Тогдашний президент Швейцарской Конфедерации Ули Маурер (слева) и президент Польши Анджей Дуда 14 мая 2019 года жмут друг другу руки в Президентском дворце в Варшаве.

(Keystone / Radek Pietruszka)

Швейцария и Польша поддерживают тесные и плодотворные отношения. Нашумевшая судебная реформа в этой стране не соответствует швейцарским представлениям о том, что такое независимая судебная власть. Однако в отличие от стран ЕС официальный Берн не торопится с критикой в адрес Варшавы.

Помню как я, еще будучи ребенком, смотрел, как моя мама упаковывала лекарства, спагетти и шоколад в большую коробку. Как и многие другие швейцарцы, мои родители регулярно посылали посылки с продуктами питания одной польской семье, с которой мы общаемся и по сей день. Тогда эта помощь была просто необходимой, ведь в самой Польше в начале 1980-х на полках в магазинах было шаром покати.

Эти посылки были только лишь одним из многих проявлений тесной дружбы, исторически связывающей Польшу и Швейцарию. «Их объединяет много общего, дружба между этими двумя странами действительно представляет собой необыкновенный феномен», — говорит мне Йенс Герлт (Jens Herlth), профессор Кафедры славистики Университета города Фрибур и эксперт в области польской культуры и истории.

Фотогалерея Краткая история швейцарско-польских отношений Швейцария нередко служила убежищем для польских борцов за свободу. Отношения швейцарцев и поляков в основном характеризовались взаимной симпатией.

«Интерес Швейцарии к польской культуре всегда был традиционно велик. И наоборот, к Швейцарии в Польше всегда относились с большой симпатией. Отклики оттуда я получаю исключительно положительного характера». Политические, торгово-экономические, инвестиционные отношения двух стран также развиваются по восходящей. «Очень хорошие отношения между Швейцарией и Польшей основываются на многолетней традиции», — указывает на своём сайте Федеральный департамент / Министерство иностранных дел Швейцарии (ФДИД / EDA).

Польская судебная реформа отношений не омрачает

Многие эксперты последние события в Польше трактуют в качестве поворота страны от демократии к авторитаризму. В самом деле, начиная с 2015 года правящая консервативная партия «Право и справедливость» («Prawo i Sprawiedliwość», PiS) последовательно расширяет свое влияние на судебную власть Польши и на государственные средства массовой информации. В Европе многими это рассматривается в качестве «нападения на демократию».

«Несмотря на то, что меня лично политическая ситуация в Польше беспокоит в весьма значительной степени, в итоге я все-таки не считаю, что все эти обстоятельства негативно скажутся на отношениях Варшавы с Берном», — говорит Й. Герлт. В 2019 году Польша и Швейцария отметили 100-летие со дня установления дипломатических отношений. «Праздничные мероприятия остались у меня в памяти как событие, носившее очень гармоничный характер. Проблематичная судебная реформа вообще никак не была упомянута в рамках программы торжеств. Я даже остался в легком недоумении из-за этого», — говорит швейцарский ученый.

По данным МИД Конфедерации Польша и Швейцария поддерживают активные межгосударственные контакты, включая визиты на высоком и высшем уровне, каким стал, например, официальный визит президента Ули Маурера в Польшу, в рамках которого швейцарский гость провел консультации с президентом Польши Анджеем Дудой. Фото: Варшава, 14 мая 2019 года. (Keystone / Radek Pietruszka)

Коронавирусный кризис дополнительно усилил авторитарные тенденции как в Польше, так, кстати, и в Венгрии. Недавно парламент Польши одобрил пакет экономических мер поддержки экономики, увязав его, однако, с внесением поправок в избирательное законодательство, регулирующее, в частности, порядок проведения президентских выборов. «Вот это было просто возмутительно. Кризис был беспардонно использован для откровенного снижения шансов независимых кандидатов на победу в борьбе за пост президента», — говорит Йенс Герлт.

Neuer Inhalt newsletter subscription Подпишитесь на нашу новостную рассылку, чтобы получать независимую и актуальную информацию о Швейцарии

Законность нового способа формирования Верховного суда Польши также вызывает сомнения в Евросоюзе. Брюссель, кроме того, резко критикует Варшаву за ее упорное нежелание принимать у себя беженцев. Недавно Европейский суд постановил, что Польша, отказавшись принимать просителей убежища, нарушила законодательство ЕС. Кроме того, еще в 2017 году Еврокомиссия начала в отношении Польши процедуру проверки ситуации в этой стране в области реального обеспечения верховенства права.

«Евросоюз реагирует (на судебную реформу в Польше) гораздо чувствительнее, нежели Швейцария, но это понятно, ведь Польша является членом ЕС, а Евросоюз обязан контролировать соблюдение своих правовых стандартов в части обеспечения принципа верховенства права во всех странах-членах европейского сообщества. Швейцария за всё это ответственности не несет». Но ведь какая-то позиция у Берна есть? Есть, хотя и весьма расплывчатая.

В ответе на соответствующий запрос портала SWI swissinfo.ch Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии подчеркнул, что «Швейцария и Польша исповедуют большое количество общих ценностей, но при этом у них есть в некоторых областях расхождения относительно того, как эти ценности должны выглядеть конкретно. Швейцария внимательно следит за развитием ситуации в Польше, оставляя за собой право при необходимости обратиться по определенным вопросам за дополнительными разъяснениями».

«Страдать будет население»

В период c 2007 до 2017 гг. Швейцария активно поддерживала в Польше реализацию самых разных инфраструктурных проектов в рамках своего участия в европейском «Фонде сплочения», выплатив в его бюджет за указанный период в совокупности более миллиарда франков. Судьба второго такого миллиарда на следующие десять лет в настоящее время туманна. Тень на него бросает пока не найденное решение вопроса, связанного с «Рамочным соглашением» между ЕС и Швейцарией (подробнее об этом документе по ссылке).

Тогдашний президент Польши Лех Валенса посещает «Музей Польши» в Городском замке города Рапперсвиль во время своего официального государственного визита в Швейцарию в 1994 году. Музей был основан еще в 19 веке. Тогда многие польские борцы за свободу искали и получали политическое убежище в Швейцарии.

(Keystone / Str)

Для бывшей страны советского блока эти деньги очень важны, и тут как раз перед Швейцарией теоретически открываются возможности оказания определенного давления, с учетом того, что Берн самостоятельно решает, какой стране какая достанется доля средств, выделяемых им в доход «Фонда сплочения». И до сих пор Польша находилась в этом смысле в откровенно привилегированном положении, получая всегда львиную долю от общего швейцарского взноса.

Кроме того, швейцарский «Федеральный закон о сотрудничестве с государствами Восточной Европы» («Bundesgesetz über die Zusammenarbeit mit den Staaten Osteuropas») наделяет Федеральный совет, кабинет министров Швейцарии, правом вводить фактически санкции и вносить коррективы в планы такого сотрудничества вплоть до полного его прекращения в случае нарушения той или иной страной принципов демократии и уважения прав человека. До сих пор Швейцария, однако, ни разу не использовала эту возможность ни в отношении Польши, ни в отношении какой-либо другой страны.

Логика здесь все та же: Швейцария никогда не прибегает к мерам давления, даже там и тогда, где и когда такое давление при определенных обстоятельствах имело бы смысл. Как указывают в МИД Швейцарии, «опыт показывает, что негативные модальности развития сотрудничества никогда не были эффективным инструментом поддержания межправительственного диалога, тем более, что страдать от мер давления всегда в первую очередь будет не правительство, а население». Таковы, в частности, слова высокопоставленного швейцарского дипломата Пьера-Алена Эльчингера (Pierre-Alain Eltschinger).

Экономические интересы Швейцарии

Йенс Герлт также исходит из того, что Швейцария и впредь будет воздерживаться от оказания на Польшу какого-либо давления при помощи, например, своих взносов в «Фонд сплочения». По его словам, «Швейцария всегда действует осторожно и традиционно неохотно судит о качестве внутренней политики той или иной страны» (о том, как МИД Швейцарии не стал опрашивать россиян о прямой демократии, боясь, что такой опрос будет воспринят Москвой в качестве критики режима — читайте по ссылке). Аналогичные сигналы поступают и от ФДИД.

Интервью «Швейцария очень важный торговый партнёр для Польши» Михал Броновски с 2019 года руководит «Швейцарским бизнес-кластером» в Варшаве. Как развиваются деловые отношения двух стран? Автор: Сибилла Бондольфи (Sibilla Bondolfi)

«В рамках будущего возможного сотрудничества (с ЕС) в рамках второго швейцарского „миллиарда“, выплаченного в доход „Фонда сплочения“, Швейцария будет исходить из того, что все страны-партнеры Фонда, допущенные к получению субсидий из его бюджета, будут одновременно разделять и кодекс основных европейских ценностей», — подчёркивает П.- А. Эльчингер. «В случае невыполнения этих основных принципов той или иной страной, Швейцария будет, с учетом ситуации и контекста, использовать все имеющиеся в ее распоряжении дипломатические инструменты».

Другими словами, Швейцария будет продолжать стремиться к диалогу, перекрывать же кран с деньгами она не намерена. По крайней мере на первых порах. И на вторых тоже. Почему? Неужели для Швейцарии столь важен восточноевропейский рынок? Понятно, что польский рынок весьма привлекателен, прежде всего, для швейцарских компаний, получающих заказы в рамках проектов, финансируемых Берном по линии «Фонда сплочения». «Тем не менее, прикидывая возможные варианты сотрудничества с Польшей в рамках второго „миллиарда“, мы не ставим на первое место чисто экономические интересы швейцарской экономики», — подчеркивает Пьер-Ален Эльчингер.

Куда важнее для Берна «выражение своей солидарности в условиях новых вызовов и угроз, возникших на востоке Европы, что может стать вкладом в укрепление отношений Швейцарии как с Польшей, так и с другими странами-партнерами по проектам «Фонда сплочения». Тем не менее, дипломат признает, что «разумеется, хорошие двусторонние отношения отвечают и экономическим интересам Швейцарии и именно поэтому Берн так заинтересован в продолжении хороших отношений в том числе и с Польшей». И не заинтересован в критике.

Швейцария и Польша: двусторонние отношения на современном этапе С 1992 года Польша и Швейцария входят в Международном валютном фонде и Всемирном банке в общий избирательный блок. По данным ФДИД Швейцарии «это сотрудничество (Берна и Варшавы) развивается весьма успешно». В рамках технической (за период до 1999 г.) и финансовой (период до конца 2001 г.) помощи Швейцария поддержала постсоветский транзит Польши на общую сумму около 264 млн франков. В 1992 г. Берн принял решение вполовину сократить внешний долг Польши перед Швейцарией и «простить» ей 678 млн франков. Польша была активной страной-получателем швейцарских взносов на общую сумму в 489 млн франков по линии «Фонда сплочения». Тем самым, программа швейцарско-польского сотрудничества стала в этих рамках самой крупной двусторонней программой технической помощи и поддержки, которую когда-либо осуществляла Швейцария. Польша также станет страной-получателем и второго швейцарского взноса в «Фонд сплочения». По данным Швейцарского национального (центрального) банка (SNB) совокупные прямые швейцарские инвестиции в Польше по состоянию на конец 2018 г. составили 6,8 млрд франков. Польша является второй страной в Центральной и Восточной Европе после России по объему прямых швейцарских инвестиций. Среди наиболее значимых швейцарских инвесторов в Польше следует отметить управляющую компанию Compagnie Financière Michelin, группу компаний Krono-Holding, пищевой концерн Nestlé, концерны ABB, Kraft Jacobs Suchard, Hiestand, Glencore и Novartis. Конкретно компания Novartis (Sandoz), например, недавно удвоила свои мощности по производству медикаментов в городе Стрыков (Strykow). Стоит упомянуть и недавнее значительное расширение лабораторно-исследовательских мощностей компании Roche Diagnostics в Варшаве. Производитель стекла Euroglas открыл недавно свой второй завод в городе Осидле (Osiedle). Компания Sulzer AG построила свой новый завод недалеко от Вроцлава, создав около ста новых рабочих мест. Для швейцарских компаний Польша также очень привлекательна в качестве площадки для получения услуг аутсорсинга. На рынке Польши активно присутствуют швейцарские банки. Источник: МИД Швейцарии (EDA)

Конец инфобокса

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!