИИ, на каких принципах он основан и где используется уже сегодня.

Показать больше

Что такое искусственный интеллект? Просто о сложном

Этот контент был опубликован на В этом коротком видео мы объясняем, как работает ИИ, на каких принципах он основан и где используется уже сегодня.

Читать далее Что такое искусственный интеллект? Просто о сложном

Так что на данном этапе федеральные средства направляются в Швейцарии преимущественно на поддержку профильных вузов, а также Швейцарского центра электроники и микротехнологий или Centre Suisse d’Électronique et de MicrotechniqueВнешняя ссылка, швейцарского некоммерческого научно‑технологического и внедренческого центра, основанного в 1984 году в Невшателе и занимающегося исследованиями и разработками в области микро- и наноэлектроники, прецизионного производства, цифровых технологий, фотоники, квантовых систем и источников устойчивой энергии.

Суперкомпьютер Alps и укрепление потенциала

Одним из смежных проектов, профинансированных за счет бюджета, стал суперкомпьютер Alps, запущенный в 2024 году. Первоначальные инвестиции в него составили около 100 млн швейцарских франков, ежегодные эксплуатационные расходы достигают 37 млн. Компьютер Alps используется в самых передовых исследованиях, проводимых Высшими техническими школами Цюриха и Лозанны (ETHZ и EPFL). По исследованиям в области полупроводников в Швейцарии был нанесен серьёзный удар после 2021 года, когда страна была частично исключена из научных программ ЕС на фоне срыва переговоров о модернизации системы двусторонних соглашений Берна и Брюсселя.

Для восполнения этого пробела в 2024 году Государственный секретариат по вопросам образования, исследований и инноваций (подразделение Минэкономики) запустил трёхлетнюю инициативу SwissChipsВнешняя ссылка с бюджетом 33,8 млн франков. «С помощью этой временной меры мы хотим сохранить лидирующие позиции Швейцарии в области полупроводниковых исследований, — говорит Кристоф Штудер, профессор ETHZ и руководитель программы SwissChips. — У нас есть множество малых и средних компаний, разрабатывающих микросхемы и остро нуждающихся в квалифицированных инженерах. Без передовых исследований мы не сможем обеспечить их кадрами».

От научных лабораторий к промышленной практике

Инновационные исследования уже приносят ощутимые технологические результаты. Одной из передовых швейцарских разработок стал фотонный чип-усилительВнешняя ссылка, созданный совместно EPFL и IBM, способный значительно повысить производительность дата-центров и так называемых HPC-систем (High-Performance Computing systems) — производительных вычислительных систем, предназначенных для выполнения сложных и ресурсоёмких задач, требующих больших объёмов вычислений и обработки данных. Такие системы отличаются высокой степенью параллелизма и мощностью, значительно превосходящей возможности обычных компьютеров.

Дочерняя компания Швейцарского центра электроники и микротехнологий (CSEM) под названием CCRAFTВнешняя ссылка разработала недавно новое поколение фотонных чипов для дата-центров сферы ИИ, телекоммуникационной отрасли и квантовых технологий. Финская химическая компания PiBond запустила стратегическое партнёрство с Институтом Пауля Шеррера (PSI) в области литографических материалов нового поколения, необходимых для современной микроэлектроники. Швейцарские компании поддерживают также тесные связи с образовательными учреждениями страны. Как отмечает, например, компания Comet, специализирующаяся на оборудовании для тестирования полупроводников, мы поддерживаем прочную сеть партнёрств в Швейцарии и за её пределами, тесно сотрудничая с ведущими научными институтами.

Показать больше
Все по теме Наука

Показать больше

Все по теме Наука

Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства!

Читать далее Все по теме Наука

Читайте также:

Показать больше
Швейцарский микрочип превращает мысли в текст

Показать больше

Швейцарский микрочип превращает мысли в текст

Этот контент был опубликован на Ученые Лозаннского Политеха (EPFL Lausanne) разработали микрочип, который с высокой точностью преобразует мысли в текст, потребляя минимум энергии.

Читать далее Швейцарский микрочип превращает мысли в текст
Что пишут швейцарские СМИ о постсоветском пространстве? Читайте свежий обзор!

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
54 Отметки «мне нравится»
59 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
53 Отметки «мне нравится»
60 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Глава SECO Элен Будлигер Артиеда и её непосредственный начальник, министр экономики Швейцарии Ги Пармелен.

Показать больше

Швейцария хочет избежать торговой войны с США

Этот контент был опубликован на Поэтому глава SECO Элен Будлигер Артиеда отправится в Вашингтон на встречу с представителями администрации Трампа.

Читать далее Швейцария хочет избежать торговой войны с США
Соединённые Штаты Америки внесли Швейцарию в список стран с «нечестной торговой практикой».

Показать больше

Швейцария оказалась в чёрном списке Дональда Трампа

Этот контент был опубликован на Соединённые Штаты Америки внесли Швейцарию в список стран с «нечестной торговой практикой».

Читать далее Швейцария оказалась в чёрном списке Дональда Трампа
Искусственный интеллект (ИИ) стал новым полем соперничества между США и Китаем.

Показать больше

Соперничество Китая и США в области ИИ: какова роль Швейцарии? 

Этот контент был опубликован на Эксперт анализирует соперничество между США и Китаем в сфере искусственного интеллекта.

Читать далее Соперничество Китая и США в области ИИ: какова роль Швейцарии? 
Швейцария оказалась в центре американо-китайского противостояния — на кону стоит ни много ни мало доминирование в области искусственного интеллекта (ИИ).

Показать больше

Программа DeepSeek и Швейцария: грозит ли стране утрата искусственного интеллекта?

Этот контент был опубликован на Швейцария оказалась в центре американо-китайского противостояния — на кону стоит доминирование в области искусственного интеллекта (ИИ).

Читать далее Программа DeepSeek и Швейцария: грозит ли стране утрата искусственного интеллекта?
Как «бизнес-тяжеловесы» из США, такие, как компании OpenAI и Anthropic, могли бы помочь развитию швейцарского сектора ИИ?

Показать больше

Станет ли Швейцария лидером в области технологий на основе ИИ?

Этот контент был опубликован на Как «бизнес-тяжеловесы» из США, такие, как компании OpenAI и Anthropic, могли бы помочь развитию швейцарского сектора ИИ?

Читать далее Станет ли Швейцария лидером в области технологий на основе ИИ?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR