Гордола: когда уровень озера поднимается, трактор старается ехать "по воде аки по суху".

(Keystone / Carlo Reguzzi)

Озером раздора может стать принадлежащее обеим странам Лаго Маджоге. Италия в одностороннем порядке решила… поднять в нем уровень воды. А куда смотрит Швейцария? И как делить водные ресурсы в приграничных регионах, если интересы одной стороны грозят затоплением второй?

Те, кто мечтает, чтобы воды в Лаго-Маджоре, название которого с итальянского как раз переводится как «Большое озеро», было хоть залейся, никогда особенно не понимали тех, кто опасается наводнений. Еще бы, ведь они живут на разных берегах. С трудом достигают единодушия и трансграничные предприятия, которые эксплуатируют озерные ресурсы. Совместная же итало-швейцарская комиссия по мониторингу, о необходимости создания которой говорится уже давно, пока так и не появилась. И вот недавно Италия в одностороннем порядке решила поднять уровень озера! Такое решение не очень по вкусу швейцарским властям.

Озеро Лаго-Маджоре – особенное по своему водоразделу. Обладая небольшой поверхностью, 80% которой находится на территории Италии, водораздел его приходился 50 на 50 на каждую страну. В результате во время проливных дождей, особенно летом, уровень озера быстро повышается.

Небольшой экскурс в историю

Ситуация никогда не была секретом для местных жителей, и первые попытки отрегулировать уровень озера датируются еще 15 веком. Целью было облегчить перевозку грузов по воде. Затем за счет озера стремились продвигать сельское хозяйство (особенно с орошением рисовых полей), развивать промышленность и производить гидроэлектроэнергию.

На 19-е столетие приходятся первые исследования о возможности сооружения на конце озера установки для регулировки вод реки Тичино (единственной, впадающей в Лаго-Маджоре). Плотина Миорина (Miorina), расположенная в трех километрах ниже по течению от местечка Сесто-Календе (Sesto Calende), была окончательно построена между 1938 и 1942 годами. Ее инаугурация состоялась 1 января 1943 года, в разгар Второй мировой войны.

Сегодня эта дамба является важнейшим сооружением системы управления водными ресурсами озера и реки Тичино, возглавляет ее «Консорциум Тичино», чья задача – ежедневно регулировать уровень воды в озере.

В свое время, в 1940 году, Италия предоставила консорциуму концессию и определила амплитуду измерений, в рамках которой тот имел право свободно определять поток воды. Эти стандарты остаются актуальны и по сей день.

Уровни Лаго-Маджоре В летний период (16 марта - 31 октября) диапазон регулирования составляет от -0,5 до 1 метра от контрольной точки Сесто-Календе (гидрометрический ноль, 193,016 м над уровнем моря). Зимой (1 ноября – 15 марта) консорциум может варьировать уровень озера от -0,5 до +1,5 метра. Конец инфобокса

Уже в ту эпоху планировалось создать итало-швейцарскую наблюдательную комиссию, которая регулировала бы любые «водные» споры между двумя странами. Однако в разгар войны было не до того, а план комиссия существует только на бумаге. Фактически, обе страны так никогда и не назначили в нее своих представителей. От нее существует только технический комитет, который может собраться и подискутировать, при полном отсутствии каких-либо решений.

Именно эта недоработка и привела к невозможности согласования общего решения. Договориться мешают и другие столкновения интересов. Регулирование вод озера Маджоре направлено на то, чтобы избежать уровней, которые являются слишком низкими или слишком высокими. Но различные интересы многих действующих лиц вокруг озера делают невозможным решение, которое устраивает всех.

Чего хотят Швейцария и Италия

«В Италии, – поясняет Лоран Филиппини (Laurent Filippini) из Управления водных путей кантона Тичино, – в зависимости от использования водных ресурсов требуются разные уровни воды: высокий – для обеспечения орошения полей, меньший – в случае половодий (для защиты города Павия). Швейцария, с другой стороны, предпочитает стабильно низкий уровень озера, чтобы иметь потенциальную зону водоудержания в случае сильных дождей. Ее также заботит защита экологической системы болота Магадино (Bolle di MagadinoВнешняя ссылка, оно является природным заповедником)».

Свои заботы у природоохранных ассоциаций и рыбаков: эти стороны требуют оставить реку Тичино в покое, как можно меньше вмешиваясь в ее естественное состояние. Нынешний режим регулирования наносит ущерб естественным местообитаниям реки и ставит под угрозу репродуктивный потенциал обитающих в ней рыб.

«Внимание, – уточняет Лоран Филиппини, – речь тут идет не об конфликтах между итальянцами и швейцарцами, а о разных интересах пользователей в зависимости от того, живут они вверх и вниз по течению».

Как Италия «пошла против течения»

Последние годы выдались засушливыми. Что означало – уровень воды летом опускался особенно низко. Вниз по течению от озера, в провинциях Новара и Павия, люди жаловались на нехватку воды, пострадали сельское хозяйство и промышленность.

Именно по этой причине, в рамках экспериментального проекта, рассчитанного на период 2015–2020 годов (программа, которая никогда не была принята в Швейцарии, напоминает Лоран Филиппини), Италия в одностороннем порядке решила поднять уровень озера – и на лето, и на зиму – на полтора метра выше гидрометрического нуля.

Реакция Тичино не заставила себя ждать. Правительство кантона направило Федеральному ведомству по охране окружающей среды (FOEN) и представителям Италии письмо, в котором выразило озабоченность, как свою, так и соседних общин. Правительство Тичино назвало это «одностороннее решение неприемлемым». Оно опасается, что в случае наводнения будет нанесен серьезный ущерб для болота Магадино.

Федеральное правительство поддержало эту обеспокоенность: 11 марта прошлого года в письменном ответе на вопрос парламентария от Тичино и жителя Локарно Фабио Регацци (Fabio Regazzi) федеральный советник Симонетта Соммаруга, министр транспорта, экологии, коммуникаций и окружающей среды, призвала Италию не действовать в одностороннем порядке.

«Решение о повышении уровня озера должно приниматься совместно со Швейцарией», – сказала она. Она добавила, что представитель FOEN выразил свое несогласие на последнем заседании итальянско-швейцарского технического комитета в феврале.

Какие районы затопит первыми?

Проект Interreg StradaВнешняя ссылка, название которого представляет собой аббревиатуру от «Стратегия адаптации к изменению климата для управления природными рисками на трансграничной территории», ставит следующий вопрос: возможно ли вообще регулировать уровень озера Лаго-Маджоре так, чтобы все затронутые стороны и организации остались довольны, а жизнь их улучшилась? Он также направлен на снижение частоты наводнений в Локарно и Вербании без ущерба для экосистем, сохраняя при этом безопасность города Павии, которая находится в нижнем течении реки Тичино.

По словам инженера Энрико Вебера, координатора проекта Interreg Strada, «регулирование озера Лаго Маджоре все еще производится по правилам, написанным почти 100 лет назад». Все это время жизнь не стояла на месте, развивались и способы применения озерных водных запасов, и интересы всех сторон вместе с соответствующими техническими инструментами и научными знаниями. Кроме того, повышалось и экологическое сознание общества. Что в итоге только усложнило ситуацию, приведя к возобновлению конфликтов.

В конце концов, говорит Энрико Вебер, «проект Strada произвел новые инструменты, предложил новые знания и данные, и все – для обслуживания лиц, принимающих решения». К сожалению, надзорная комиссия, которая должна этим воспользоваться, остается только в проекте. «Если бы они, наконец, создали эту проклятую комиссию, – восклицает Энрико Вебер, – многие проблемы были бы разрешены, и, прежде всего, благодаря тому, что у нас появился бы орган, способный принимать решения!»

А до тех пор, «поскольку плотина Миорины находится на территории Италии, получается, что итальянцы управляют открытием и закрытием клапанов, и Италия будет диктовать свой закон», – уверен Лоран Филиппини. Несмотря на участие в техническом комитете, швейцарцам не остается ничего иного, кроме как задавать вопросы и высказывать пожелания, но не принимать решения.

В предстоящее лето, если наложатся один на другой два фактора – проливные дожди и решение итальянцев поддерживать озеро на высоком уровне – город Локарно и территория природного заповедника Болле-де-Магадино могут оказаться под водой.



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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