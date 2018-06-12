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Важнейшее из искусств Швейцарию охватил бум многозальных кинотеатров

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Кинотеатры с одним-двумя большим залами постепенно исчезают из-за проблем с рентабельностью, а на их место приходят мультиплексы с дюжиной миниатюрных залов.

(Keystone)

Тот факт, что текущий 2018-й киногод будет в Швейцарии не слишком-то удачным, стал очевиден еще весной, и, тем не менее, в стране, как грибы после дождя, появляются все новые и новые многозальные кинотеатры. Как объяснить этот бум?

В самом деле, вот только совсем недавно, в марте, в Берне стало известно о закрытии в центре города целого ряда старых кинотеатров, и практически одновременно, в апреле, в бернском пригороде Мури открылся новейший мультиплекс на 10 залов. И это отнюдь не исключение: похожие проекты завершены или близки к завершению в целом ряде городов страны, среди них Базель, Шпрайтенбах (Spreitenbach, кантон Аргау), Нетсталь (Netstal, кантон Гларус), Риддес (Riddes, кантон Вале) и Кур (кантон Граубюнден).

Фотогалерея Rex, Roxy, Royal — лучшие швейцарские кинотеатры

На страницах фотоальбома «Rex, Roxy, Royal» читатель может познакомиться со швейцарскими кинотеатрами, каждый из которых выделяется чем-то особенным.

Значит ли это, что в Швейцарии наступила золотая эра многозальных кинотеатров? Скорее, наоборот, говорят эксперты, торопливые инвестиции в такого рода кинокомплексы выглядят как «побег в будущее», с учётом того, что швейцарцы ходят теперь в кино куда реже и, если начинать сравнивать с рекордным 2002 годом, то сейчас в стране продается в среднем на 5 млн кино-билетов меньше (по состоянию на 2017 год: только 13,8 млн). При этом, парадокс, все это время число кинозалов в стране продолжало расти, и скоро оно того и гляди достигнет показателей «золотых 1960-х».

Причина проста: кинотеатры с одним-двумя большим залами постепенно исчезают из-за проблем с рентабельностью, а на их место приходят мультиплексы с дюжиной миниатюрных залов. И этим, одновременно, можно объяснить тот факт, что, несмотря на строительный бум, абсолютное число посадочных мест в швейцарских кинотеатрах продолжает оставаться на прежнем уровне. Однако процесс вытеснения старых форм потребления кино-контента (традиционные кинотеатры в центре города) новыми формами (мультиплексы на окраине) особенно хорошо заметен, и прежде всего в Берне.

Начало было положено 10 лет назад, когда компания Pathé WestsideВнешняя ссылка открыла свой мультиплекс на западной окраине. А вот теперь компания Kitag Внешняя ссылкаобъявила одновременно о закрытии нескольких своих кинотеатров в центре города и об открытии мультиплекса CinedomeВнешняя ссылка на восточной окраине. Эксперты говорят, что инвестировать в отдельные залы не имеет больше смысла. «Едва ли не половина зрителей попадает к кино, не имея ни малейшего понятия, что они будут смотреть, но при этом они рассчитывают на широкий выбор, будучи уверенными, что что-нибудь себе по вкусу они-таки да отыщут. Удовлетворить такой диффузный спрос можно только в рамках многозального формата».

Арт-хауз и блокбастеры

Это утверждает Патрик Таволи (Patrick Tavoli), владелец цюрихского многозального кинотеатра Sihlcity-MegaplexВнешняя ссылка. По его мнению, шанс кинопроката состоит в последовательном отказе от строгого отграничения арт-хауза от поп-корновых блокбастеров. «В нашем кинокомплексе мы показываем киноленты Вуди Аллена и Педро Альмодовара, и тут же — новый фильм из саги о „Звёздных войнах“, посвящённый юности Хана Соло».

кино

Процесс вытеснения старых форм потребления кино-контента (традиционные кинотеатры в центре города) новыми формами (мультиплексы на окраине) особенно хорошо заметен именно в Берне. Один из залов новейшего мультиплекса Cinedome на восточной окраине города. 

(Keystone)

Однако и этого для выживания недостаточно. Компания Патрика Таволи Arena Cinemas постоянно инвестирует в инфраструктуру: более широкие экраны, удобные кресла, в технические новинки. Так, в марте этого года он ввёл в эксплуатацию новейший LED-экран, который может показывать фильмы в 3D и который позволяет отказаться от традиционных кинопроекторов. Такого рода инновации стоят денег, но П. Таволи знает, что делает: «Раньше кинотеатры ждали зрителей, теперь они обязаны активно привлекать их сами».

Пойдем в кино! Удачный год для швейцарского кинематографа

Доля швейцарских фильмов в общем количестве просмотренных швейцарцами кинолент в кинотеатрах Конфедерации в 2017 году составила 6,6%.

Такого же мнения придерживается глава компании Pathé Westside Венанцио ди Бакко (Venanzio Di Bacco). «Зрителям теперь важен целый комплекс переживаний и впечатлений. Поэтому мы организуем, например, прямые трансляции концертов, одновременно углубляя сотрудничество с партнёрами из сферы гастрономии и развлечений. Только так мы можем конкурировать со стриминговыми сервисами в сети, которые предлагают фильмы в огромном количестве, стоит только нажать кнопку».

Плохой год

И все равно, уже сейчас ясно, что 2018 год будет для швейцарской киноиндустрии плохим годом. Во-первых, говорят эксперты, Голливуд открыл для себя огромный азиатский рынок и производит фильмы с прицелом, прежде всего, на него. Это негативно отражается на Европе, в которой все еще любят, например, романтические любовные комедии, тогда как в Китае они идут плохо. В итоге Голливуд сокращает число таких комедий, делая ставку на блокбастеры типа «Тихоокеанский рубеж — 2» или «Первому игроку приготовиться».

Во-вторых, сама Швейцария не смогла повторить успех 2015 года, когда в кинотеатрах показывали такие успешные фильмы собственного производства, как «Хайди» или «Мальчик-колокольчик» («Schellen-Ursli»). В-третьих, киноиндустрия в целом не смогла поставить на рынок однозначного блокбастера-локомотива, способного вытянуть рынок. Отсюда на 2018 год планируется, что в Швейцарии сокращение общего числа проданных билетов составит не меньше одного миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Свою роль сыграет и предстоящий ЧМ по футболу в России. Кинотеатры изначально рассматривают период матчей мирового футбольного кубка в качестве планово-убыточного. Раньше они еще могли как-то исправить положение за счёт женской публики, предлагая ей соответствующие картины, но сегодня женщины сами изменили свои вкусы и предпочитают тоже смотреть футбол. А между тем строительный бум идёт дальше, кульминацией которого станет 2020 год, когда в центре Базеля конкуренты Pathé Westside и Kitag откроют каждый по многозальному кинотеатру.


Подготовил: Игорь Петров.

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