Тургруппа в количестве 12 000 китайцев посетила Швейцарию — такие цифры удивили даже самих китайских организаторов. (Urs Flüeler/Keystone)

Работодатель — американский дистрибьютор товаров для красоты и здоровья Jeunesse Global — решил отблагодарить своих китайских сотрудников и подарил им туристическую поездку в Швейцарию, всем 12-ти тысячам. Первая группа как раз прибыла в Конфедерацию.

Сотрудники фирмы, которые превзошли поставленные цели по продажам продукции в Китае, были вознаграждены поездкой по легендарным достопримечательностям Швейцарии: Рейнскому водопаду, крупнейшему в Европе, горе Титлис, городам Люцерн, Базель и Цюрих, где туристы смогли устроить себе шоппинг. Группа оказалась настолько велика, что ее пришлось разделить на три отдельные подгруппы по 4 000 человек в каждой, потому что только так к концу мая оказалось возможным организовать для всех них обещанный шестидневный тур.

Туристическое ведомство кантона Люцерн договорилось, при поддержке полиции и местных властей, координировать совместные действия, с тем чтобы справиться с наплывом такого небывало большого количества гостей из Поднебесной. Отдельный пакет мер был разработан в области контроля и организации транспортных потоков в городе в условиях такого «чрезвычайного положения». Сама компания тоже не ожидала такого поворота событий. Согласно сообщениям воскресной газеты NZZ am Sonntag фирма из штата Флориды ожидала, что достигнут поставленных целей и отправятся в швейцарское путешествие максимум 3 000 дистрибьютеров.



Внешний контент Grafik

Однако «что-то пошло не так» и стахановцами капиталистического труда оказались все 12 тысяч. На письменный запрос SWI swissinfo.ch представители компании Jeunesse ничего не ответили, поэтому остается только гадать, почему фирма именно Швейцарию выбрала в качестве маршрута для этой поездки, и сколько эта поездка будет стоить.

Как правило, в поездки формата «Встречи, поощрения, конференции, события» (Meetings, Incentives, Conferences, Events — MICЕ) отправляются от 25 до 80 человек, редко когда такие группы бывают больше. В 2011 году, например, в подарок от работодателя тур по Швейцарии получили 3 500 дистрибьютеров фирмы Amway India. Но чтобы 12 тысяч?

Нет сомнений в том, что стимулирующие и поощрительные поездки — это большой бизнес для Швейцарии. Только в 2015 году они принесли в копилку швейцарской экономики 1,8 млрд швейцарских франков, что, правда, на 18% меньше, чем в 2011 году.

В 2015 году на сектор MICE в отелях Швейцарии пришлось 17,7% от общего числа в 6,3 млн ночевок (в 2011 году — 19%). Подобные поездки из Китая — огромный маркетинговый успех для швейцарской туристической индустрии. Согласно сообщениям средств массовой информации, ожидается, что в посещаемых районах будет получен дополнительный доход в размере около 14 млн франков.

Спорная компания

В Китае это событие, возможно, оценят без особого энтузиазма. Дистрибьютеры продукции фирмы Jeunesse работают на основе модели так называемого многоуровневого маркетинга (Multi-Level-Marketing — MLM). Каждый продавец должен сначала инвестировать в продукты компании, прежде чем он сможет начать их продавать. Затем дистрибьютерам предлагается привлекать в сеть новых клиентов. Чем больше людей будет охвачено, тем успешнее продавцы — и, значит, тем больше денег они смогут заработать.

Такие системы работы были популярны в Китае, но там не раз уже случались неприятности. В 2017 году Пекин поэтому принял меры против компаний формата MLM, в частности, был принят запрет против подставных фирм. Год назад государственное информационное агентство Синьхуа определило компанию Jeunesse как фирму, работающую по схеме MLM, но напрямую в мошенничестве ее никто не обвинял.

Жизнь нелегалов Китайские тени в Швейцарии Фальшивый паспорт, страх перед полицией: такова жизнь незаконных мигрантов в Швейцарии. В последнее время среди них много граждан Китая. Автор: Луиджи Йорио (Luigi Jorio) и Шао Дахай (Shao Dahai)



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне, swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!