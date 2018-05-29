Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 10:00 29.05.2018 - 10:00

Для людей-трансгендеров процедура замены документов, удостоверяющих личность, как правило, оборачивается огромными затратами нервной энергии. (Keystone)

Люди-трансгендеры или лица c проявлениями интерсексуальности должны получить в Швейцарии право менять в документах свой пол и имя в облегчённом и ускоренном формате. Таково требование, все чаще озвучиваемое со стороны швейцарского ЛГБТ-сообщества. На прошлой неделе правительство Швейцарии представило на общественное и межведомственное обсуждение и согласование пакет соответствующих законодательных поправок. С точки зрения общественной организации «Transgender Network SwitzerlandВнешняя ссылка» эти изменения вряд ли будут в состоянии качественно улучшить ситуацию затронутых лиц.

Тот, кто в Швейцарии захочет сменить в документах свой пол и имя, должен быть готов к изматывающей и дорогой процедуре. В будущем все может измениться в лучшую сторону и для смены пола потребуется только подать простое заявления в местные органы ЗАГС. На прошлой неделе правительство Швейцарии представило на общественное и межведомственное обсуждение и согласование пакет соответствующих законодательных поправок.

Тем самым Федеральный совет хочет внести свой вклад в улучшение положения, в котором в настоящее время находится данная общественная группа. Предложенные правительством изменения касаются очень небольшого числа граждан, но тем они важнее, как подчёркивает министр юстиции Швейцарии Симонетта Соммаруга (Simonetta Sommaruga).

Заявление в ЗАГС

Новая редакция законодательства предполагает право человека, «глубоко внутренне убеждённого» в том, что пол, занесённый в его личные документы, не соответствует его «настоящему полу», изменить ситуацию, подав простое заявление в местные органы ЗАГС. При этом человек должен явиться в филиал ЗАГСа и подать такое заявление его работнику лично.

В случае возникновения обоснованных сомнений сотрудники органов записи актов гражданского состояния могут потребовать предоставить дополнительные документы, например, медицинское заключение. Если же и в после этого сомнения будут продолжать иметь место, сотрудник ЗАГС может своей властью отказаться рассматривать заявление о смене пола и имени. В случае с несовершеннолетними лицами для официальной смены пола в документах необходимо предоставить заверенное согласие лица, осуществляющего опекунские функции.

«Государство должно доверять им»

Общественная организация Transgender Network Switzerland (TGNS) относится к пакету поправок критически, считая, что никаким прогрессом он не является. «Новая процедура (смена пола в документах) должна базироваться исключительно на личностной самооценке. Однако в предлагаемых законодательных новеллах опять предусмотрено понятие „обоснованного сомнения“, следствием которого неизбежно будут дополнительные расследования и сборы дополнительных бумаг. А это совершенно не в смысле того, чего, якобы, хочет добиться правительство, а именно, облегчения жизни трансгендеров и интерсексуалов».

Таково мнение Алекса Решера (Alecs Recher), адвоката, сотрудничающего с TGNS. Он указывает, что фактически предложения правительства ограничиваются перекладыванием бюрократических компетенций с одних плеч на другие. «Теперь доказывать свою половую идентичность надо не суду, а другому государственному органу, а именно, ЗАГС. Особенной разницы тут нет». Алекс Решер считает, что опасность злоупотреблений в этой области мала, как нигде больше, с учётом того, что никто добровольно не станет менять свой пол, рискуя, к тому же, стать объектом дискриминации, и даже насилия. А потому все эти страховочные бюрократически механизмы не имеют никакого смысла и являются абсурдом.

«Там, где смена пола происходит только на основании „самооценки“ данного лица, — а это возможно в Бельгии, Дании, Швеции, Норвегии, Аргентине и на Мальте, — не было пока зарегистрировано ни одного серьёзного случая злоупотреблений», — говорит А. Решер. Негативно оценивает TGNS и требование обращаться за согласием к опекунам в случае, если сменить пол решает лицо, не достигшее совершеннолетия. «Молодые люди способны без посторонней помощи разобраться в собственной половой идентичности и государство должно доверять им», — убеждён А. Решер.

Третьего пола не будет

Вне зависимости от судьбы пакета упомянутых поправок правительство намерено также увеличить предельный срок регистрации новорождённого и его половой принадлежности. Насколько точно — пока неизвестно. Сейчас экспертную проверку проходят несколько вариантов. В прошлом, под давлением общественного мнения, дети с признаками интерсексуальности часто подвергались необратимым корректирующим хирургическим вмешательствам. Вариантом было бы введение третьего пола, но пока Федеральный совет не идёт на это, пообещав только выпустить доклад с анализом данной проблемы.



Перевод на русский и адаптация: Игорь Петров

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