Лыжные каникулы в Швейцарии станут дороже

Неделя катания на лыжах во время швейцарских «спортивных каникул» в феврале 2025 года будет стоить дороже, чем в 2024 году. Keystone-SDA

Так называемые ежегодные февральские «спортивные каникулы» для швейцарцев давно стали священной традицией. Однако как стало недавно известно по итогам репрезентативного исследования, неделя катания на лыжах в предстоящие спортивные праздники подорожает в среднем на 6%.

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Соответствующее исследование было проведено швейцарским банком Cler и института экономических исследований BAK Economics из Базеля. Стараясь подсластить эту горькую пилюлю, авторы исследования указывают, что есть тут и хорошая новость: после периода значительного увеличения стоимости лыжных каникул в последние годы стоимость недельного отдыха этой зимой останется «приятно стабильной».

Более того, потратить больше денег на «ски-пассы» придется далеко не всем. Например, семейный лыжный отдых подешевел даже на 4 процента. Это означает, что семья из четырех человек потратит за неделю 5 604 франка, тогда как годом ранее ей пришлось бы выложить 5 832 франка (100 франков — 130 долларов). Все статьи расходов в семейном формате — проживание, ски-пасс и прокат лыжного оборудования — стали немного дешевле, за исключением стоимости услуг лыжных инструкторов. Расходы на питание, развлечения и проезд в исследование не включались.

Так называемые ежегодные февральские «спортивные каникулы» для швейцарцев давно стали священной традицией. KEYSTONE/© KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

А вот парам, напротив, придется заплатить на 13% больше (стоимость недельного горнолыжного отпуска в период с 1 по 8 марта). Средние общие расходы на пару любителей лыж выросли до 5 400 швейцарских франков (год назад это удовольствие обошлось бы в 4 764 франка). Студентам также придется заплатить на 5 процентов больше, что связано в основном с ростом стоимости проживания. Этот показатель увеличился в среднем на 11 процентов для всех групп отдыхающих.

Согласно указанному исследованию, между различными горнолыжными курортами страны наблюдается порой существенная разница в ценах. При этом стоимость лыжного отпуска может быть очень разной даже в границах одного курортного региона. Самыми дорогими направлениями для семейного отдыха являются Церматт со средним недельным ценником в 7 697 швейцарских франков, Санкт-Мориц (6 707 франков) и Вербье (6 648 франков). Самые дешевые лыжные курорты для семей — Айроло (3 364 франка), Энгельберг-Титлис (4 206 франков) и Адельбоден-Ленк (4 310 франков).

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В указанном исследовании говорится и о том, что «стоимость 8-дневного ски-пасса снизились в среднем на 3 процента, и это безусловно хорошая новость. Это может быть связано с гибкими ценовыми моделями, которые становятся все более популярными, особенно в крупных курортных регионах», — говорится в исследовании. Стоимость проката лыжного оборудования также снизились в среднем на 1 процент, зато стоимость обучения в лыжных школах стала на один процент выше, чем в предыдущем 2024 году.

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