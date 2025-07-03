Как швейцарский проект на Reddit превратился в скандал
Более чем спорный эксперимент, проведённый исследовательской группой Цюрихского университета (Universität Zürich) на медиа-платформе Reddit, вновь высветил сложные этические и методологические вызовы, с которыми сталкиваются эмпирические исследования в цифровом пространстве.
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Допустимо ли частичное сокрытие информации от участников ради обеспечения реалистичности эксперимента? Учёные внедрили в англоязычные дискуссионные форумы Reddit более восьми десятков автоматических аккаунтов — чат-ботов на базе языковых моделей искусственного интеллекта (LLM). Целью проекта было изучить влияние ИИ на динамику онлайн-дискуссий, распространение дезинформации и восприятие общественно значимых тем, включая гендер, вакцинацию и климат.
Сценарии поведения ботов варьировались от нейтральных высказываний до провокационных сообщений. Пользователи не были проинформированы о неаутентичности собеседников. После того как проект стал публично известен, последовала порой негативная реакция: критике подвергалось «вмешательство в коммуникационные процессы», ставились вопросы о степени этической допустимости подобных экспериментов.
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Как швейцарский проект на платформе Reddit превратился в скандал
Несмотря на то, что этот эксперимент был одобрен Комиссией по этике Цюрихского университета, научное сообщество и общественность подвергли сомнению достаточность мер, принятых в области этического контроля. Эксперимент был приостановлен, исследователи оказались в центре публичного скандала. В Швейцарии регулирование подобной деятельности опирается как на внутренние положения вузов, включая работу этических комиссий, так и на нормы национального и международного права.
Свою роль играет и Федеральный закон о защите данных (Bundesgesetz über den Datenschutz) и положения Конституции о неприкосновенности частной жизни. Случай с Reddit показывает, что даже формальное соблюдение этических процедур не гарантирует общественного доверия к результатам таких исследований, а также подчёркивает необходимость критического пересмотра подходов к экспериментам в социальных сетях, где границы между наукой, технологиями и повседневной коммуникацией становятся всё более размытыми.
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