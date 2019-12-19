В качестве хозяина вечера в этот день выступал не Ив Россье, а Лоренц Видмер — директор Швейцарского центра содействия бизнесу в России.

(swissinfo.ch)

В конце прошлой недели в Москве состоялся традиционный прием, организованный Швейцарским центром содействия бизнесу в России, прошедший под лозунгом «Объединяя усилия». На этот раз встреча делового сообщества двух стран прошла в резиденции посольства Альпийской республики, которая торжественно открылась в уходящем году после многолетних ремонта и реконструкции.

Интересно, правда, что даже посол Ив Россье не считает это событие главным итогом года. Куда важнее для него важнее инвестиции и проекты, заявил он в разговоре с корреспондентом swissinfo. И это понятно! Посол тем самым полностью находится в русле новых швейцарских внешнеполитических веяний: правительство Швейцарии требует от дипломатов теперь прежде всего создавать благоприятные рамочные условия для бизнес-присутствия Швейцарии за рубежами страны.

Однако дипломатия — это только один фактор. Не менее важны и люди «на местах», готовые поддерживать швейцарский бизнес, а также интересующиеся Швейцарией и знающие о ней гораздо больше обычного туриста. А Лоренц Видмер, директор Швейцарского центра содействия бизнесу в России, считает также важным итогом года еще и укрепление обратного тренда, в рамках которого началась и усиливается активная глобальная экспансия российских компаний через Швейцарию.

«Год был хорошим»

Наверное, такого количества гостей, если не считать церемонию открытия нового здания посольства, резиденция посла не видела. Несколько десятков представителей бизнеса обеих стран заполнили буквально все залы представительства. Но в качестве хозяина вечера в этот день выступал не Ив Россье, а Лоренц Видмер. Правда, когда он благодарил всех устроителей вечера, то он упустил самого важного адресата. «И посольство тоже нужно поблагодарить», — поправил его Ив Россье. Что Лоренц Видмер и поспешил сделать.

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Причем разговаривали между собой оба дипломата на русском языке. Да и с корреспондентом swissinfo общение проходило на «великом и могучем». Каким был уходящий год? «Он был хорошим для русско-швейцарских бизнес-отношений», — рассказал Лоренц Видмер, отвечая на вопрос об итогах и самых важных событиях года 2019-го. «Швейцарский экспорт в Россию вырос. Полагаем, что до конца года выйдем на показатель роста в 15-20% по сравнению с 2018-м.

Увеличились и прямые инвестиции в Россию из Швейцарии. Тут рост сохранится на уровне последних двух лет — порядка 10%. Так что в количественных показателях все выглядит очень хорошо, но важны и качественные показатели. Мы чувствуем, что бизнес-сообщества двух стран демонстрируют наличие взаимного интереса и он, этот интерес, растет, а это очень важно для развития дальнейших отношений».

Поговорили мы с Лоренцом Видмером и о нашумевшем деле Майкла Калви, основателя и управляющего партнёр фонда частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners, арестованного в начале года в России. Многие эксперты рассматривали этот сюжет в качестве очередного признака дальнейшего ухудшения условий для иностранного бизнеса в России. Тем не менее, этот громкий скандал отнюдь не помешал швейцарским инвестициям в Россию и не оказал какого-то заметного негативного влияния на готовность компаний из этой страны и дальше проявлять интерес к российскому рынку.

«Любая компания при выходе на новый рынок действует, исходя из своего бизнес-плана, просчитывая все факторы, начиная от глобальных и заканчивая локальными в той стране, где она планирует открыть свой бизнес. Учитывается экономическая ситуация, в том числе доходы населения и уровень инвестиций. Есть и факторы риска, которые, естественно, принимаются во внимание. Швейцарские компании — очень интернационализированные, у них есть большой опыт работы в других странах, и со всеми рисками они справляются, в том числе на российском рынке», — пояснил директор Центра содействия бизнесу.

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Поэтому, как отметил Л. Видмер, новые швейцарские компании по-прежнему ежегодно приходят на российский рынок. «Вы знаете, иногда прямо поражаешься. Вроде если посмотреть на полки российских магазинов, то там все есть, хорошо представлены в том числе и швейцарские бренды. И думаешь, куда еще расширяться? Но находятся респектабельные швейцарские компании, которые приходят и занимают тут свое место. Например, это косметические бренды, производители медицинского оборудования», — поделился своими наблюдениями Л. Видмер.

Действительно, Россия открыта для швейцарских товаров, особенно, это касается регионов, рассказал swissinfo представитель официального дистрибутора косметической компании Just Антон Дубровский. В качестве одного из важнейших событий уходящего года он назвал «Дни Швейцарии» в Казани.

"Но находятся респектабельные швейцарские компании, которые приходят на российский рынок и занимают тут свое место"

Конец цитаты

«Мы уже принимали участие в таком же мероприятии в Санкт-Петербурге и охотно поедем в следующем году в Екатеринбург. Для нас, да и для всех компаний, представляющих швейцарские бренды, это хорошая поддержка для развития в регионах, я бы даже сказал, что рывок. Наша продукция была совершенно неизвестна, а теперь мы открыли магазины, и видим очень большой интерес к швейцарским товарам за пределами Москвы. Чем дальше от западной границы, тем больше они воспринимаются как экзотика», — рассказал swissinfo Антон Дубровский.

Нейтральная Швейцария?

В чем преимущество именно швейцарских компаний? Возможно, это нейтральная позиция в вопросе санкций и контр-санкций? Лоренц Видмер не считает, что швейцарские компании имеют преимущество перед западными коллегами в России из-за того, что Швейцария не присоединилась к санкциям. «Потому что есть меры, которые Швейцария обязана предпринимать с тем, чтобы её не использовали для обхода санкций. Я бы сказал, что действительным преимуществом наших компаний является независимая, долгосрочная и предсказуемая политика, которая способствует хорошему имиджу бизнеса», — уточнил Лоренц Видмер.

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Однако не только швейцарские компании завоевывают российский рынок. Как рассказал swissinfo директор Швейцарского содействия бизнесу в этом году стал очевиден тренд, в рамках которого больше бизнесменов из России открывают свои стартапы в Швейцарии, выбирая ее в качестве плацдарма для выхода на глобальный международный рынок. Как правило, это малые и средние стартапы, связанные с высокими технологиями.

«Они видят, что российский рынок слишком узкий для них и нацеливаются на глобальный. В этом случае им нужно за границей где-то закрепиться, найти платформу, чтобы провести стратегический маркетинг, например, и как-то доработать свои продукты, возможно, в области брендирования, да и найти новые возможности партнерства», — подчеркивает Л. Видмер.

Их интерес именно к Швейцарии он объяснил тем, что между странами исторически сложились хорошие связи, что здесь есть довольно заметная российская диаспора (примерно до 70 тыс. человек, что на порядок меньше немецкой или итальянской диаспор, насчитывающих сотни тысяч человек, — прим. ред. рус.), да и рамочные условия чрезвычайно дружелюбны для бизнеса. В этом году Швейцарский центр содействия бизнесу направил кантонам (субъектам федерации) 15 проектов, из которых пять уже были зарегистрированы.

Почетные консульства, новые и будущие

Еще одним событием года стало появление в уходящем году в России двух почетных консулов Швейцарии. В Самаре это Николя Вэфлер и в Новосибирске Михаил Яковец. Что изменилось для бизнеса в связи с этим? «Для нас почетные консулы — дополнительная опора в регионах, они помогают нам выстраивать отношения, поскольку лучше знают специфику, помогают найти партнеров», — разъясняет Лоренц Видмер. А что изменилось для самих почетных консулов?

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Об этом swissinfo рассказал Михаил Яковец, приехавший специально из Новосибирска в Москву. «Изменилось восприятие со стороны власти, местной администрации. Этот титул придаёт респектабельности. Что касается швейцарского бизнеса в Сибирском регионе, то мы продолжаем в том же духе, как и 10 лет назад, когда начинали. Не могу сказать, что идет какой-то рост активности, но главное, что и спада не допускаем, поддерживаем на хорошем уровне». Швейцарские компании, которые уже пришли в Сибирь, успешно развиваются, уточнил почетный консул в Новосибирске.

«Не могу не упомянуть об одной такой компании. Это Cuboro, фирма, которая производит кубики-конструкторы. Ее продукция используется для обучения в качестве методического материала уже почти во всех общеобразовательных школах Новосибирска. Таких компаний, конечно, немного, но они являются хорошим примером для тех бизнесменов, которые еще не приняли решение развиваться в регионах, но уже смотрят в эту сторону», — подчеркивает Михаил Яковец. В каких еще городах появятся почетные консулы?

Михаил Яковец, почетный консул Швейцарии в Новосибирске, специально прибыл в Москву для участия в мероприятии.

(swissinfo.ch)

Посол Ив Россье не стал раскрывать этот секрет. «Мы выбираем людей, а не города», — сказал он, лишь немного приоткрыв, тем самым, завесу тайны над методикой подбора новых почетных консулов. «Когда я приехал сюда, то спросил у коллег, где здесь есть активные ребята? И мне ответили, что в Самаре и Новосибирске.

Если мы найдем таких же людей, готовых работать долгосрочно, помогать и поддерживать швейцарский бизнес, продвигать культуру Швейцарии, скажем, в Ростове-на-Дону или Владивостоке, то мы откроем почетные консульства и там. У нас уже есть на примете несколько таких персоналий, но я пока о них ничего не скажу. И в каких они городах, тоже уточнять не буду. Пока рано», — хитро улыбнувшись, добавил посол.

На вопрос, какое событие он считает важнейшим в этом году — за исключением открытия нового здания посольства, — он ответил, что вообще предпочитает инвестиции, проекты и сотрудничество, а не события, и что он чрезвычайно рад видеть, как буквально на его глазах, даже во время этого приема, завязываются новые и подкрепляются уже существующие партнерские взаимоотношения.

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