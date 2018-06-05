Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 12:32 05.06.2018 - 12:32

Президент Швейцарии Ален Берсе (слева) и министр иностранных дел Игнацио Кассис. Последнему приходится оправдываться из-за своих всказываний по Ближневосточной политике Конфедерации. (Keystone)

Недавние высказывания главы швейцарской дипломатии И. Кассиса, раскритиковавшего БАПОР, стали причиной недопонимания и разногласий. Правительство Швейцарии «одёрнуло» своего коллегу и подтвердило приверженность курса Конфедерации на существование на Ближнем Востоке двух государств – израильского и палестинского.

Недавние высказывания главы швейцарской дипломатии И. Кассиса, раскритиковавшего БАПОР (UNRWA, Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в Сирии, Ливане, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа) вызвало недоумение на уровне Организации Объединённых наций и стало причиной «разбора полётов» в рамках правительства Швейцарии, Федерального совета. В недоумении были и многие представители швейцарского депутатского корпуса.

В частности, парламентарии от социалистов и «Зелёных» захотели уточнений на предмет того, намерена ли Швейцария и дальше поддерживать работу БАПОР, не наносят ли такие высказывания главного дипломата страны удар по усилиям Швейцарии быть избранной в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН и намерен ли официальный Берн и дальше придерживаться резолюций ГА ООН по палестинско-израильского конфликту?

На другой стороне политического спектра депутат от Швейцарской Народной партии (SVP) Эрих фон Зибенталь (Erich von Siebenthal) захотел узнать, каким образом Швейцария контролирует выделяемые ею деньги и не идут ли швейцарские средства на финансирование антиизраильских и антисемитских акций (о том, что часто происходит именно так – читайте в нашем материале по ссылке).

Косвенные оправдания

Сам Федеральный совет (кабинет министров) потребовал от И. Кассиса письменных разъяснений, в которых тот не стал отвечать на все эти и другие отдельные вопросы, но изложил общее понимание того, куда и как должна будет развиваться в будущем политика Швейцарии на Ближнем Востоке. И. Кассис подтвердил, что Швейцария продолжает придерживаться принципа «двух государств» с ориентацией на границы 1967 года. Этот формат, с точки зрения официального Берна, был и остаётся единственным форматом реального разрешения ближневосточного конфликта.

Что касается БАПОР, то оно остаётся «ключевым механизмом стабильности на Ближнем Востоке». Одновременно министр иностранных дел Швейцарии подчеркнул, что участие Швейцарии в работе данной структуры, «как того требует парламент, регулярно подвергается критической перепроверке», и что Конфедерация будет «продолжать поддерживать процесс реформирования БАПОР, внося свой вклад в копилку соответствующих идей и предложений». Тем самым, оставаясь на линии правительства, И. Кассис косвенно оправдывает свои прежние критические высказывания в адрес «Ближневосточного агентства ООН».

Что касается шансов Швейцарии быть избранной на этом фоне в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, то, по мнению главы МИД, «развитая культура дискуссий принадлежит к числу сильных сторон швейцарской кандидатуры», при этом вопрос о том, должна ли Швейцарии вообще стремиться занять кресло в СБ ООН, должен стать предметом отдельных дебатов. Правительство выступает за вхождение в состав Совета Безопасности, но парламент пока настроен против.

Подготовил: Игорь Петров

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