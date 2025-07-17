Швейцария и дата-центры: выгодный бизнес и его последствия

В Швейцарии продолжается активное строительство всё более крупных центров обработки данных или ЦОД. Keystone / Christian Beutler

В Швейцарии продолжается активное строительство всё более крупных центров обработки данных или ЦОД. Одной из ключевых причин: повышенный спрос на вычислительные мощности, связанный с развитием систем на основе искусственного интеллекта. Последствия уже ощутимы: увеличивается потребление электроэнергии и воды, при этом значительная часть тепловой энергии, вырабатываемой серверами, остаётся неиспользованной. По данным швейцарского общественного телеканала SRF к 2030 году доля дата-центров в общем энергопотреблении страны может достигнуть 15%.

13 минут

Тамара Келлер (Tamara Keller), Юлиан Шмидли (Julian Schmidli) и Паскаль Альбиссер (Pascal Albisser), SRF / Swissinfo Доступно на 2 других языках Deutsch de Stille Stromfresser: Rechenzentren wachsen rasant in der Schweiz Читать далее Stille Stromfresser: Rechenzentren wachsen rasant in der Schweiz

Français fr Véritables gouffres énergétiques, les centres de données se développent rapidement en Suisse Оригинал Читать далее Véritables gouffres énergétiques, les centres de données se développent rapidement en Suisse

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Показательный пример — деревня Дильсдорф в кантоне Цюрих. Ещё недавно в этом регионе преобладало сельское хозяйство, но за последние четыре года структура экономики этого региона стремительно поменялась. Поля с картошкой и свёклой уступают постепенно место объектам цифровой инфраструктуры. Например, в 2023 году компания Green.ch, один из крупнейших провайдеров цифровых услуг Швейцарии, ввела здесь в эксплуатацию свой первый высокопроизводительный центр обработки данных.

Ещё два таких ЦОД сейчас находятся на стадии строительства. Общая установленная мощность эти трёх дата-центров составит в итоге 35 мегаватт. После завершения строительства (намечено на 2026 год) они будут потреблять в семь раз больше электроэнергии, чем все домохозяйства и предприятия Дильсдорфа вместе взятые, что эквивалентно примерно 10% энергопотребления всего города Цюрих. Чтобы обеспечить надёжность энергоснабжения, энергокомпания кантона Цюрих (EKZ) строит на территории кампуса новую трансформаторную подстанцию.

Спрос на вычислительные мощности

Благодаря плоскому рельефу и наличию крупных свободных земельных участков Дильсдорф идеально подходит для строительства дата-центров. Кроме того, он расположен всего в нескольких километрах от Цюриха — центра концентрации компаний финансового и сервисного секторов. При этом Дильсдорф — это лишь один из большого числа примеров. В последние годы в разных регионах Швейцарии уже построено или находится на стадии запуска почти десяток новых высокопроизводительных ЦОД.

И это логично: сегодня мир уже невозможно представить без центров обработки данных. Именно на их базе размещаются серверы и сетевое оборудование, обеспечивающие привычные нам цифровые сервисы — от потокового видео до облачного хранения данных. С повсеместным распространением приложений на базе искусственного интеллекта, включая ChatGPT, спрос на вычислительные мощности вырос за последние годы кратно. Алгоритмы ИИ требуют значительно большего объёма серверных ресурсов и становятся всё более востребованными как в сфере частного использования, так и в бизнес-среде.

До (2020) и после (2025): территория в Дильсдорфе, где строится кампус Green.ch. Красным отмечены три новых высокопроизводительных центра обработки данных, синим — новая трансформаторная станция.

Внешний контент

Компании всё чаще арендуют мощности в дата-центрах, чтобы развивать ИИ-сервисы, анализировать большие массивы данных, прогнозировать тенденции или запускать персонализированную рекламу. В числе арендаторов построенных в Швейцарии дата-центров — крупнейшие игроки, такие как Google, Amazon и Microsoft. Недавно, например, компания Microsoft объявила о намерении инвестировать в Швейцарии 400 миллионов долларов, направив эти деньги на развитие своей инфраструктуры облачных вычислений и искусственного интеллекта.

Влияние на ландшафт и энергетику

Однако такие проекты неизбежно оказывают влияние на ландшафт и энергетическую инфраструктуру. Согласно исследованию, проведённому Университетом Люцерна Федерального ведомства энергетики (BFE, подразделение Министерства энергетики, экологии, транспорта и коммуникаций UVEK), в 2019 году в Швейцарии центры обработки данных (ЦОД) потребляли около 2,1 тераватт-часа электроэнергии, что составляло примерно 3,6 процента от общего энергопотребления страны. По оценке Адриана Альтенбургера (Adrian Altenburger), профессора Люцернского университета и автора этого исследования, на сегодняшний день этот показатель уже вырос до 6–8% и может достигнуть к 2030 году 15% (при условии стабильного общего энергопотребления).

В Швейцарии продолжается активное строительство всё более крупных центров обработки данных или ЦОД. SRF / SWI swissinfo.ch

А это больше энергии, чем весь кантон Цюрих потребил в 2023 году. Точные сведения о расположении и характеристиках ЦОДов в Швейцарии часто не разглашаются. Однако команда редакции SRF Data впервые составила подробную карту более 120 центров обработки данных, что позволило получить общее представление об этом столь быстро растущем в Швейцарии сегменте ИТ-инфраструктуры. Данные показывают: активнее всего строятся ЦОДы там, где уже хорошо развита цифровая и энергетическая инфраструктура. Ключевые условия выбора локаций для центров: оптоволоконные линии и надёжные электросети. Примерами таких зон являются Центральная Швейцария, агломерации Женевы и Цюриха, а также знаменитая «Звезда Лауфенбурга» (Stern von Laufenburg), один из крупнейших энергетических узлов Европы, на базе которого в мае 2025 года началось строительство крупнейшей в мире аккумуляторной станции.

Хотите проверить свой немецкий? Посмотрите в оригинале сюжет канала SRF, вышедший в рамках передачи вечерних новостей 10 vor 10 от 24 июня 2025 года:

Внешний контент

Несмотря на увеличение масштабов энергопотребления за счёт новых ЦОДов, по словам Адриана Альтенбургера, в краткосрочной перспективе перегрузки швейцарских сетей ожидать не стоит, однако эксперт не исключает, что в будущем в стране может возникнуть ситуация, как в Ирландии, где из-за перенасыщения инфраструктуры на период с 2023 по 2028 год введен мораторий на строительство новых ЦОДов. Уже сейчас дата-центры Ирландии потребляют около 21 процента всей электроэнергии страны. Швейцария тоже постепенно превращается в один из ведущих европейских центров размещения центров обработки данных. Среди важнейших факторов успеха — репутация страны в качестве надёжной юрисдикции с высоким уровнем защиты данных, политическая стабильность, доступность «зелёной» энергии, низкий сейсмический риск и стремительное развитие сектора искусственного интеллекта, прежде всего в Цюрихе и вокруг него.

Рынок меняется

Примерно с 2017 года Швейцария активно привлекает в страну международных инвесторов со специализацией на услугах ЦОД. Анализ редакции SRF Data показывает, что приток такого капитала заметно изменил этот рынок: ЦОДы становятся всё крупнее и технологически мощнее. Развитие такой инфраструктуры даёт стране ряд больших преимуществ, таких как совершенствование систем защиты данных и повышение качество услуг по доступу в интернет. Однако уже возникают и проблемы. Так, в 2026 году в муниципальном образовании Беринген (кантон Шаффхаузен) должен открыться один из самых мощных в Швейцарии ЦОДов. Его энергопотребление сопоставимо с 75 процентами общего потребления всего кантона Шаффхаузен в 2022 году.

В 2026 году в муниципальном образовании Беринген (кантон Шаффхаузен) должен открыться один из самых мощных в Швейцарии ЦОДов.

Для обеспечения потребностей этого объекта энергетическая компания кантона вынуждена строить новую подстанцию: за свой собственный счёт. При этом ЦОДы потребляют не только электроэнергию, но и значительные объёмы воды, требуемой для охлаждения серверных ферм. В Берингене муниципальные власти утвердили лимит водопотребления на уровне 55 000 кубометров в год, что соответствует примерно 110 стандартным плавательным бассейнам. Будет этого достаточно? Это зависит от погодных условий. В случае жаркого лета ЦОД потребуется больше воды, а при продолжительной засухе придётся задействовать грунтовые воды или водные резервы соседних общин.

Часто для охлаждения используется питьевая вода, хотя технически возможны альтернативы, такие как очищенные сточные воды или вода из озёр. В некоторых центрах, например в Дильсдорфе, применяются закрытые системы охлаждения с минимальным водопотреблением. Отдельная проблема — утилизация тепла, образующегося при эксплуатации ЦОД. В Берингене разрешение на строительство было выдано ещё до того, как была проработана возможная система использования избыточного тепла. Позднее исследование показало, что утилизировать локально оказалось возможным только около 30 процентов объема получаемой тепловой энергии.

ИИ в зубной щётке

В дальнейшем планируется избыток тепла аккумулировать в резервуарах и использовать для последующего использования в отопительный сезон. Город Шаффхаузен также станет потребителем этой энергии. Схожая ситуация складывается в Винтертуре, где строятся сразу четыре ЦОД суммарной мощностью 40 мегаватт. После ввода их в эксплуатацию энергопотребление Винтертура возрастёт примерно на 50%. Проект предусматривает интеграцию отработанного тепла в городскую сеть централизованного теплоснабжения. Однако проблема состоит в том, что в непосредственной близости там уже находится мусоросжигательный завод, который покрывает порядка 20 процентов потребностей города в тепле. Избыточное тепло от дата-центров поступит в ту же сеть, поэтому власти Винтертура вынуждены развивать соответствующую инфраструктуру, с тем чтобы использовать это тепло с пользой, особенно в холодные зимние дни.

В Винтертуре строятся сразу четыре ЦОД суммарной мощностью 40 мегаватт. После ввода их в эксплуатацию энергопотребление Винтертура возрастёт примерно на 50%.

Однако даже при наличии технической возможности утилизации тепловой энергии, генерируемой ЦОД проблема все равно заключается в отсутствии долгосрочной предсказуемости. Частные ЦОД зависят от экономических факторов, интеграция их тепловой энергии в городские сети напрямую связана с продлением краткосрочных договоров аренды и со степенью устойчивости спроса на услуги таких центров. Недавнее решение компании Microsoft отказаться от нескольких запланированных проектов по строительству дата-центров демонстрирует, насколько нестабильными могут быть такие планы. ЦОДы стали неотъемлемой частью цифровой экономики, однако их эксплуатация сопряжена с немалыми экологическими издержками. Это признают и сами фирмы-операторы Центров. Многие из них заявляют о намерении полностью перейти на использование возобновляемых источников энергии.

Источники Данные для этого аналитического материала телеканал SRF собрал из самых разных источников. Среди них — порталы Netzwoche.ch, Datacentermap.com, Datacenterplatform.com, а также официальные сайты фирм-операторов дата-центров. В меру возможности информация была перепроверена самостоятельно и частично актуализирована. Площадь тех дата-центров, для которых не было указано точных параметров, была определена методом анализа спутниковых снимков. В качестве базовой картографической основы использовались материалы ведомства картографии Swisstopo. Протяжённость оптоволоконных сетей отображена на основе Атласа широкополосного доступа Федерального ведомства связи (Breitbildatlas des Bundesamtes für Kommunikation). Информация о линиях электропередачи напряжением свыше 36 кВ предоставлена геоинформационным порталом Федерального ведомства энергетики (Geodienste.ch).

Тем не менее, как подчёркивает Анжела Мюллер (Angela Müller), исполнительный директор общественной организации Algorithmwatch Switzerland, вопрос стоит ставить куда шире: необходимо не только переводить энергетику на возобновляемые источники, но и критически подходить к самим задачам, решаемым при помощи плодов цифровой революции. «Есть действительно очень перспективные варианты применения ИИ, которые помогают справляться с экологическими вызовами, — говорит она. — Но ИИ-системы, встроенные в зубные щётки или генерирующие электронные письма, имеют ко всему этому весьма опосредованное отношение».

Показать больше

Показать больше Все по теме Наука Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства! Читать далее Все по теме Наука

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Оригинал материала доступен по этой ссылке.Внешняя ссылка