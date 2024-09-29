Швейцарские кафе в Западной Европе: удачный бизнес и либеральная культура

Кондитер Аристид Люминати (Aristide Luminati, 1880–1967) в г. Госпорт (Gosport), Англия, с тортом, который он приготовил для своего выпускного экзамена в качестве дипломной работы. iStoria

В 19 веке во многих городах Западной Европы массово появились кафе, булочные и кондитерские, которыми заведовали эмигранты из швейцарского кантона Граубюнден. Очень быстро эти заведения превратились в места контактов культурной и социальной элиты. От Палермо до Копенгагена — эти кафе предлагали не только кулинарные новинки и роскошную обстановку, они были центрами литературных и политических дебатов, питательной средой для развития и распространения новых идей и свежих культурных тенденций.

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«Нижеподписавшийся рад сообщить уважаемой публике, что итальянские певцы Аннато и Перечини будут ежедневно выступать у нас в парке Jægersborg Dyrehave (Копенгаген)». Это были 1820-е годы. После смерти мужа Барбара Ларделли (Barbara Lardelli), уроженка небольшого городка Поскьяво в кантоне Граубюнден, была вынуждена взять на себя все дела, связанные с ведением кафе, расположенного на окраине Копенгагена рядом с парковой зоной. Там она не только предлагала кофе и пирожные, но ещё и организовывала, с тем чтобы развлечь клиентов, музыкальные вечера.

Новый взгляд на эмиграцию

То была эпоха золотого века швейцарских кафе, булочных и кондитерских, расположенных в крупных западноевропейских городах. Почти все они были основаны в основном эмигрантами из кантона Граубюнден, причем многие из них были родом конкретно из региона долины ПоскьявоВнешняя ссылка, расположенного в отдаленном уголке страны на границе с Италией. Начиная с середины 18 века и вплоть до первых десятилетий 20 века они основали целую сеть кофеен и булочных по всей Европе, от Испании до Англии и от Италии до Польши и России. В начале 19 века только в одном Копенгагене было почти два десятка таких кафе, причем эмигранты из Граубюндена управляли доброй половиной из них.

Пять женщин: три сестры, мать и бабушка, ок. 1884 г. iStoria

Сильва Семадени (Silva SemadeniВнешняя ссылка), историк и видная политик-социалистка из города Поскьяво, говорит, что в Дании такие кафе были новым явлением, при этом швейцарские кондитеры показали себя непревзойденными мастерами в изобретении ранее неведомых лакомств. Поставив перед собой задачу реконструировать историю этих кофеен, историк начала с фотографии представительниц своей собственной семьи, принявших решение покинуть депрессивную швейцарскую глубинку и попытать счастья за границей. В ходе своих исследований она поработала в архивах Дании и Испании, а также швейцарских городов Кур (столица кантона Граубюнден) и самого Поскьяво.

Кафе Suizo в г. Памплона, Испания, на площади Пласа-дель-Кастильо, 37, где работал Бернардо Армандо Семадени-Мини (Bernardo Armando Semadeni-Mini, 1858–1941). iStoria

Результатом этой кропотливой работы стала монография под названием Le cinque ave, storie di donne poschiavine dell’OttocentoВнешняя ссылка («Пять прародительниц: истории женщин из Поскьяво в 19 веке»), которая, как указано в предисловии, «позволяет по-новому взглянуть на жизнь женщин, уроженок региона Поскьяво, расположенного в италоязычной части кантона Граубюнден». По словам Сильвы Семадени, «такие кафе, как в Копенгагене, вскоре стали местами встреч зарождавшейся и крепнувшей европейской буржуазии. Чтобы привлечь эту клиентуру, в кафе выкладывали свежие номера газет и журналов. Люди приходили сюда, чтобы обсудить насущные вопросы политики и литературного процесса».

Обосновывая научную новизну своей работы, Сильва Семадени указывает, что изучение роли швейцарских кафе в распространении новейших веяний европейской культуры, а также актуальных знаний и мод, всё ещё находится в зачаточном состоянии. «Но можно уже сказать наверняка, что эмигранты и эмигрантки из швейцарского Поскьяво были очень зоркими предпринимателями. Их главной целью было создание и ведение успешного бизнеса, продвижение же новой культуры или модных либеральных идей того времени находилось для них скорее на втором месте».

Европейская кондитерская культура

«В начале 19 века в городе Бильбао два кондитера из Поскьяво начали производить так называемые bollo suizo — «швейцарскую булочку» с сахарной корочкой. Со временем эти булочки стали едва ли не стандартом во всех испанских кафе и пекарнях, оставаясь на Пиренейском полуострове популярным лакомством до сих пор. Когда эмигранты возвращались домой, они часто обменивались между собой рецептами, тем самым помогая создавать европейскую кондитерскую культуру». Успех таких кафе, однако, нельзя объяснить только их заманчивым ассортиментом сладостей и напитков.

Многое зависело и от других факторов, таких как выгодное расположение в центре города, привлекательный декор, прекрасное обслуживание. Так, кафе Suizo в Памплоне, открытое Франциско Матосси и Бернардо Фанкони (Francisco Matossi, Bernardo Fanconi) в 1844 году, располагалось на площади Пласа-дель-Кастильо (Plaza del Castillo) в самом центре этого испанского города. Оно также стало вообще самым первым кафе в столице Наварры.

Кристиан Хозиг-младший (Christian Hosig jr.) из региона Поскьяво (1865–1909, слева) в кондитерской Semadeni Patisserie в Марселе, Франция. iStoria

А всего полвека спустя, в 1891 году, в 34 испанских городах насчитывалось уже более пяти десятков «швейцарских кофеен» или Cafés Suizos. Мадридское кафе, открытое также компанией Франциско Матосси, на главной улице испанской столицы в 1845 году, особо выделялось роскошью и элегантностью помещений. Оно стало одним из самых посещаемых кафе города и местом, куда захаживали многие выдающиеся деятели политики и культуры. В кафе было несколько залов и салонов. Один зал был предназначен для игры в бильярд, был салон для чтения газет и журналов, была и эксклюзивная гостиная только для дам, известная под названием Salon blanco.

Музыка уступает место дебатам

Как пишет Сильва Семадени в своей монографии, «Кафе Lardely в Памплоне, которым управляла семья Лардели, стремилось, так же, как и их коллеги в Копенгагене в других городах Европы, идти в ногу с новыми общественными веяниями. В 1920-х годах это кафе часто посещал Эрнест Хемингуэй, который был поклонником здешнего праздника энсьерро (encierro — испанский национальный обычай, состоящий в убегании от специально выпущенных из загона быков. — Прим. ред. рус.), описанного им в дебютном романе «И восходит солнце (Фиеста)».

Кафе Mendez Nuñez в г. Виго, купленное около 1880 года эмигрантами из г. Поскьяво Джованни Ленди (Giovanni Lendi, 1852–1890) и Эмилией Ленди-Матосси (Emilia Lendi-Matossi, 1858–1941). iStoria

Как писал местный еженедельник в 1860 году, завсегдатаи кафе «Лардели» были в восторге от «сладких гармоний звучного фортепиано». То же самое происходило в кафе Suizo в городе Виго (Vigo), важном портовом и промышленном городе на северо-западе Испании. Это кафе также было открыто двумя эмигрантами из Поскьяво, и каждый вечер там в конце 19 века пианист исполнял сочинения Шопена, Мендельсона и других популярных тогда композиторов. В 1878 году там проводил время за чтением международной прессы, пока его корабль стоял в порту, Жюль Верн, еще один прославленный писатель и искатель приключений.

Конец эпохи

Шли годы, и предлагать музыку в качестве развлечения стали и другие заведения, такие как «пивные сады» и мюзик-холлы. Швейцарским кафе приходилось постоянно придумывать какие-то новые идеи, с тем чтобы выделиться и продолжать привлекать новую буржуазию, интеллектуалов и литераторов. «В кафе Suizo в Мадриде регулярно проводились так называемые тертулии — неформальные собрания творческой элиты, желавшей обсудить актуальные литературные и политические вопросы того времени. Участие в этих посиделках, на которые сходились иногда до 500 человек, принимали все выдающиеся личности того времени».

Интерьер кафе Suizo в Сарагосе, Испания. iStoria

После реконструкции в 1884 году уже упомянутое мадридское кафе, известное как El café de la Bohemia, представляло собой огромный элегантный зал, обставленный и украшенный по последней моде красными бархатными диванами, большими зеркалами и сотней мраморных столиков. Кафе Suizo в Мадриде закрыло свои двери в начале 20 века, разделив судьбу многих похожих заведений.

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Газета El Liberal в 1919 году описала этот момент следующим образом: «В старом заведении, некогда самом выдающемся и аристократическом в Европе, царила атмосфера глубокой меланхолии, а зеркала, развешанные по стенам, напоминали огромные безмолвные слезы». Конец притоку кондитеров из Граубюндена в Европу положили сначала Первая мировая война, затем революция в России и, наконец, Гражданская война в Испании. Так закончилась эпоха, оставившая значительный след не только в городах Европы, но и на родине эмигрантов, в долине Поскьяво.

Шеф-кондитеры в швейцарском кафе, владельцем которого был Пьетро Родольфо Ларди-Семадени (Pietro Rodolfo Lardi-Semadeni, 1866–1942) в Саутгемптоне, Англия. iStoria

Выставка «Кондитеры и эмиграция: как булочники из Поскьяво завоевывали Европу»

«Опыт жизни в городах Европы и тесный контакт с буржуазным классом серьезно повлияли на образ мышления швейцарских эмигрантов. Возвращаясь на родину, они привносили в Поскьяво новые либеральные идеи, при этом, будучи горячими патриотами, они хотели активно участвовать в построении нового лучшего будущего как их родной долины, так и Швейцарии в целом.

Накопленные ими финансовые активы подстегивали экономику региона Поскьяво, где скоро начался строительный бум. Были открыты первые общественные светские школы. Ассоциации и союзы либерального толка становились дополнительной опорой для либеральной общественно-экономической модели Швейцарии».

Об этом говорится в сопроводительных материалах к выставке Zuckerbäcker und Auswanderung: Zuckerbäcker — puschlaver Abentuer in EuropaВнешняя ссылка («Кондитеры и эмиграция: как булочники из Поскьяво завоевывали Европу»). Выставка продлится до 20 октября 2024 года. В рамках этого целого фестиваля местной кондитерской культуры гости могут подробно ознакомиться с историей швейцарских эмигрантов и с их влиянием на регион Поскьяво.