Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 10:00 12.06.2018 - 10:00

Кинотеатры с одним-двумя большим залами постепенно исчезают из-за проблем с рентабельностью, а на их место приходят мультиплексы с дюжиной миниатюрных залов.

(Keystone)

Тот факт, что текущий 2018-й киногод будет в Швейцарии не слишком-то удачным, стал очевиден еще весной, и, тем не менее, в стране, как грибы после дождя, появляются все новые и новые многозальные кинотеатры. Как объяснить этот бум?

В самом деле, вот только совсем недавно, в марте, в Берне стало известно о закрытии в центре города целого ряда старых кинотеатров, и практически одновременно, в апреле, в бернском пригороде Мури открылся новейший мультиплекс на 10 залов. И это отнюдь не исключение: похожие проекты завершены или близки к завершению в целом ряде городов страны, среди них Базель, Шпрайтенбах (Spreitenbach, кантон Аргау), Нетсталь (Netstal, кантон Гларус), Риддес (Riddes, кантон Вале) и Кур (кантон Граубюнден).

Значит ли это, что в Швейцарии наступила золотая эра многозальных кинотеатров? Скорее, наоборот, говорят эксперты, торопливые инвестиции в такого рода кинокомплексы выглядят как «побег в будущее», с учётом того, что швейцарцы ходят теперь в кино куда реже и, если начинать сравнивать с рекордным 2002 годом, то сейчас в стране продается в среднем на 5 млн кино-билетов меньше (по состоянию на 2017 год: только 13,8 млн). При этом, парадокс, все это время число кинозалов в стране продолжало расти, и скоро оно того и гляди достигнет показателей «золотых 1960-х».

Причина проста: кинотеатры с одним-двумя большим залами постепенно исчезают из-за проблем с рентабельностью, а на их место приходят мультиплексы с дюжиной миниатюрных залов. И этим, одновременно, можно объяснить тот факт, что, несмотря на строительный бум, абсолютное число посадочных мест в швейцарских кинотеатрах продолжает оставаться на прежнем уровне. Однако процесс вытеснения старых форм потребления кино-контента (традиционные кинотеатры в центре города) новыми формами (мультиплексы на окраине) особенно хорошо заметен, и прежде всего в Берне.

Начало было положено 10 лет назад, когда компания Pathé WestsideВнешняя ссылка открыла свой мультиплекс на западной окраине. А вот теперь компания Kitag Внешняя ссылкаобъявила одновременно о закрытии нескольких своих кинотеатров в центре города и об открытии мультиплекса CinedomeВнешняя ссылка на восточной окраине. Эксперты говорят, что инвестировать в отдельные залы не имеет больше смысла. «Едва ли не половина зрителей попадает к кино, не имея ни малейшего понятия, что они будут смотреть, но при этом они рассчитывают на широкий выбор, будучи уверенными, что что-нибудь себе по вкусу они-таки да отыщут. Удовлетворить такой диффузный спрос можно только в рамках многозального формата».

Арт-хауз и блокбастеры

Это утверждает Патрик Таволи (Patrick Tavoli), владелец цюрихского многозального кинотеатра Sihlcity-MegaplexВнешняя ссылка. По его мнению, шанс кинопроката состоит в последовательном отказе от строгого отграничения арт-хауза от поп-корновых блокбастеров. «В нашем кинокомплексе мы показываем киноленты Вуди Аллена и Педро Альмодовара, и тут же — новый фильм из саги о „Звёздных войнах“, посвящённый юности Хана Соло».

Процесс вытеснения старых форм потребления кино-контента (традиционные кинотеатры в центре города) новыми формами (мультиплексы на окраине) особенно хорошо заметен именно в Берне. Один из залов новейшего мультиплекса Cinedome на восточной окраине города. (Keystone)

Однако и этого для выживания недостаточно. Компания Патрика Таволи Arena Cinemas постоянно инвестирует в инфраструктуру: более широкие экраны, удобные кресла, в технические новинки. Так, в марте этого года он ввёл в эксплуатацию новейший LED-экран, который может показывать фильмы в 3D и который позволяет отказаться от традиционных кинопроекторов. Такого рода инновации стоят денег, но П. Таволи знает, что делает: «Раньше кинотеатры ждали зрителей, теперь они обязаны активно привлекать их сами».

Такого же мнения придерживается глава компании Pathé Westside Венанцио ди Бакко (Venanzio Di Bacco). «Зрителям теперь важен целый комплекс переживаний и впечатлений. Поэтому мы организуем, например, прямые трансляции концертов, одновременно углубляя сотрудничество с партнёрами из сферы гастрономии и развлечений. Только так мы можем конкурировать со стриминговыми сервисами в сети, которые предлагают фильмы в огромном количестве, стоит только нажать кнопку».

Плохой год

И все равно, уже сейчас ясно, что 2018 год будет для швейцарской киноиндустрии плохим годом. Во-первых, говорят эксперты, Голливуд открыл для себя огромный азиатский рынок и производит фильмы с прицелом, прежде всего, на него. Это негативно отражается на Европе, в которой все еще любят, например, романтические любовные комедии, тогда как в Китае они идут плохо. В итоге Голливуд сокращает число таких комедий, делая ставку на блокбастеры типа «Тихоокеанский рубеж — 2» или «Первому игроку приготовиться».

Во-вторых, сама Швейцария не смогла повторить успех 2015 года, когда в кинотеатрах показывали такие успешные фильмы собственного производства, как «Хайди» или «Мальчик-колокольчик» («Schellen-Ursli»). В-третьих, киноиндустрия в целом не смогла поставить на рынок однозначного блокбастера-локомотива, способного вытянуть рынок. Отсюда на 2018 год планируется, что в Швейцарии сокращение общего числа проданных билетов составит не меньше одного миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Свою роль сыграет и предстоящий ЧМ по футболу в России. Кинотеатры изначально рассматривают период матчей мирового футбольного кубка в качестве планово-убыточного. Раньше они еще могли как-то исправить положение за счёт женской публики, предлагая ей соответствующие картины, но сегодня женщины сами изменили свои вкусы и предпочитают тоже смотреть футбол. А между тем строительный бум идёт дальше, кульминацией которого станет 2020 год, когда в центре Базеля конкуренты Pathé Westside и Kitag откроют каждый по многозальному кинотеатру.



Подготовил: Игорь Петров.

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